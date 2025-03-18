Tesla: un sondaggio rivela che il 94% dei tedeschi non comprerà le sue auto a causa delle bizzarrie di Elon Musk

Le recenti prese di posizione di Elon Musk in ambito politico non sembrano giovare alla situazione della sua azienda. Le vendite di Tesla stanno crollando in tutto il mondo e nel frattempo si moltiplicano gli atti di vandalismo e gli attentanti contro le auto, le concessionarie e le stazioni supercharger della casa automobilistica. Adesso dalla Germania arriva un’altra notizia non particolarmente positiva per Tesla.

Un sondaggio condotto su oltre 100.000 lettori traccia un quadro fosco per Tesla

Secondo un sondaggio infatti il 94% dei tedeschi non acquisterebbe una Tesla. Il sondaggio, condotto dalla rivista tedesca T-Online, ha intervistato circa 100.000 lettori e ha rivelato che il 94% degli intervistati non acquisterebbe una vettura della casa americana. Solo il 3% ha affermato che ne prenderebbe in considerazione una. È il tipo di risultato che potrebbe far riconsiderare anche al CEO più sicuro di sé la propria strategia, o almeno i propri post sui social media.

Questo sondaggio trova conferma nella realtà dei dati relativi alle vendite di auto in Germania che hanno registrato un vero e proprio crollo per Tesla. Non è solo il coinvolgimento di Musk nella politica statunitense a danneggiare la sua azienda in Germania. Ricordiamo infatti che prima delle elezioni federali tedesche di febbraio, Musk aveva dato il suo sostegno al partito di estrema destra AfD o Alternative für Deutschland. Anche questo ovviamente influisce sulla situazione insieme ovviamente al fatto che la concorrenza delle case cinesi è sempre più forte in Europa. Dunque il primo trimestre 2025 potrebbe essere per la casa americana uno dei peggiori di sempre.

