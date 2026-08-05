Veneto sospende il blocco diesel Euro 5 dal 1° ottobre

Venezia, 5 agosto 2026 – Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha annunciato l’avvio dell’iter per sospendere il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5, inizialmente previsto a partire dal 1° ottobre. Il provvedimento riguarda i proprietari dei 325.000 veicoli diesel Euro 5 circolanti in Veneto e le loro famiglie.

L’annuncio di Alberto Stefani

“Sono felice di dare una notizia importante, che riguarda i proprietari dei 325.000 veicoli diesel euro 5 circolanti in Veneto e le loro famiglie”, ha scritto Alberto Stefani, Presidente della Regione Veneto. “Abbiamo avviato l’iter per sospendere il blocco di questo tipo di mezzi, che era previsto a partire dall’1 ottobre. L’obiettivo è tutelare l’ambiente senza mettere in difficoltà famiglie, lavoratori e imprese.”

Le misure alternative allo studio

Secondo quanto dichiarato da Stefani, la Regione Veneto sta lavorando per offrire soluzioni alternative al blocco della circolazione, in grado di ridurre le emissioni e migliorare la qualità dell’aria. Le misure allo studio, secondo le stime della Regione, avranno un effetto anche più efficace rispetto al blocco delle auto. Tra queste potrebbe esserci l’anticipazione del bando per la trasformazione dei veicoli diesel Euro 5 in Dual Fuel, una tecnologia che consente di alimentare il motore anche a gas, riducendo le emissioni inquinanti senza dover sostituire il veicolo.

Trasporto pubblico e smart working in caso di allerta PM10

Tra le misure previste in caso di allerta PM10 arancione o rossa, la Regione Veneto valuta il potenziamento del trasporto pubblico locale e il potenziamento dello smart working, con l’eccezione di chi esercita funzioni che devono essere svolte necessariamente in presenza. Un pacchetto di interventi pensato per intervenire sulla qualità dell’aria nei momenti di maggiore criticità, senza ricorrere al blocco generalizzato della circolazione dei veicoli Euro 5.

Il messaggio della Regione a famiglie e lavoratori

“Il messaggio è chiaro: la Regione è al fianco di famiglie, partite IVA e lavoratori. E non lascerà a piedi nessuno”, ha concluso Stefani, sottolineando la volontà dell’amministrazione regionale di non penalizzare chi utilizza quotidianamente un veicolo diesel Euro 5 per lavoro o esigenze familiari, in attesa che vengano individuate soluzioni alternative capaci di coniugare tutela ambientale e sostenibilità sociale.

Domande frequenti sul blocco diesel Euro 5 in Veneto

Quando era previsto il blocco dei diesel Euro 5 in Veneto?

Il blocco alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 era previsto a partire dal 1° ottobre 2026, prima dell’annuncio della sospensione da parte della Regione Veneto.

Quanti veicoli diesel Euro 5 circolano in Veneto?

Secondo i dati citati dal Presidente Alberto Stefani, in Veneto circolano 325.000 veicoli diesel Euro 5.

Cosa prevede la trasformazione Dual Fuel?

La Regione Veneto valuta l’anticipazione di un bando per la trasformazione dei veicoli diesel Euro 5 in Dual Fuel, una tecnologia che affianca al gasolio un’alimentazione a gas per ridurre le emissioni inquinanti.

Cosa succede in caso di allerta PM10 arancione o rossa?

La Regione Veneto prevede il potenziamento del trasporto pubblico locale e dello smart working, con l’eccezione delle attività che richiedono necessariamente la presenza fisica sul luogo di lavoro.

Chi è Alberto Stefani?

Alberto Stefani è il Presidente della Regione Veneto, autore dell’annuncio sulla sospensione dell’iter di blocco dei veicoli diesel Euro 5.

Perché la Regione Veneto ha deciso di sospendere il blocco?

Secondo Stefani, l’obiettivo è tutelare l’ambiente senza mettere in difficoltà famiglie, lavoratori e imprese, puntando su misure alternative ritenute, secondo le stime regionali, anche più efficaci del blocco della circolazione.

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