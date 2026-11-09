Tesla Cybertruck verso l’addio: stop alla produzione nel corso del 2027

La Tesla Cybertruck è pronta a salutare. La produzione del pick-up elettrico sarà gradualmente dismessa, per poi fermarsi nella prima metà del 2027 nello stabilimento di Austin, per fare spazio alla produzione di Cybercab. È stato lo stesso Elon Musk, CEO del marchio elettrico americano, a fare l’annuncio con un post su ‘X’. Anche se nei prossimi mesi serviranno dei turni extra in Texas, per smaltire gli ordini prima della dismissione della linea di produzione.

Un modello sempre molto discusso

Questo modello è sempre stato molto discusso, sin dalla presentazione del 2019, con una carrozzeria particolarmente spigolosa ed inedita, realizzata con acciaio inossidabile. Una forma che non ha permesso l’omologazione in molti stati, in particolare in Europa, e che ha provocato numerose polemiche. Anche se Musk l’ha sempre difeso, puntando molto su un suo successo sul mercato. Che però, non c’è stato, trasformandosi in un flop commerciale.

Tesla will be winding down production of the Cybertruck at Gigafactory Texas around the middle of next year to make room for increased Cybercab production — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2026

Secondo quanto scritto dal Financial Times, infatti, quest’anno le vendite sono ferme a 11.600 unità, il 28% rispetto al periodo tra gennaio e settembre dell’anno scorso. Quando le richieste erano già calate sensibilmente: dalle 40.000 del 2024 alle poco più di 20.000 unità del 2025. Numeri lontanissimi dalle aspettative del fondatore di Tesla, che alla presentazione prevedeva una vendita compresa tra 250mila e 300mila all’anno. Cifra mai nemmeno sfiorata, da quando nel novembre 2023 ci furono le prime consegne, dopo oltre quattro anni d’attesa.

Tuttavia, l’ingegnere capo del progetto Wes Morrill ha comunque difeso questo modello: “Il Cybertruck è stata un’incredibile piattaforma di sviluppo tecnologico – le sue parole sempre su X – e continua a vivere attraverso Cybercab”. Quest’ultimo è il nuovo robotaxi del marchio americano, pensato per fare concorrenza a Waymo e su cui Tesla punta moltissimo, con l’idea anche di vedere il modello anche ai privati. Seppur in un numero, almeno inizialmente, limitato.

Lo sprint finale

Tornando al Cybertruck, Musk ha, comunque, voluto rassicurare i clienti che l’hanno ordinato. Come dicevamo, infatti, lo stesso magnate statunitense ha annunciato su X l’intenzione di aumentare la produzione del pick-up elettrico nei prossimi mesi, con l’aggiunta di un turno extra nella Gigafactory di Austin. Ci sono un po’ di ordini arretrati, che Tesla vuole smaltire completamente, prima di dismettere la linea di produzione la prossima estate.

Le caratteristiche

Privo di maniglie sulle porte, con l’apertura delle stesse demandata a dai piccoli pulsanti presenti nella zona dei finestrini, il Tesla Cybertruck ha una carrozzeria ultraresistente che è realizzata in Stainless Steel Super Alloy, una lega sviluppata dalla Casa di Musk, che ha richiesto la realizzazione di presse ad hoc. Si tratta di un modello dalle dimensioni imponenti (lunghezza di 5.682 millimetri, larghezza di 2.413 mm e altezza di 1.791 mm) e con una capacità di traino di 4.490 kg, con la possibilità di caricare un peso massimo di 1.134 kg.

A livello tecnico, il pick-up di Tesla propone sospensioni adattive ed ha un’altezza da terra di 43,2 cm con ruote da 35 pollici (con cerchi da 20”), mentre sul retrotreno ci sono l’asse posteriore sterzante e il sistema di Torque Vectoring, col veicolo che dispone anche di sterzo by-wire. Un abitacolo per cinque passeggeri, con ampio display touchscreen da 18,5 pollici, ed un’autonomia dichiarata fino a 750 chilometri. Ed un prezzo molto elevato, superiore alle aspettative di quando venne presentato, che ha contribuito a renderlo meno popolare.

Quando terminerà la produzione della Tesla Cybertruck?

La produzione del pick-up elettrico Tesla sarà gradualmente dismessa e dovrebbe fermarsi nella prima metà del 2027, nello stabilimento di Austin, in Texas. La linea produttiva lascerà spazio al nuovo robotaxi Cybercab.

Perché Tesla ha deciso di interrompere la produzione della Cybertruck?

Il modello non ha raggiunto i risultati commerciali attesi da Elon Musk. Le vendite sono state inferiori alle previsioni iniziali, passando dalle circa 40.000 unità del 2024 alle poco più di 20.000 del 2025. Nel periodo gennaio-settembre dell’anno in corso sono state vendute 11.600 unità, in calo del 28% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Quali sono le caratteristiche principali della Tesla Cybertruck?

Il pick-up presenta una carrozzeria in Stainless Steel Super Alloy, dimensioni imponenti e una capacità di traino di 4.490 kg. Offre sospensioni adattive, asse posteriore sterzante, Torque Vectoring e un’autonomia dichiarata fino a 750 chilometri.

Che cosa succederà agli ordini ancora da consegnare?

Tesla prevede di aumentare temporaneamente la produzione attraverso turni extra nella Gigafactory di Austin. L’obiettivo è smaltire gli ordini arretrati e completare le consegne prima della chiusura della linea produttiva.

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