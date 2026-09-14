Stella Alpina 2026: trionfano ancora Federico e Alberto Riboldi, è la loro quarta vittoria consecutiva

Poker di successi di fila per l'equipaggio bresciano composto da padre e figlio

di Gaetano Scavuzzo14 Settembre, 2026

ASI Stella Alpina 2026

Stella Alpina 2026: trionfano ancora Federico e Alberto Riboldi, è la loro quarta vittoria consecutiva

La Stella Alpina 2026, rievocazione della celebre corsa automobilistica disputata tra il 1947 e il 1956 sugli impegnativi percorsi dolomitici del Trentino, incorona ancora una volta Federico e Albero Riboldi. L’equipaggio bresciano, padre e figlio, ha conquisto la 41esima edizione della rievocazione della storica corsa dolomitica, centrando la quarta vittoria consecutiva al volante della loro Fiat 508 C del 1937.

Il podio

Alle loro spalle si sono piazzati Sergio Sisti e Anna Gualandi, protagonisti su una rara Lancia Lambda del 1929, mentre il terzo gradino del podio è andato a Paolo Salvetti e Roberto Bortoluzzi, anche loro su Fiat 508 C del 1937. Lo stesso ordine ha determinato il podio della categoria Legend, riservata alle vetture costruite fino al 1947.

I vincitori della categoria Celebration (1948-1976)

Nella categoria Celebration, dedicata alle auto prodotte tra il 1948 e il 1976, hanno trionfato Mauro Argenti e Roberta Amorosa su Porsche 911 S 2.2 del 1969, davanti a Giovanni Pedrali e Simona Bonomelli su Porsche 356 B del 1962 ed Ezio e Andrea Ronzoni su Porsche 911 T del 1970.

ASI Stella Alpina 2026

Percorso impegnativo tra i tornanti delle Dolomiti

L’edizione 2026 della Stella Alpina ha proposto un percorso particolarmente impegnativo. Dopo i 150 km della prima giornata, da Trento a Moena, la tappa di sabato ha portato gli equipaggi lungo 240 km tra i passi più spettacolari delle Dolomiti, toccando Fedaia, Cibiana, Tre Croci, Cimabanche, Falzarego e San Pellegrino, con passaggio da Cortina d’Ampezzo e dal Lago di Misurina.

Anche quest’anno, come da tradizione della manifestazione automobilistica, non è mancato il risvolto solidale. Grazie alla raccolta fondi degli oltre 70 equipaggi sono stati devoluti circa 2.000 euro alla Cooperativa Sociale SpazioTempo di Moena, associazione che si dedica a progetti di comunità dedicati ai più giovani. L’iniziativa ASI Solidale ha inoltre coinvolto due driver diversamente abili, Fabrizio Berlanda e Andrea De Michele, impegnati con le vetture del progetto Classica & Accessibile, dotate di comandi manuali e alimentate a biocarburante.

La Stella Alpina 2026 si è conclusa domenica 13 settembre a Moena con l’esposizione delle auto e le premiazioni al Teatro Navalge, confermandosi anche quest’anno uno degli eventi più coinvolgenti nel panorama delle rievocazioni automobilistiche storiche.

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