Debutta la Volkswagen ID. Cross, il nuovo SUV elettrico compatto del marchio tedesco, pensato come controparte a batteria della T-Cross e costruito sulla nuova piattaforma MEB+. Design Pure Positive, quattro livelli di equipaggiamento (Trend, Life, Style e R-Line), quattro potenze e due capacità di batteria compongono una gamma pensata per coprire budget ed esigenze molto diverse tra loro, con un occhio di riguardo al rapporto qualità/prezzo.

Indice

Prezzo e versioni

Secondo i dati diffusi da Volkswagen per il mercato tedesco, la nuova ID. Cross parte da 27.995 euro nella versione d’accesso Trend, con batteria da 37 kWh netti e potenza di 85 kW (116 CV). Già a questo prezzo il SUV elettrico include un sistema di infotainment con display da 32,7 cm (12,9 pollici) con Apple CarPlay e Android Auto, volante multifunzione, climatizzatore automatico, fari e gruppi ottici posteriori a LED, retrovisori esterni ripiegabili elettricamente, sensore pioggia e sistemi di assistenza come l’Exit Assist e gli assistenti di mantenimento e cambio corsia. Per gli allestimenti e i listini relativi al mercato italiano è necessario fare riferimento al listino prezzi ufficiale in vigore.

Oltre alla Trend, la gamma comprende le versioni Life, Style e la nuova R-Line, pensata come top di gamma sportivo. La ID. Cross Life aggiunge dettagli come il regolatore automatico della distanza ACC, la retrocamera, la ricarica induttiva per smartphone, l’assistente vocale IDA e cerchi in lega da 18 pollici. La ID. Cross Style arricchisce la dotazione con sedili anteriori riscaldabili, fari a LED Matrix IQ.LIGHT e illuminazione d’ambiente a 30 colori. La ID. Cross R-Line, infine, debutta con paraurti e dettagli di design dedicati, cerchi da 19 pollici, sterzo progressivo e, nella versione da 166 kW, con il nuovo differenziale di bloccaggio anteriore a regolazione elettronica (VAQ) e l’assetto adattivo DCC di serie.

Motorizzazioni e batterie

La ID. Cross è disponibile in quattro livelli di potenza: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV), 155 kW (211 CV) e 166 kW (226 CV), tutti a trazione anteriore grazie al nuovo propulsore APP290, di struttura compatta e dal peso di soli 75 kg. Le versioni da 85 e 99 kW sono abbinate a una batteria da 37 kWh netti al litio-ferro-fosfato (LFP), con ricarica rapida in corrente continua fino a 88 kW; le versioni da 155 e 166 kW montano invece una batteria da 52 kWh netti al nichel-manganese-cobalto (NMC), con ricarica DC fino a 105 kW. In entrambi i casi la potenza di ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, con un tempo di ricarica dal 10 all’80% di circa 23-24 minuti alle colonnine rapide.

L’autonomia nel ciclo WLTP varia dai 312-324 km delle versioni con batteria da 37 kWh fino a un massimo di 427-429 km per le versioni Life e Style con batteria da 52 kWh; la R-Line da 166 kW, ancora in fase di prototipo pre-serie, si attesta a un’autonomia prevista di 428 km. Le prestazioni spaziano dagli 11,0 secondi nello 0-100 km/h della Trend ai 7,1 secondi delle versioni da 155 kW, fino ai 6,9 secondi della R-Line da 166 kW, l’unica a raggiungere una velocità massima di 175 km/h (contro i 160 km/h delle altre versioni). Per le versioni con batteria da 52 kWh è disponibile un gancio di traino opzionale con massa rimorchiabile fino a 1.200 kg.

Design esterno

La ID. Cross misura 4.153 mm di lunghezza, 1.794 mm di larghezza e 1.600 mm di altezza, con un passo di 2.597 mm, collocandosi nel segmento dei SUV compatti. Il design segue il nuovo linguaggio Pure Positive di Volkswagen: il frontale è dominato da fari sottili posizionati in alto che confluiscono in barre trasversali orizzontali con superficie in vetro illuminata, al cui centro è integrato il logo Volkswagen. La fiancata è caratterizzata dal cosiddetto “Flying Roof”, con il tetto che sporge oltre i montanti C creando un effetto di leggerezza, mentre la coda è definita da un’ampia barra a LED che attraversa i gruppi ottici posteriori. La versione R-Line si distingue per paraurti dedicati, luci di marcia diurne verticali supplementari e dettagli specifici come le scritte R-Line sopra i sottoporta.

Dimensioni e abitabilità

Nonostante le dimensioni compatte, la ID. Cross offre un bagagliaio da 475 litri con cinque persone a bordo, che arriva a 1.345 litri ribaltando gli schienali posteriori, a cui si aggiungono 25 litri di vano anteriore (Frunk) sotto il cofano motore. Il carico statico verticale sul gancio di traino è di 75 kg, sufficiente per il trasporto di due e-bike, mentre il carico massimo sul tetto è anch’esso di 75 kg.

Interni e tecnologia di bordo

Gli interni seguono la stessa filosofia Pure Positive dell’esterno: plancia orizzontale con Digital Cockpit Pro da 26,0 cm (10,25 pollici) e display di infotainment da 32,77 cm (12,9 pollici) sullo stesso asse visivo. Tra le novità più particolari, la visualizzazione Rétro degli strumenti digitali in stile Golf I, richiamabile tramite il tasto View sul volante, e il sistema ID.Light che, nelle versioni Style e R-Line, si estende per la prima volta anche alle porte anteriori oltre che sotto il parabrezza.

Tra gli optional di fascia alta, un impianto audio Harman Kardon da 425 watt con dieci altoparlanti e subwoofer, sviluppato anche in collaborazione con l’istituto di ricerca tedesco Fraunhofer-Institut, sedili anteriori regolabili elettricamente a 12 vie con funzione di massaggio e Memory, un ampio tetto panoramico da 740×905 mm e la funzione Vehicle-to-load (PowerSocket) per alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW.

Sistemi di assistenza alla guida

Di serie su tutta la gamma figurano, tra gli altri, la funzione di frenata in fase di svolta, l’avvertimento di stanchezza con telecamera abitacolo, l’assistenza alle frenate di emergenza Front Assist con rilevamento di pedoni e ciclisti, l’assistente di mantenimento corsia Lane Assist e l’assistente di cambio corsia Side Assist. Dalla versione Life sono di serie anche il regolatore automatico della distanza ACC e la retrocamera Rear View. Tra gli optional, raggruppati nei pacchetti IQ.DRIVE e IQ.DRIVE Pro, il Travel Assist con riconoscimento dei semafori, il sistema proattivo di protezione degli occupanti, la vista aerea Area View e il Park Assist Pro con funzione Memory.

Scheda tecnica

Di seguito la sintesi delle motorizzazioni disponibili per la Volkswagen ID. Cross, secondo i dati diffusi da Volkswagen per il mercato tedesco.

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Domande frequenti sulla Volkswagen ID. Cross

Quanto costa la Volkswagen ID. Cross?

Secondo i dati diffusi da Volkswagen, sul mercato tedesco la ID. Cross parte da 27.995 euro per la versione d’accesso Trend. Per i prezzi e gli allestimenti relativi al mercato italiano occorre fare riferimento al listino ufficiale in vigore.

Quali motorizzazioni e batterie sono disponibili?

Quattro livelli di potenza (85, 99, 155 e 166 kW) abbinati a due capacità di batteria, da 37 kWh (LFP) e da 52 kWh (NMC), con un’autonomia WLTP che arriva fino a 429 km.

Che differenza c’è tra ID. Cross e T-Cross?

La ID. Cross è la controparte completamente elettrica della T-Cross a motore termico: i due modelli rafforzano insieme l’offerta Volkswagen nel segmento dei SUV compatti, lasciando al cliente la scelta tra propulsione elettrica e a combustione interna.

Quanto bagagliaio ha la ID. Cross?

Il bagagliaio ha una capacità di 475 litri con cinque persone a bordo, che arriva a 1.345 litri ribaltando gli schienali posteriori, a cui si aggiungono 25 litri nel vano anteriore (Frunk).

Cosa contraddistingue la versione R-Line?

Nella sua versione da 166 kW, la ID. Cross R-Line è l’unica a offrire di serie il nuovo differenziale di bloccaggio anteriore a regolazione elettronica (VAQ) abbinato all’assetto adattivo DCC e al profilo di guida dedicato Traction.

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