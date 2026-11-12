Di Tanno (Gruppo Intergea): auto piu care del 35% in 5 anni

Le automobili costano fino al 35% in più rispetto a cinque anni fa, mentre gli stipendi non sono aumentati nella stessa misura. È uno degli squilibri al centro della riflessione di Alberto Di Tanno, Amministratore Delegato del Gruppo Intergea, intervenuto al Salone della Giustizia di Roma per parlare delle dinamiche che stanno attraversando il mercato automotive.

Prezzi su, stipendi fermi: lo squilibrio che frena il mercato

Secondo Di Tanno, la transizione verso nuove alimentazioni ha imposto alle case automobilistiche europee investimenti consistenti, con inevitabili ripercussioni sui costi e sui prezzi finali delle vetture. Un aumento che, a fronte di stipendi rimasti sostanzialmente invariati, rende oggi più difficile per molte famiglie l’acquisto di un’auto nuova.

La sfida dei costruttori cinesi e la risposta delle case europee

Per il manager, la concorrenza dei costruttori cinesi è una realtà con cui il mercato europeo deve fare i conti: il loro rapporto qualità-prezzo è competitivo, sostenuto da aziende giovani e agili. Le case europee, però, possono contare su reti distributive consolidate, competenze nell’assistenza e una filiera ricambi strutturata, punti di forza che i nuovi player cinesi starebbero ancora cercando di eguagliare. Una concorrenza, osserva Di Tanno, destinata a restare ma non a spazzare via l’industria automobilistica europea: a cambiare saranno piuttosto gli equilibri del settore.

Verso un’aggregazione tra i costruttori cinesi

Di Tanno prevede inoltre un processo di aggregazione tra i produttori cinesi nei prossimi anni: in Cina sono attivi 109 costruttori di automobili, un numero che secondo il manager è destinato a ridursi attraverso acquisizioni e fusioni, poiché non tutti riusciranno ad affermarsi in Europa e sui mercati internazionali. La sua previsione è che il settore si consolidi fino a lasciarne attivi 40 o 50.

Domande frequenti su prezzi auto e concorrenza cinese

Di quanto sono aumentati i prezzi delle auto secondo Di Tanno?

Secondo Alberto Di Tanno, Amministratore Delegato del Gruppo Intergea, le automobili costano oggi fino al 35% in più rispetto a cinque anni fa, mentre gli stipendi non sono cresciuti nella stessa proporzione.

Perché i prezzi delle auto sono aumentati cosi tanto?

Per Di Tanno la causa principale è la transizione verso nuove alimentazioni, che ha richiesto alle case automobilistiche europee investimenti molto consistenti, riversati poi sui prezzi finali delle vetture.

I costruttori cinesi rappresentano una minaccia per le case europee?

Di Tanno la definisce una concorrenza destinata a restare ma non a spazzare via l’industria europea: le case del Vecchio Continente mantengono un vantaggio in reti distributive, assistenza e filiera ricambi, mentre cambieranno gli equilibri complessivi del mercato.

Quanti costruttori di auto ci sono oggi in Cina?

Secondo Di Tanno, in Cina sono attivi attualmente 109 costruttori di automobili, un numero che il manager prevede si ridurrà a 40-50 nei prossimi anni attraverso un processo di aggregazione fatto di acquisizioni e fusioni.

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