Škoda Octavia, 30 anni e quasi 7,9 milioni di unità vendute nel mondo

Škoda festeggia i 30 anni della moderna Octavia, il modello che ha accompagnato generazioni di clienti e contribuito a scrivere la storia di successo del marchio ceco. Dall’inizio della produzione, nel 1996, quasi 7,9 milioni di Octavia hanno trovato casa in tutto il mondo.

Trent’anni di Octavia moderna

Attraverso quattro generazioni, la Škoda Octavia è rimasta fedele a un’idea semplice: offrire esattamente ciò che i clienti apprezzano, e qualcosa in più. Spazio, praticità, sicurezza e soluzioni intelligenti che rendono la vita quotidiana più semplice sono da sempre al centro dell’esperienza Octavia.

Il modello è stato una forza trainante della crescita internazionale di Škoda, contribuendo a costruire la fiducia dei clienti e relazioni durature nei diversi mercati, fino a diventare il modello più venduto nella storia del marchio.

Le dichiarazioni di Klaus Zellmer

“Cosa ti viene in mente quando senti il nome Octavia? Per milioni di persone, è più di un’auto. È un compagno tra le vacanze in famiglia, i tragitti quotidiani, i viaggi di lavoro e innumerevoli ricordi fatti durante la strada.”

“Mentre continuiamo ad espandere il nostro portafoglio in nuovi segmenti e ad abbracciare il futuro della mobilità, l’Octavia rimane un potente promemoria di ciò che ci ha sempre guidati: il pensiero semplicemente intelligente, l’ascolto dei clienti e la trasformazione delle loro preferenze in innovazione significativa.”

— Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto a.s., in un post pubblicato su LinkedIn

Zellmer ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questa storia di successo, in particolare dipendenti, partner, concessionari e clienti.

Domande frequenti

Quando è iniziata la produzione della moderna Octavia?

Nel 1996, dando il via a una storia che oggi conta 30 anni.

Quante Octavia sono state vendute finora?

Quasi 7,9 milioni di unità in tutto il mondo.

Quante generazioni di Octavia sono state prodotte?

Quattro generazioni, dal 1996 a oggi.

Perché l’Octavia è importante per Škoda?

È il modello più venduto nella storia del marchio e ha trainato la crescita internazionale dell’azienda.

Chi ha commentato l’anniversario dell’Octavia?

Klaus Zellmer, CEO di Škoda Auto a.s., in un post pubblicato su LinkedIn.

Vota: post