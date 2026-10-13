Dacia Striker, ordini aperti da 24.600 euro: tre ibride

Dacia Striker apre gli ordini in Italia dal 13 ottobre 2026, con prezzi che partono da 24.600 euro chiavi in mano. Il nuovo crossover del segmento C, lungo 4,62 metri, è proposto con tre motorizzazioni ibride e tre allestimenti: Expression, Extreme e Journey.

Striker si presenta, secondo Dacia, come una proposta inedita: al tempo stesso SUV, station wagon e berlina. Il modello si inserisce nel piano strategico 2030 svelato a marzo 2026, che prevede di portare la quota del segmento C dal 20 al 33% delle vendite del marchio entro il 2030.

Un crossover tra berlina, station wagon e SUV

Dacia Striker fonde la dinamicità delle berline, la spaziosità delle station wagon e la robustezza dei SUV. Con 4,62 metri di lunghezza è simile alle station wagon del segmento C, mentre l’altezza da terra è di 20 cm nella versione 4×4 e di 19 cm nella 4×2, in linea con i C-SUV. L’altezza non supera 1,53 metri, contro oltre 1,60 metri dei SUV del segmento.

Il posto guida è mid-drive e i cerchi sono da 17″, 18″ o 19″ in opzione. Sono disponibili 7 colori fin dall’allestimento Expression, con due tinte inedite: Frost Green e Cosmic Blue.

Interni e bagagliaio

L’abitacolo accoglie 5 passeggeri con i rispettivi bagagli. La plancia, aperta e modulabile, ospita un display da 7″ LightVision per velocità e avvisi di guida e un touchscreen da 10,1″ di serie su tutta la gamma, abbinato ai sistemi Media Display o Media Nav Live a seconda dell’allestimento. La console centrale offre portaoggetti modulabili, tra cui uno scomparto sotto il bracciolo da 6,7 litri.

Tra gli ADAS debutta per la prima volta su una Dacia il sistema Autohold, che tiene ferma automaticamente la vettura senza intervento del conducente. Il tetto panoramico fisso in vetro è di serie su Extreme e in opzione su Journey, con filtri invisibili che migliorano l’isolamento termico e acustico.

Il bagagliaio arriva a 602 litri e comprende apertura del portellone hands-free, pianale modulabile in tre parti, copri-bagagliaio in due parti e sistema Easy Fold per abbattere i sedili posteriori.

Tre motorizzazioni ibride

Dacia punta su un TCO ottimizzato: le emissioni di CO2 partono da 95 g/km (hybrid 155) e il consumo dichiarato per la hybrid 155 è di 4,2 l/100 km. Il peso a vuoto si aggira sui 1.400 kg a seconda di motorizzazioni e allestimenti, con esenzione dalla sovrattassa legata al peso.

La mild hybrid-G 140 abbina GPL e mild hybrid a 48 V, con cambio manuale o automatico e un’autonomia fino a 1.600 km. La hybrid 155 unisce un 4 cilindri 1.8 benzina da 109 cv a due motori elettrici: l’avviamento avviene sempre in modalità 100% elettrica e in città si può circolare in elettrico fino all’80% del tempo grazie alla frenata rigenerativa. La hybrid 150 4×4 offre la trazione integrale con 5 modalità di guida.

Gli allestimenti: Expression, Extreme e Journey

Expression è la versione entry level, con cerchi in lega da 17″, climatizzazione automatica bi-zona, freno di stazionamento elettrico con Autohold, console centrale alta con bracciolo, retrovisori ripiegabili elettricamente e 2 porte USB per i sedili posteriori.

Extreme, dallo spirito outdoor, aggiunge cerchi da 18″, elementi decorativi color rame, tetto panoramico fisso in vetro, Keyless Entry, rivestimenti lavabili in TEP microcloud, tappetini in gomma, Media Nav Live con display da 10,1″ e navigazione connessa, audio Arkamys 3D con 6 altoparlanti e controllo della velocità in discesa.

Journey punta sul comfort: cerchi da 18″, portellone motorizzato hands-free, Keyless Entry, sedile del conducente a regolazione elettrica, sedili anteriori e volante riscaldati, Media Nav Live, audio Arkamys 3D e caricatore wireless per smartphone.

Il listino di Dacia Striker

I prezzi di Dacia Striker partono da 24.600 euro e arrivano a 31.400 euro. Sono prezzi chiavi in mano, IVA inclusa, comprensivi di messa su strada pari a 746,56 euro.

Allestimento Motorizzazione Prezzo chiavi in mano Expression mild hybrid-G 140 24.600 € Expression hybrid 155 27.600 € Journey mild hybrid-G 140 automatico 28.400 € Journey hybrid 155 29.600 € Extreme mild hybrid-G 140 automatico 28.400 € Extreme hybrid 155 29.600 € Extreme hybrid 150 automatico 4×4 31.400 €

Programma Dacia Zen

Chi sceglie Striker può aderire al Programma Dacia Zen una volta terminata la garanzia contrattuale o le eventuali estensioni. Con il tagliando presso la Rete Dacia è previsto, senza costi aggiuntivi, un servizio di assistenza per difetti di motore, cambio e organi meccanici ed elettrici valido per i successivi 12 mesi o 30.000 km. Il programma si rinnova fino al 6° anno o a 120.000 km, per una copertura complessiva fino a 7 anni o 150.000 km.

Domande frequenti su Dacia Striker

Quanto costa Dacia Striker?

Dacia Striker parte da 24.600 euro chiavi in mano (IVA inclusa) per la Expression mild hybrid-G 140 e arriva a 31.400 euro per la Extreme hybrid 150 auto 4×4. La messa su strada inclusa nel prezzo chiavi in mano è di 746,56 euro.

Da quando si può ordinare Dacia Striker?

Dacia Striker è ordinabile dal 13 ottobre 2026, con una gamma di tre motorizzazioni ibride e tre allestimenti: Expression, Extreme e Journey.

Quali motorizzazioni ha Dacia Striker?

Le motorizzazioni sono tre: mild hybrid-G 140 (GPL e mild hybrid a 48 V, con cambio manuale o automatico), hybrid 155 (1.8 benzina da 109 cv e due motori elettrici) e hybrid 150 4×4 a trazione integrale con 5 modalità di guida.

Quanto consuma Dacia Striker hybrid 155?

Secondo Dacia, Striker hybrid 155 ha un consumo ridotto di 4,2 l/100 km e emissioni di CO2 a partire da 95 g/km, tra i migliori valori del segmento C.

Quanto è grande il bagagliaio di Dacia Striker?

Il bagagliaio offre un volume fino a 602 litri, con pianale modulabile in tre parti, copri-bagagliaio in due parti, sistema Easy Fold per abbattere i sedili posteriori e apertura del portellone hands-free.

Che garanzia ha Dacia Striker?

Con il Programma Dacia Zen, rinnovabile effettuando il tagliando presso la Rete Dacia fino al 6° anno o a 120.000 km, Striker può beneficiare di una copertura complessiva fino a 7 anni o 150.000 km.

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