Suzuki Rally Cup ad Alba: al via il Rally Regione Piemonte

Il rombo dei motori della Suzuki Rally Cup torna ad accendersi nelle Langhe: dal 31 luglio al 2 agosto 2026 Alba (Cuneo) ospita la quarta tappa del monomarca promosso da Suzuki Italia, il Rally Regione Piemonte, giunto alla sua 20ª edizione. Sugli oltre 140 chilometri di prove speciali, in un territorio patrimonio Unesco fra vigneti e colline, gli 11 equipaggi del trofeo si giocheranno punti pesanti in vista del titolo 2026, tutti al volante della Suzuki Swift Sport Hybrid.

Il Rally Regione Piemonte 2026: quando e dove si corre

Il Rally Regione Piemonte è ormai un appuntamento imperdibile del rallismo italiano, capace di richiamare equipaggi e team da ogni parte del Paese. La gara si svolge nel cuore delle Langhe, territorio riconosciuto patrimonio Unesco, e per la stagione 2026 rappresenta la quarta tappa della Suzuki Rally Cup, il monomarca organizzato da Suzuki Italia riservato alla Swift Sport Hybrid. L’evento, in programma dal 31 luglio al 2 agosto, arriva dopo la doppia gara di Roma che ha rimescolato pesantemente la classifica generale con due risultati differenti nelle due manche, e si preannuncia decisivo sia per chi dovrà recuperare terreno sia per chi punterà a scappare in vetta.

I protagonisti Suzuki ad Alba

A guidare la classifica del trofeo Suzuki con 84 punti è Roberto Pellè, reduce dalla tripletta di vittorie nelle prime tre tappe stagionali e sempre affiancato dal navigatore Luca Franceschini: il portacolori della scuderia Destra 4 arriva ad Alba con un margine di vantaggio importante su tutti gli inseguitori. Alle sue spalle non staranno a guardare i giovani protagonisti della categoria: Giovanni Villardi, navigato da Fabio Andrian per i colori della scuderia Alma Racing, insegue con 30 punti di ritardo da Pellè, complice uno zero nella Gara 1 di Roma, ma punta con decisione alla vittoria di tappa. A soli 3 punti da Villardi si presenta invece Jean Claude Vallino, già Campione Italiano R1, in coppia con Sandro Sanesi per la Bluthunder Racing: il pilota torinese ha già collezionato due podi in stagione, rallentato solo da una foratura nel sabato romano.

Sempre più solido anche Giorgio Basso Corradi, navigato da Nicolò Ventoso per la Promotor, quarto in classifica generale e reduce da un ottimo secondo posto al sabato di Roma. A quota 37 punti si difendono a pari merito l’equipaggio della famiglia Vitali, formato da Stefano e Maurizio Vitali per la scuderia Calibra, e Andrea La Cola, navigato da Mattia Verrando per la RO Racing, sempre più a suo agio con la nuova vettura dopo due quarti posti centrati a Roma. Cercano il rilancio Nicola Guerrato, navigato da Pietro Bergamelli, e un pilota di grande esperienza come Giorgio Fichera, in coppia con Andrea Musolesi, mentre è ancora nel pieno del proprio percorso di crescita il giovane Marco Scalzotto, navigato da Cristiano Rosina e alla sua terza gara nella Cup. Punteranno a risalire la classifica anche Lorenzo Oliveri e Lucrezia Viotti, sempre per i colori della Promotor.

Il programma di gara: dallo shakedown al podio di Alba

La 20ª edizione del Rally Regione Piemonte entra nel vivo venerdì 31 luglio, di primissima mattina, con l’inedito shakedown di Neive, 2,85 chilometri utili agli equipaggi per rifinire gli ultimi dettagli di assetto prima della cerimonia di partenza, in programma a Cherasco dalle ore 21:00. La gara vera e propria scatta sabato 1° agosto, giornata più impegnativa del weekend con sette prove speciali per 87,58 chilometri cronometrati: la prima parte di tappa è costruita sui doppi passaggi delle prove “Borine-Cissone”, “Rodello-Benevello” e “Niella Belbo”, prima della conclusiva PS7 “Robini”, trasmessa in diretta su ACI Sport TV.

Domenica 2 agosto il gran finale scatta alle ore 9:00 con le ultime quattro prove speciali, per ulteriori 55,4 chilometri cronometrati: gli equipaggi affrontano due passaggi sulla “San Grato-Robini”, intervallati dalla “Cossano-Trezzo Tinella”, che chiude la gara nella veste di “Gil Calleri Power Stage”. L’arrivo delle vetture ad Alba, con la festa finale e la premiazione sul podio, è previsto dalle ore 15:00. In totale il Rally Regione Piemonte 2026 propone 11 prove speciali per 143 chilometri cronometrati, inseriti in un percorso complessivo di 488 chilometri.

Un montepremi da 150mila euro, occhi puntati sugli Under 25

Per la stagione 2026 Suzuki ha messo in palio un montepremi complessivo di 150.000 euro, con un’attenzione particolare rivolta ai giovani talenti. I piloti Under 25 possono infatti contare su una classifica dedicata, con premi in denaro specifici che si sommano a quelli previsti dalla graduatoria assoluta: un pilota Under 25 che dovesse vincere anche la classifica assoluta incasserebbe entrambi i riconoscimenti, per un totale di 32.000 euro, oltre alla copertura completa delle tasse di iscrizione ai rally. Per la classifica assoluta, i premi in denaro per i primi otto classificati vanno dai 20.000 euro per il vincitore fino ai 1.000 euro per l’ottavo posto. Nella classifica Under 25, invece, i primi tre classificati ricevono premi da 12.000 a 4.000 euro, mentre al primo classificato tra i navigatori va un premio di 1.000 euro.

La classifica dopo tre tappe

Dopo Targa Florio e la doppia tappa di Roma, la classifica della Suzuki Rally Cup 2026 vede al comando Roberto Pellè con 84 punti, davanti a Giovanni Villardi (54 punti) e Jean Claude Vallino (51 punti). Seguono Giorgio Basso Corradi con 41 punti, la coppia Vitali-La Cola appaiata a quota 37 punti, Nicola Guerrato con 30 punti, Marco Scalzotto con 27 punti, e infine Soletta e Leone rispettivamente con 24 e 20 punti.

L’albo d’oro della Suzuki Rally Cup

Il Rally Regione Piemonte scrive un nuovo capitolo di una competizione che dal 2008 ha incoronato alcuni tra i migliori giovani talenti del rallismo italiano. Il primo vincitore fu Roberto Sordi, seguito negli anni da nomi oggi affermati nel motorsport nazionale come Andrea Crugnola (2009) e Corrado Peloso, capace di imporsi per due volte, nel 2016 e nel 2018. Anche Simone Goldoni ha vinto due edizioni (2019 e 2021), mentre Matteo Giordano si è ripetuto nel biennio 2022-2023. Il titolo più recente, quello del 2025, porta la firma di Lorenzo Varesco, che i protagonisti di quest’anno proveranno a raggiungere nell’albo d’oro del trofeo.

Il calendario 2026 della Suzuki Rally Cup

La stagione 2026 della Suzuki Rally Cup si compone di cinque appuntamenti: il Targa Florio Rally (14-16 maggio), il Rally Roma Capitale, corso su doppia tappa (3-5 luglio), il Rally Regione Piemonte (31 luglio – 2 agosto), il Rally del Lazio (18-20 settembre) e infine la Rallye Sanremo (16-18 ottobre), che chiuderà il trofeo e incoronerà il nuovo campione.

Domande frequenti su Suzuki Rally Cup e Rally Regione Piemonte

Cos’è la Suzuki Rally Cup?

La Suzuki Rally Cup è il trofeo monomarca promosso da Suzuki Italia, riservato ai piloti che gareggiano al volante della Suzuki Swift Sport Hybrid. Per la stagione 2026 prevede cinque tappe e un montepremi complessivo di 150.000 euro, con una particolare attenzione rivolta ai piloti Under 25.

Quando si corre il Rally Regione Piemonte 2026?

Il Rally Regione Piemonte, quarta tappa della Suzuki Rally Cup, si disputa dal 31 luglio al 2 agosto 2026 ad Alba, nel cuore delle Langhe, con lo shakedown di Neive in programma venerdì mattina e l’arrivo finale previsto domenica alle ore 15:00.

Chi guida la classifica della Suzuki Rally Cup 2026?

Al comando della classifica generale, dopo Targa Florio e la doppia tappa di Roma, c’è Roberto Pellè con 84 punti, davanti a Giovanni Villardi (54 punti) e Jean Claude Vallino (51 punti).

Quanti chilometri di prove speciali ci sono al Rally Regione Piemonte?

L’edizione 2026 propone 11 prove speciali per un totale di 143 chilometri cronometrati, all’interno di un percorso complessivo di 488 chilometri suddiviso tra sabato 1° e domenica 2 agosto.

Quali premi in denaro mette in palio la Suzuki Rally Cup 2026?

Il montepremi stagionale ammonta a 150.000 euro: i primi otto della classifica assoluta ricevono da 20.000 a 1.000 euro, mentre tra gli Under 25 i primi tre si dividono premi da 12.000 a 4.000 euro, oltre a un premio dedicato al miglior navigatore Under 25.

Quale vettura corre nella Suzuki Rally Cup?

Tutti gli equipaggi del trofeo gareggiano al volante della Suzuki Swift Sport Hybrid, vettura che rende il monomarca particolarmente equilibrato e competitivo lungo l’intera stagione.

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