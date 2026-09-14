Sportscar Together Day 2026: come Porsche ha acceso Franciacorta

Oltre 1.850 persone e 700 vetture hanno animato il Porsche Experience Center Franciacorta per lo Sportscar Together Day 2026, tra sessioni in pista, percorsi off-road, modelli storici e le Porsche più recenti. L’evento ha celebrato anche i primi cinque anni del PEC italiano.

Lo Sportscar Together Day 2026 ha riunito il 12 settembre al Porsche Experience Center Franciacorta oltre 1.850 persone e 700 vetture, portando negli spazi del centro italiano proprietari, appassionati e collezionisti per una giornata dedicata alla passione Porsche. L’appuntamento italiano si è inserito all’interno della celebrazione internazionale Sportscar Together Day, organizzata contemporaneamente nei Porsche Experience Center di Hockenheim, Lipsia, Silverstone, Le Mans, Franciacorta, Atlanta, Los Angeles, Tokyo, Shanghai e Toronto. Pista, off-road, esposizioni e momenti dedicati alla community hanno caratterizzato una giornata che quest’anno ha avuto anche un significato particolare: il quinto anniversario del Porsche Experience Center Franciacorta, inaugurato l’11 settembre 2021.

Cinque anni di Porsche Experience Center Franciacorta

In cinque anni il PEC italiano ha accolto oltre 95.000 persone provenienti da 94 nazioni, totalizzando più di 41.000 esperienze in pista. Con lo Sportscar Together Day sono inoltre diventati oltre 900 gli eventi ospitati dalla struttura dall’inaugurazione.

«Accanto alle vetture e alle attività in pista, il cuore dell’evento è stato soprattutto l’incontro tra le persone», ha spiegato Pietro Innocenti, CEO Porsche Italia, sottolineando il ruolo di proprietari, appassionati e collezionisti nella costruzione della community legata al Marchio.

911 Carrera GTS e 911 GT3 in pista

Tra le attività previste per lo Sportscar Together Day figuravano diverse esperienze di guida dedicate alla gamma Porsche. La Sport Experience 911 prevedeva una sequenza di giri sulla pista principale alla guida della 911 Carrera GTS, affiancati da un istruttore ufficiale Porsche. Formula analoga per la Sport Experience GT3, questa volta al volante della 911 GT3. Entrambe le sessioni avevano una durata di circa 15 minuti e permettevano ai partecipanti di vivere direttamente la pista del Porsche Experience Center Franciacorta.

Carrera Cup Experience sulla 911 GT3 Cup

Il programma comprendeva anche la Carrera Cup Experience, dedicata a chi voleva avvicinarsi al mondo delle competizioni Porsche. In questo caso il partecipante saliva come passeggero su una 911 GT3 Cup, accanto a un pilota professionista, per un hot lap sulla pista del PEC Franciacorta. La 911 GT3 Cup è stata protagonista anche dell’esposizione dedicata alla storia sportiva Porsche, con esemplari appartenenti a diverse generazioni, dalle prime versioni fino alle vetture attualmente impegnate nella Porsche Carrera Cup Italia.

Drifting con la 911 Carrera S

Un’altra attività era dedicata al controllo della vettura in condizioni di aderenza ridotta. La Drifting Experience prevedeva la guida dinamica di una 911 Carrera S, con esercizi nelle aree Low Friction Handling e Low Friction Circle dedicati al controllo della sbandata. La sessione comprendeva 45 minuti di attività dinamica all’interno di un’esperienza della durata complessiva di un’ora.

Taycan Turbo GT ed E-MOTION Experience

Ampio spazio anche all’elettrico. La Taycan Turbo GT è stata protagonista della Taycan Rush, con hot lap sulla pista del PEC accanto a un pilota professionista. La stessa vettura ha avuto un ruolo anche nell’esposizione dedicata al presente e al futuro della Casa di Stoccarda: la Taycan Turbo GT è infatti protagonista della Taycan Rush, il primo e unico campionato monomarca Porsche riservato a vetture 100% elettriche. L’elettrificazione è stata al centro anche della E-MOTION Experience, che prevedeva attività dinamiche con Macan, Cayenne e Taycan, attraverso prove di accelerazione, slalom ed evitamento degli ostacoli.

Cayenne protagonista tra off-road e nuova generazione elettrica

Il programma del Porsche Experience Center Franciacorta non si è limitato alla pista. Con la Off-Road Experience, Cayenne E3 e Cayenne E4 sono state impiegate su un percorso composto da ostacoli e tratti tecnici su fondi caratterizzati da differenti livelli di aderenza. Tra le vetture che hanno suscitato maggiore curiosità durante la giornata c’è stata però soprattutto la nuova Cayenne Electric, ultima arrivata nella gamma SUV Porsche.

Il nuovo modello è stato affiancato da alcune delle precedenti generazioni della Cayenne, riunite in un’esposizione dedicata all’evoluzione di un modello che ha avuto un ruolo importante nella storia recente del Marchio in Italia. Durante l’evento era inoltre previsto un test drive stradale della Cayenne Electric con gli istruttori ufficiali Porsche, della durata complessiva di un’ora, con circa 45 minuti dedicati alla guida.

Dalla Porsche 356 alla Carrera GT

Uno degli elementi centrali dello Sportscar Together Day 2026 è stato il Paddock, trasformato per l’occasione in una grande esposizione dedicata alla storia Porsche. Gli ospiti hanno potuto osservare modelli storici, pezzi unici ed edizioni speciali provenienti da collezioni private e dal Porsche Museum di Stoccarda. Tra le vetture presenti figurava una Porsche 356 1500 Speedster del 1955, insieme a numerose generazioni della 911. Il percorso partiva dalla 911 S 2.0 di fine anni Sessanta e comprendeva la 911 Targa 2.7, la Carrera 2.7 RS, la rarissima Porsche 959 di fine anni Ottanta e la Carrera GT degli anni Duemila. A completare il racconto della 911 erano presenti anche esemplari appartenenti alle generazioni più recenti 997, 991 e 992.

Le Porsche da corsa che hanno fatto la storia

Particolarmente importante anche la presenza delle vetture da competizione. Tra queste, una Porsche 917 LH Coupé Martini del 1970 proveniente direttamente dal Porsche Museum di Zuffenhausen, affiancata da una Porsche 917 del 1969 appartenente a una collezione privata e da una Porsche 908 del 1968. Presente anche la 911 Carrera RSR vincitrice della Targa Florio, insieme all’evoluzione della 911 GT3 Cup. Una selezione che ha permesso di affiancare alle Porsche contemporanee alcune delle vetture che hanno contribuito a costruire la tradizione sportiva della Casa di Stoccarda.

Sportscar Together Day, dalle auto alla community

Lo Sportscar Together Day nasce il 9 giugno 2018, nell’ambito delle celebrazioni dedicate ai 70 anni delle auto sportive Porsche, e negli anni si è trasformato in un appuntamento internazionale rivolto alle diverse comunità di appassionati. La filosofia della manifestazione rimane aperta: non è necessario partecipare a un evento ufficiale e non è indispensabile possedere una Porsche per aderire allo spirito dello Sportscar Together Day.

A Franciacorta, però, l’edizione 2026 ha assunto dimensioni particolarmente significative: 1.850 partecipanti, 700 vetture e il quinto anniversario del PEC italiano hanno unito in una sola giornata pista, storia, tecnologia e community. Per chi non ha partecipato quest’anno, non resta quindi che tenere d’occhio i prossimi annunci legati allo Sportscar Together Day e al Porsche Experience Center Franciacorta. Se l’appuntamento verrà riproposto, quanto visto nel 2026 offre già diversi motivi per non lasciarselo sfuggire.

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