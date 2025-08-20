Tesla Model 3: dopo le proteste tornano gli indicatori di direzione

Tesla aveva deciso di eliminare tutti i comandi fisici dai cruscotti, ma in Cina i clienti hanno detto no. Nel 2023, il restyling della Tesla Model 3 Highland aveva rimosso le leve degli indicatori di direzione, sostituendole con pulsanti sul volante, ma ora la Casa automobilistica di Elon Musk ha deciso di reintrodurre le leve nel più grande mercato automobilistico del mondo.

In Cina tornano gli indicatori di direzione in Tesla Model 3

Sul configuratore cinese di Tesla Model 3, gli indicatori di direzione appaiono ora come dotazione standard. Tesla offrirà anche la “Modifica della leva degli indicatori di direzione al volante” come optional a 2.499 yuan (circa 300 euro), disponibile da settembre. L’installazione sarà effettuata presso i centri assistenza Tesla, utilizzando strumenti speciali. La mossa mostra un compromesso tra design minimalista e esigenze pratiche dei clienti locali.

Al lancio nel 2012, la Tesla Model S conquistò il pubblico grazie agli interni minimalisti, con la maggior parte dei comandi concentrati sul touchscreen. Col tempo, però, Tesla ha faticato a rinnovare la gamma senza snaturare questo design, eliminando gradualmente i comandi aggiuntivi.

Nel 2021, aggiornamenti a Model S e Model X hanno rimosso i comandi al volante, sostituendo il volante tradizionale con una forcella meno pratica, spingendo alcuni proprietari a ricorrere a componenti della Model 3. Lo stesso fenomeno si è ripetuto con l’aggiornamento Highland di Tesla Model 3, con ricambi aftermarket disponibili tramite aziende come Enhance Auto.

La Model Y Juniper ha invece mantenuto i comandi al volante, probabilmente quelli destinati al refit della Model 3 in Cina, inizialmente previsto per le vetture costruite dopo il 7 febbraio 2025, con possibile estensione ad altri mercati ancora incerta.

