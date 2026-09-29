Dacia Spring, la piccola elettrica diventa una cattiva hot hatch nel progetto di Carpoint

La Dacia Spring, piccola ed accessibile elettrica del marchio franco-rumeno, diventa una grintosa e cattiva hot hatch nell’audace proposta di Carpoint GmbH, dealer tedesco noto per le versioni tuning di Dacia Duster commercializzate tramite il marchio Redust. La versione della Dacia Spring del tuner tedesco è profondamente modificata rispetto all’originale, con la compatta elettrica trasformata in una vera sportiva con elementi aerodinamici ispirati alle vetture da pista, body kit che ha allargato la carrozzeria e assetto ribassato.

Prima di alimentare facili entusiasmi nei potenziali acquirenti della nuova Spring, è doveroso precisare che per il momento il pacchetto tuning di Carpoint esiste solo in digitale attraverso questa serie di render, considerando anche che la nuova city car elettrica di Dacia non è ancora arrivata nelle concessionaria europee. Al di là di questo, è probabile però che Carpoint stia lavorando a qualche elaborazione in linea con queste anticipazioni virtuali.

Look da vera corsaiola

Il render ci mostra la Dacia Spring trasformarsi un’auto da competizione, con il frontale che sfoggia uno splitter sovradimensionato con alette e canard integrati. Questi elementi aggiuntivi sembrano essere fissati al paraurti di serie, sebbene il tuner abbia aggiunti anche delle luci diurne supplementari sui rivestimenti in plastica.

Sulla fiancata spiccano minigonne aggressive, passaruota allargati e un nuovo set di cerchi in lega, con quest’ultimi che sono molto più grandi dei cerchi in acciaio da 16 pollici previsti di serie sulla nuova Spring e sembrano nascondere dei freni a disco maggiorati con pinze rosse. Altre novità visibili sono le fittizie prese d’arie e le feritoie laterali sui parafanghi che contribuisco a rendere il look ancora più grintoso. Al posteriore, l’imponente alettone e il grande diffusore con luce del freno in stile F1 fanno sembrare la Spring un’auto da corsa pronta per le competizioni TCR. Infine, l’elettrica completa la sua trasformazione adottando sospensioni ribassate e carreggiate allargate.

La ridotta potenza del powertrain è un freno al progetto di Carpoint

L’ostacolo principale della proposta di Carpoint si nasconde sottopelle, ovvero la scarsa potenza di cui dispone una vettura concepita non certo per prestazioni elevate. Sebbene la nuova Dacia Spring abbia ricevuto un motore elettrico più potente rispetto al modello precedente, eroga comunque una potenza modesta di 80 CV e una coppia massima di 175 Nm, valori che permettono alla vettura di accelerare da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e di raggiungere una velocità massima limitata di 130 km/h.

Dato che la maggior parte di tuner e preparatori non è in grado di potenziare i propulsori elettrici, le prestazioni modeste della vettura non la rendano certo la candidata ideale per una trasformazione estetica così radicale. Inoltre, va anche considerato che Dacia proporrà l’intera gamma della nuova Spring ad un prezzo inferiore ai 20.000 euro (al netto degli incentivi) e la maggior parte dei clienti di Dacia, ancor più attenta al prezzo, difficilmente sarà disposta a spendere migliaia di euro in kit estetici.

Domande frequenti su Dacia Spring tuning

La Dacia Spring di Carpoint è già disponibile?

No. Al momento il progetto di Carpoint esiste esclusivamente sotto forma di render digitali e non è disponibile come kit di trasformazione per la nuova Dacia Spring.

Come cambia la Dacia Spring con il tuning di Carpoint?

Il progetto prevede un body kit molto aggressivo, con splitter e canard anteriori, minigonne, passaruota allargati, cerchi maggiorati, assetto ribassato, alettone posteriore e un grande diffusore con luce del freno in stile F1.

Quanta potenza ha la nuova Dacia Spring?

La nuova Dacia Spring nella versione più potente dispone di un motore elettrico da 80 CV e 175 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h richiede 12,1 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 130 km/h.

La Dacia Spring tuning di Carpoint avrà prestazioni da auto sportiva?

Non necessariamente. Il progetto punta soprattutto sulla trasformazione estetica e sull’assetto, mentre la potenza del motore elettrico rimane un limite rispetto alle prestazioni tipiche di una vera hot hatch.

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