RAM Rampage: aperti gli ordini in Europa da 48.000 euro

RAM apre ufficialmente gli ordini in Europa per Rampage, il lifestyle pickup presentato in anteprima europea a Fieracavalli 2025. Il nuovo arrivato si posiziona tra i pickup tradizionali e i SUV di fascia alta, proponendo due versioni, Rebel e R/T, con un prezzo di listino che parte da 48.000 euro (IVA esclusa).

Indice

RAM Rampage, aperti gli ordini in Europa

Nato come Premium Compact Lifestyle Pickup, Rampage apre un nuovo spazio tra i pickup tradizionali e i SUV di fascia alta, pensato per chi apprezza le caratteristiche di un pickup senza i compromessi che normalmente ne derivano. Con una lunghezza di 5.028 mm e una larghezza di 1.886 mm, Rampage è più corto di un pickup di medie dimensioni, risultando più agile nelle strade e nelle città europee pur mantenendo la presenza tipica del marchio RAM.

L’architettura monoscocca, le sospensioni indipendenti e lo schema multilink al posteriore permettono a Rampage di muoversi con comfort sia in ambito urbano che nei percorsi più lunghi, mentre il sistema 4×4 on-demand, le 4WD Low e l’Hill Descent Control garantiscono trazione e controllo nelle condizioni più impegnative. Il cassone, lungo 1.450 mm e compatibile con un Europallet, offre una capacità di carico fino a 1.015 kg a seconda della versione.

«Rampage porta in Europa una nuova e audace espressione di RAM: forza e capacità inconfondibili, comfort premium e una fruibilità quotidiana senza sforzo. Le sue dimensioni adatte all’Europa offrono la vera versatilità di un pickup, senza compromessi», ha dichiarato Fabio Catone, Head of Ram & Dodge Brands, Enlarged Europe.

Rebel: il lato più avventuroso

Rampage Rebel è la versione della gamma più orientata alla funzionalità, pensata per supportare attività outdoor e utilizzi impegnativi senza rinunciare alla guida quotidiana. Il motore turbodiesel 2.2 litri sviluppa 200 CV e 450 Nm di coppia, con una capacità di carico che raggiunge i 1.015 kg.

Il carattere di Rebel è accentuato da pneumatici All-Terrain da 17 pollici e da dettagli esterni pensati per offrire maggiore protezione in fuoristrada, mantenendo comunque tutte le caratteristiche che rendono Rampage a proprio agio sia fuori città che nella guida di tutti i giorni.

R/T: il lato più sportivo

Rampage R/T mostra il volto più orientato alle prestazioni del pickup RAM. Il motore 2.0 Turbo benzina eroga 272 CV e 400 Nm di coppia, abbinato a cerchi da 19 pollici, assetto ribassato di 10 mm e uno scarico sportivo con taratura specifica. Lo scatto da 0 a 100 km/h si ferma in 6,9 secondi, con una velocità massima di 220 km/h.

Nonostante l’impostazione più dinamica, R/T mantiene una capacità di carico di 750 kg insieme alle capacità 4×4, restando un autentico pickup pur nella configurazione più sportiva della gamma. Sia Rebel che R/T sono equipaggiate con cambio automatico a nove rapporti e trazione integrale 4×4.

Abitacolo e tecnologia di bordo

All’interno, Rampage punta su materiali di qualità, tra cui i sedili in pelle con regolazione elettrica fino a 12 vie per i posti anteriori. Il touchscreen multimediale da 12,3 pollici e il quadro strumenti digitale da 10,3 pollici creano un ambiente connesso, completato da un impianto audio Harman Kardon.

Non manca una suite di sistemi di assistenza alla guida di Livello 2, tra cui “Hands-on” Driving, Adaptive Cruise Control, Lane Keeping Assist e Autonomous Emergency Braking.

Prezzi, consegne e distribuzione in Europa

Il prezzo di listino consigliato per RAM Rampage parte da 48.000 euro (IVA esclusa). Le prime consegne sono previste a partire da febbraio 2027, coerentemente con l’apertura degli ordini avvenuta a novembre 2026. In Europa, Rampage è distribuito attraverso l’importatore ufficiale KW Auto e la sua rete di concessionari autorizzati, con un percorso commerciale dedicato nei principali mercati del continente.

Domande frequenti su RAM Rampage

Quanto costa RAM Rampage in Europa?

Il prezzo di listino consigliato parte da 48.000 euro (IVA esclusa).

Quali versioni sono disponibili?

Sono disponibili due versioni: Rebel, con motore turbodiesel 2.2 da 200 CV, e R/T, con motore 2.0 Turbo benzina da 272 CV.

Quando arrivano le prime consegne?

Le prime consegne in Europa sono previste a partire da febbraio 2027.

Che capacità di carico ha il cassone?

Il cassone è lungo 1.450 mm, compatibile con un Europallet, e offre una capacità di carico fino a 1.015 kg a seconda della versione.

Chi distribuisce RAM Rampage in Europa?

In Europa, Rampage è distribuito attraverso l’importatore ufficiale KW Auto e la sua rete di concessionari autorizzati.

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