Škoda Official Partner dei Mondiali UCI Mountain Bike

Škoda Auto rinnova per il 2026 il proprio supporto ai Campionati del Mondo UCI Mountain Bike, in programma in Val di Sole dal 26 al 30 agosto 2026. Il marchio ceco del Gruppo Volkswagen conferma così il ruolo di Official Partner della manifestazione, uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale del ciclismo fuoristrada.

Škoda rinnova la partnership con i Mondiali UCI Mountain Bike in Val di Sole

La presenza di Škoda ai Campionati del Mondo UCI Mountain Bike non è una novità: il marchio ha già affiancato negli anni scorsi altre manifestazioni ciclistiche italiane, tra cui la Federazione Ciclistica Italiana e la HERO Südtirol Dolomites. Con l’edizione 2026 in Val di Sole, Škoda consolida il proprio posizionamento come sponsor di riferimento nel mondo del ciclismo, un settore che il marchio considera coerente con i valori di sostenibilità e mobilità attiva legati alla propria gamma elettrica.

Oltre 800 atleti in gara per 17 titoli mondiali in cinque discipline

I Campionati del Mondo UCI Mountain Bike in Val di Sole richiameranno oltre 800 atleti provenienti da tutto il mondo, pronti a contendersi 17 titoli iridati distribuiti su cinque discipline del mountain bike. La manifestazione, che si svolge dal 26 al 30 agosto, porta in Trentino l’élite mondiale della disciplina, con un programma di gare distribuito su cinque giornate.

La gamma elettrica Škoda protagonista in Val di Sole: spazio a Epiq e Peaq

Lungo il percorso e nell’area evento, il pubblico potrà ammirare da vicino la gamma elettrica di Škoda, compresi i due modelli più recenti del marchio, la Škoda Epiq e la Škoda Peaq. Le due vetture rappresentano l’avanzata dell’offensiva elettrica della casa ceca, pensata per affiancare modelli già affermati come la Enyaq nel percorso di elettrificazione della gamma.

Uno stand da 100 mq con giochi interattivi e la Enyaq trasformata in “coffee machine”

Per l’occasione, Škoda allestirà uno stand di 100 metri quadrati pensato per coinvolgere il pubblico presente in Val di Sole, con giochi interattivi dedicati agli appassionati di mountain bike e alla mobilità elettrica. L’elemento più curioso dell’area espositiva sarà una Škoda Enyaq trasformata in una “coffee machine”, un’installazione scenografica pensata per offrire un momento di pausa e intrattenimento ai visitatori durante le giornate di gara.

Domande frequenti su Škoda e i Campionati del Mondo UCI Mountain Bike

Quando si svolgono i Campionati del Mondo UCI Mountain Bike 2026 in Val di Sole?

La manifestazione si svolge dal 26 al 30 agosto 2026 in Val di Sole, in Trentino, e mette in palio 17 titoli iridati in cinque discipline del mountain bike.

Quanti atleti partecipano ai Mondiali di mountain bike in Val di Sole?

Alla manifestazione prendono parte oltre 800 atleti provenienti da tutto il mondo, impegnati nelle diverse discipline in programma.

Che ruolo ha Škoda ai Campionati del Mondo UCI Mountain Bike?

Škoda Auto è Official Partner della manifestazione, rinnovando per il 2026 un supporto già consolidato negli anni precedenti ad altri eventi del ciclismo italiano.

Quali modelli elettrici Škoda sono in mostra a Val di Sole?

Il pubblico può ammirare l’intera gamma elettrica del marchio, inclusi i modelli più recenti Škoda Epiq e Škoda Peaq.

Cosa caratterizza lo stand Škoda ai Mondiali di mountain bike?

Lo stand occupa 100 metri quadrati e propone giochi interattivi per il pubblico, oltre a una Škoda Enyaq allestita come installazione scenografica a forma di “coffee machine”.

Škoda ha già sponsorizzato altri eventi di ciclismo in Italia?

Sì, il marchio è già stato Main Partner della Federazione Ciclistica Italiana e ha affiancato in passato manifestazioni come la HERO Südtirol Dolomites.

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