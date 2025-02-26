Tesla Cybertruck per la polizia americana: i primi 10 esemplari al dipartimento di Las Vegas

Era solo questione di tempo prima che il Tesla Cybertruck indossasse la divisa e si mettesse al servizio della polizia degli Stati Uniti.

E quel momento è arrivato con l’annuncio da parte del Dipartimento di Polizia Metropolitana di Las Vegas che aggiungerà 10 Cybertruck alla sua flotta, veicoli che non saranno utilizzati solo per attività di rappresentanza o “promozionali”, ma che saranno operativi a tutti gli effetti come altro qualsiasi veicoli di servizio della polizia Usa.

Flotta donata da un anonimo

Non è raro che le forze di polizia in varie parti del mondo adottino supercar e veicoli appariscenti e costosi, spesso scatenando polemiche quei mezzi sono stati acquistati con risorse pubbliche. In questo caso però, il Dipartimento della Polizia Metropolitana di Las Vegas ha precisato che tutti i 10 Tesla Cybertruck sono stati “offerti da un donatore anonimo“, non impegnando dunque i soldi dei contribuenti.

Alcuni pick-up per le unità speciali SWAT

Alcuni dei 10 Cybertruck saranno utilizzate delle squadre speciali SWAT locali, mentre gli altri pick-up elettrici fungeranno da normali auto di servizio con le quali gli agenti pattuglieranno le strade di Las Vegas. La versione del Cybertruck destinata alle unità speciali SWAT, come anticipato in alcuni render, potrebbe essere dotata di carrozzeria color beige, paraurti modificati, enormi ruote con pneumatici off-road, porte e finestrini blindati.

Cybetruck da pattuglia

Meno audace e più vicina al modello di serie, è invece il Tesla Cybertruck che farà da pattuglia sulle strade di Las Vegas. Il pick-up volante della polizia, che per il momento è stata mostrata ancora una volta sulla variante presentata lo scorso anno da Unplugged Performance, prevede una serie di modifiche che includono barre luminose lampeggianti, ruote personalizzate e faretti a LED sulla parte inferiore del paraurti anteriore.

