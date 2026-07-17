Stellantis Pro One: Atessa raggiunge 20.000 veicoli CustomFit

Il CustomFit Center abruzzese festeggia il traguardo dei 20.000 veicoli allestiti

di Redazione17 Luglio, 2026

Stellantis Pro One

Lo stabilimento Stellantis Pro One di Atessa ha raggiunto quota 20.000 veicoli allestiti dal CustomFit Center, confermandosi hub europeo per i commerciali di grandi dimensioni.
Stellantis Pro One: Atessa raggiunge 20.000 veicoli CustomFit

Lo stabilimento Stellantis Pro One di Atessa, in Abruzzo, ha raggiunto quota 20.000 veicoli allestiti dal CustomFit Center, confermando il ruolo del sito come hub europeo per i veicoli commerciali di grandi dimensioni. L’annuncio arriva da Torino, 17 luglio 2026.

Il traguardo dei 20.000 veicoli CustomFit

Il CustomFit Center di Atessa ha prodotto il ventimillesimo veicolo allestito all’interno di un processo industriale completamente integrato, a conferma della crescente domanda di veicoli configurati su misura. Stellantis Pro One integra allestimenti e personalizzazioni direttamente nella linea produttiva, garantendo qualità, sicurezza e affidabilità certificate dal costruttore.

Atessa e Gliwice, i due hub europei

Insieme allo stabilimento polacco di Gliwice, che ha da poco raggiunto quota 5.000 veicoli personalizzati, Atessa è uno dei due poli europei dedicati ai veicoli commerciali di grandi dimensioni di Stellantis Pro One. Dei sette prodotti attualmente convertiti negli stabilimenti del gruppo, cinque vengono realizzati proprio ad Atessa.

Le nuove commesse: Cargo Box per Enterprise

Tra gli sviluppi più recenti figura l’acquisizione dei primi ordini che combinano conversione e personalizzazione nello stesso processo produttivo: veicoli Cargo Box per Enterprise con cassone di carico superiore a 20 m³, sponda montacarichi, sistema di chiusura posteriore dedicato e livrea personalizzata.

I prossimi sviluppi del programma

Nei prossimi mesi arriverà una nuova versione con cassone ribaltabile a scarico posteriore e doppia cabina: l’avvio della produzione è previsto per ottobre 2026, con l’apertura degli ordini nelle settimane precedenti.

Domande frequenti su Stellantis Pro One Atessa

Quanti veicoli ha allestito il CustomFit Center di Atessa?

Il CustomFit Center di Atessa ha raggiunto quota 20.000 veicoli allestiti all’interno di un processo industriale completamente integrato.

Quali marchi rientrano in Stellantis Pro One?

Stellantis Pro One comprende i veicoli commerciali dei marchi Citroën, FIAT Professional, Opel, Peugeot e Vauxhall.

Qual è l’altro hub europeo oltre ad Atessa?

L’altro polo produttivo europeo dedicato ai veicoli commerciali di grandi dimensioni è lo stabilimento di Gliwice, in Polonia, che ha raggiunto quota 5.000 veicoli personalizzati.

Cosa sono i veicoli Cargo Box per Enterprise?

Sono veicoli con cassone di carico superiore a 20 m³, sponda montacarichi, sistema di chiusura posteriore dedicato e livrea personalizzata, frutto della combinazione di conversione e personalizzazione nello stesso processo produttivo.

Quando arriverà la nuova versione a cassone ribaltabile?

La produzione della nuova versione con cassone ribaltabile a scarico posteriore e doppia cabina inizierà a ottobre 2026, con apertura degli ordini nelle settimane precedenti.

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