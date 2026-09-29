Tesla Roadster: arriva un nuovo rinvio, verrà svelata il 15 ottobre

Sono circa 10 anni che la Tesla Roadster è in rampa di lancio, ma quel lancio viene sempre rimandato. Ora bisognerà attendere ulteriori due settimane per vedere (finalmente) la versione definitiva della sportiva elettrica targata Elon Musk. La presentazione doveva avvenire il 1° ottobre, ma è stata rimandata a giovedì 15 ottobre da parte della casa americana. Il motivo? Le condizioni metereologiche avverse previste in Texas per la data originale del reveal.

”L’evento può essere tenuto solo all’aperto”

È stata la stessa Tesla a comunicarlo ufficialmente sui propri profili social, con un post nella serata americana di ieri: “Abbiamo monitorato attentamente le condizioni meteorologiche con i meteorologi locali – è la nota ufficiale dell’azienda – ma data la gravità delle condizioni previste e poiché questo evento può essere tenuto solo all’aperto, abbiamo preso la difficile decisione di riprogrammarlo. La nuova data è il 15 ottobre. Ulteriori dettagli a seguire”.

Roadster event update We've been tracking the weather closely with local meteorologists, but given the severe conditions predicted & because this event can only be held outdoors, we've made the difficult decision to reschedule. New date is October 15. Additional details to… — Tesla (@Tesla) September 28, 2026

Guardando le previsioni meterologiche, effettivamente, il meteo sul Texas per giovedì prossimo è complicato: è prevista pioggia, con possibili temporali e raffiche di vento piuttosto consistenti. Ed anche nei giorni successivi non sono previsti grandi miglioramenti, seppur le temperature saranno comunque attorno ai 30 gradi. Di conseguenza, Tesla ha deciso di rinviare il suo evento di un paio di settimane, sperando di trovare un meteo più clemente per quel periodo.

Ma per quale motivo il meteo è così importante e l’evento si può tenere solo all’aperto, trattandosi di un’auto? Secondo le indiscrezioni, che questo rinvio diventano quasi conferme, la casa di Elon Musk, oltre a far vedere la nuova sportiva, mostrerà anche il funzionamento del pacchetto SpaceX, grazie al quale la Tesla Roadster potrà sollevarsi da terra. Anche se c’è chi ipotizza, dietro questo rinvio, che il meteo sia una scusa e ci sia qualche ritardo imprevisto.

Cosa sappiamo

Della nuova Tesla Roadster non sappiamo moltissimo. A dir la verità, non sono mancate anticipazioni, con le dichiarazioni soprattutto di Musk nell’ultimo decennio. Il fondatore del marchio di auto elettriche ha parlato di velocità massima superiore ai 400 km/h o di uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di due secondi, con autonomia di oltre 1.000 km. Ma non sappiamo se sia davvero così o siano solo battute, visto che non ci sono mai state conferme.

Comunque, con il post originale di presentazione (quello legato al 1° ottobre), era stata pubblicata anche un’immagine teaser, che vedete in testa all’articolo. Dove si nota una sportiva bassa e larga, illuminata da fasci verticali di luci che ricordano una rampa di lancio. Non è un caso, visto che si è parlato della citata collaborazione con SpaceX per la realizzazione di questo modello. Le indiscrezioni si riferivano all’utilizzo di un sistema di propulsori a gas freddo, per migliorare accelerazione, stabilità e permettere brevi sollevamenti da terra.

Serviranno ulteriori due settimane di attesa, ma non resta che attendere il 15 ottobre, per conoscere finalmente tutte le caratteristiche della Tesla Roadster. Ovviamente, visti i precedenti, salvo non ci sia qualche altro intoppo o il meteo continui ad essere ‘nemico’ di Musk, costringendo la casa americana ad un ulteriore rinvio della presentazione ufficiale.

Quando verrà presentata la nuova Tesla Roadster?

La presentazione ufficiale della nuova Tesla Roadster è stata rinviata al 15 ottobre. L’evento era inizialmente previsto per il 1° ottobre, ma Tesla ha deciso di posticiparlo di due settimane a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste in Texas. La casa americana ha spiegato che l’evento può essere organizzato solamente all’aperto.

Perché il meteo è così importante per la presentazione?

Durante l’evento Tesla dovrebbe mostrare anche il funzionamento del pacchetto SpaceX, che permetterebbe alla Roadster di sollevarsi da terra. Si è parlato di propulsori a gas freddo destinati a migliorare accelerazione e stabilità e a consentire brevi sollevamenti.

Quali dati sono stati anticipati per la Tesla Roadster?

Elon Musk ha parlato di una velocità massima superiore ai 400 km/h, di uno scatto da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e di un’autonomia superiore ai 1.000 km. Al momento, però, questi dati non sono stati confermati.

Cosa mostra il teaser della nuova Roadster?

L’immagine teaser mostra una sportiva bassa e larga, illuminata da fasci verticali di luce che ricordano una rampa di lancio. Il riferimento richiama le indiscrezioni sulla collaborazione tra Tesla e SpaceX.

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