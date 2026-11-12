Stellantis premia 61 fornitori alla Global Supplier Conference

Stellantis ha premiato 61 fornitori di tutto il mondo che si sono distinti per i risultati raggiunti, in occasione della sesta edizione della Global Supplier Conference & Awards, tenutasi il 10 novembre a Detroit. I riconoscimenti premiano l’eccellenza dei risultati, la capacita di innovare e l’impegno nel contribuire alle priorita strategiche di Stellantis e nel creare valore per i clienti in tutto il mondo.

21 “Fornitori dell’Anno” e altri 40 premiati

Nella cornice dello storico Masonic Temple di Detroit, l’evento ha visto partecipare oltre 1.000 rappresentanti dei fornitori insieme ai membri dello Stellantis Leadership Team per un confronto sulle priorita strategiche e per la cerimonia di consegna dei premi. Un team globale di Stellantis, composto da rappresentanti di diverse funzioni aziendali, ha selezionato le aziende premiate nel 2026 considerando criteri come qualita, puntualita delle consegne, innovazione, risultati operativi e finanziari, responsabilita sociale d’impresa, competitivita commerciale e contributo agli obiettivi aziendali condivisi.

Tra i 21 vincitori del premio “Fornitore dell’Anno” 2026 figurano aziende come Alpine, Benteler, Michelin, MOBIS, Petronas, Tianma e Valeo. Altri 40 fornitori hanno ricevuto un riconoscimento nelle categorie del premio, tra cui Adient, Aisin, BASF, Brembo, CATL, Magna e Pirelli.

Le parole di Filosa e Genovese

“La nostra strategia richiede di essere piu rapidi, innovare con maggiore efficacia e puntare all’eccellenza nell’esecuzione. I nostri fornitori sono partner essenziali in questo percorso: insieme portiamo sul mercato prodotti di qualita, rafforziamo la nostra competitivita e creiamo piu valore per i nostri clienti”, ha dichiarato Antonio Filosa, CEO di Stellantis. “Congratulazioni a tutti i vincitori di quest’anno e grazie ai nostri fornitori in tutto il mondo per la collaborazione e l’impegno costante”.

“Una collaborazione solida con i fornitori si fonda sulla fiducia, sui risultati e sul miglioramento continuo”, ha dichiarato Monica Genovese, Chief Purchasing Officer di Stellantis, che ha condotto l’evento. “Le aziende premiate quest’anno si sono distinte per la capacita di garantire qualita, innovazione e valore in un contesto in continua evoluzione. I loro risultati rafforzano la nostra competitivita e ci aiutano a rispondere sempre meglio alle esigenze dei clienti”.

Detroit e il legame con Chrysler, Dodge, Jeep e Ram

La scelta di Detroit come sede dell’edizione di quest’anno ha ribadito il ruolo storico e tuttora centrale di questo territorio per l’industria automobilistica, oltre al suo profondo legame con Stellantis e con i marchi Chrysler, Dodge, Jeep e Ram. Una sessione dedicata alla strategia di Jeep ha ulteriormente evidenziato come i fornitori contribuiscano all’esperienza dei clienti e al successo del marchio. Nel corso della conferenza, i leader di Stellantis hanno illustrato le principali priorita per il futuro dell’azienda, tra cui l’efficacia nel lancio dei nuovi programmi, lo sviluppo delle tecnologie emergenti, il coinvolgimento dei fornitori fin dalle prime fasi di progettazione e il continuo miglioramento della qualita, a supporto degli obiettivi del piano FaSTLAne 2030.

Domande frequenti sulla Global Supplier Conference Stellantis

Quanti fornitori ha premiato Stellantis nel 2026?

Stellantis ha premiato in totale 61 fornitori: 21 aziende hanno ricevuto il titolo di “Fornitore dell’Anno” 2026, mentre altre 40 hanno ottenuto un riconoscimento per gli eccellenti risultati raggiunti.

Dove si e svolta la Global Supplier Conference & Awards 2026?

L’evento, giunto alla sesta edizione, si e tenuto il 10 novembre 2026 presso lo storico Masonic Temple di Detroit, con oltre 1.000 rappresentanti dei fornitori presenti.

Con quali criteri sono stati selezionati i fornitori premiati?

Un team globale di Stellantis ha valutato le aziende in base a qualita, puntualita delle consegne, innovazione, risultati operativi e finanziari, responsabilita sociale d’impresa, competitivita commerciale e contributo agli obiettivi aziendali condivisi.

Chi ha guidato la cerimonia dei premi?

La cerimonia e stata condotta da Monica Genovese, Chief Purchasing Officer di Stellantis, con interventi anche del CEO Antonio Filosa e dei membri dello Stellantis Leadership Team.

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