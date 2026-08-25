Villeneuve: il trailer del film sulla nascita di una leggenda

Sul canale YouTube ES_Racer è stato condiviso il trailer ufficiale di Villeneuve: The Rise of a Legend («Villeneuve: La nascita di una leggenda»), il film canadese dedicato alla storia di Gilles Villeneuve, il pilota di Formula 1 diventato una leggenda al volante delle Ferrari degli anni ’70 e ’80.

Il trailer: numeri e dati

Il trailer, pubblicato il 4 agosto 2026, ha già superato le 150.000 visualizzazioni e raccolto circa 2.600 mi piace. Il video, della durata di 2 minuti e 32 secondi, è stato caricato sul canale ES_Racer, che conta circa 13.100 iscritti e che si occupa principalmente di contenuti dedicati al motorsport e ai videogiochi di guida.

La trama del film

Come si legge nella sinossi ufficiale, la storia parte da Berthierville, nel 1970: un giovane del Quebec, appassionato di automobili e proveniente da umili origini, decide di rischiare tutto per tentare la fortuna nell’esclusivo mondo del motorsport, affidandosi al proprio straordinario talento naturale. Il suo nome è, naturalmente, Gilles Villeneuve, il pilota canadese che diventerà uno dei protagonisti più amati della Formula 1, prima di perdere la vita in un incidente durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio del 1982, al volante di una Ferrari.

Cast e troupe

Il film è diretto da Yan Lanouette Turgeon e prodotto da Christian Larouche, con una sceneggiatura firmata da Daniel Roby e Guillaume Lonergan. Nel cast compaiono Rémi Goulet nei panni di Gilles Villeneuve, insieme a Rosalie Bonenfant, Patrice Robitaille, Anick Lemay, Fabien Cloutier, Hubert Proulx, Étienne Galloy e Luc Picard.

Chi era Gilles Villeneuve

Gilles Villeneuve (1950-1982) è stato uno dei piloti più amati nella storia della Formula 1, celebre per lo stile di guida aggressivo e spettacolare al volante delle Ferrari di fine anni ’70 e primi anni ’80. Pur non avendo mai vinto un titolo mondiale, resta considerato una delle figure più iconiche del motorsport, tanto da dare il nome al circuito di Montreal, il Circuit Gilles Villeneuve, sede del Gran Premio del Canada.

Domande frequenti

Quando è stato pubblicato il trailer di Villeneuve: The Rise of a Legend?

Il trailer è stato caricato sul canale YouTube ES_Racer il 4 agosto 2026.

Chi interpreta Gilles Villeneuve nel film?

Il ruolo di Gilles Villeneuve è affidato all’attore Rémi Goulet.

Chi ha diretto il film?

La regia è di Yan Lanouette Turgeon, su una sceneggiatura di Daniel Roby e Guillaume Lonergan.

Di cosa parla il film?

Racconta l’ascesa di Gilles Villeneuve, dagli esordi a Berthierville, in Quebec, fino al successo nel mondo del motorsport.

Come è morto Gilles Villeneuve?

Villeneuve perse la vita nel 1982 in un incidente durante le qualifiche del Gran Premio del Belgio, al volante della sua Ferrari.

A chi è dedicato il circuito di Montreal?

Il tracciato che ospita il Gran Premio del Canada porta il suo nome: Circuit Gilles Villeneuve.

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