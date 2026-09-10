Stella Alpina 2026: 80 auto storiche sulle Dolomiti tra fascino e tradizione

L’antico e nostalgico fascino delle grandi corse automobilistiche del secondo dopoguerra che hanno scritto pagine indimenticabili della storia dell’automobilismo è pronto ad essere rispolverato nel weekend alle porte grazie alla rievocazione della Stella Alpina, competizione disputata dal 1947 al 1956 sui suggestivi e impegnativi percorsi dolomitici del Trentino. A inaugurare la prima edizione della Stella Alpina fu Tazio Nuvolari, mentre il successo andò a Piero Taruffi, già pilota ufficiale Alfa Romeo e Mercedes-Benz e futuro vincitore dell’ultima Mille Miglia nel 1957.

80 equipaggi protagonisti sulle Dolomiti dall’11 al 13 settembre

Quella storia rivive oggi grazie alla rievocazione storica organizzata dall’Automotoclub Storico Italiano (ASI), giunta nel 2026 alla sua 41esima edizione. Dall’11 al 13 settembre, Trento e le Dolomiti accoglieranno gli 80 equipaggi partecipanti al volante di vetture suddivise nelle categoria “Legend”, per le auto costruite fino al 1956, e “Celebration”, riservata ai modelli fino al 1976.

La manifestazione che vedrà in strada diverse auto storiche di grande prestigio prenderà il via venerdì 11 settembre da Piazza Fiera a Trento. La prima tappa, lunga 150 chilometri, porterà le vetture fino a Moena attraversando alcuni dei luoghi più suggestivi del Trentino. Sabato sarà invece la giornata più impegnativa, con 240 chilometri attraverso passi e località simbolo delle Dolomiti, dal Passo Fedaia al Lago di Misurina, passando per Cortina d’Ampezzo, il Passo Falzarego e il Passo San Pellegrino.

Le auto storiche protagoniste

Tra le vetture protagoniste ci saranno autentiche icone della storia dell’automobilismo come Mercedes-Benz 300 SL, Jaguar XK 140, Lancia Aurelia B24 Spider, Porsche 356, Alfa Romeo Giulietta e Fiat Dino Spider, oltre a diversi modelli Bugatti, Lancia, BMW e numerose vetture da rally degli anni ’70.

Inclusività e sostenibilità

Particolare attenzione sarà riservata anche all’inclusione e alla sostenibilità, con due equipaggi paralimpici al volante di auto storiche adattate e alimentate con bio-benzina di seconda generazione. La Stella Alpina 2026 sostiene inoltre la Cooperativa Sociale SpazioTempo di Moena attraverso una raccolta fondi destinata ai progetti per i più giovani.

Gran finale domenica a Moena

Domenica 13 settembre la manifestazione si concluderà a Moena con l’esposizione delle vetture e le premiazioni, al termine di 71 prove di regolarità che determineranno le classifiche.

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