Xiaomi è pronta all’assalto dell’Europa, anche nel mondo dell’auto. Dopo essere diventato uno dei player di riferimento nel campo della telefonia e della tecnologia, il marchio cinese si appresta a sbarcare nel Vecchio Continente nel mondo delle quattro ruote. Lo farà l’anno prossimo, nella seconda parte del 2027, ed inizierà la sua avventura europea in quattro mercati, tra cui ci sarà anche quello italiano. Anche se non è ancora stata annunciata la data di arrivo.

Prima la Germania

La stampa cinese ha riportato le anticipazioni date da Lu Weibing, presidente del Gruppo, nel corso della conference call per presentare i risultati finanziari, in cui sono state date le prime informazioni sull’arrivo in Europa del marchio. Non è una novità sapere che sarà la Germania il primo paese continentale dove vedremo sulle strade le auto Xiaomi, visto che già nei mesi scorsi si erano sparse numerose indiscrezioni sul tema, rafforzate anche dalla presenza dell’azienda cinese al prossimo Salone di Monaco 2027, previsto a settembre, dove mostrerà la gamma per l’Europa e forse qualche novità.

Inoltre, la casa ha già firmato protocolli d’intesa con otto grandi gruppi di concessionari tedeschi, tra cui Emil Frey Germany, Ernst Dello e LUEG, per creare la propria rete di vendita e assistenza. Ma saranno quattro i mercati europei coperti da Xiaomi e, oltre alla Germania, figurano Svezia, Spagna ed Italia. Dunque, il nostro Paese figura tra quelli in cui il marchio asiatico ha intenzione di iniziare il suo sbarco continentale. Abbastanza sorprendente, considerando il ritardo nella diffusione delle auto elettriche nel Bel Paese, come confermato anche dagli ultimi dati del mese di ottobre in Europa.

Come dicevamo, la Germania dovrebbe fare da apripista nella seconda metà del 2027, poi toccherà agli altri tre mercati, anche se non ci sono ancora date precise per l’avvio della commercializzazione. I tecnici Xiaomi testeranno le vetture destinate all’Europa in sette diversi siti di test, tra cui sicuramente il centro invernale di Arjeplog (Svezia) ed il circuito del Nurburgring (Germania). Quest’ultimo è stato teatro già di tantissimi test del marchio asiatico, compresi quelli con cui ha realizzato alcuni record, come quelli di SU7 Ultra e YU7 GT.

SU7, YU7 e le range extender

Non sono stati annunciati i modelli con cui Xiaomi farà il suo sbarco in Europa, ma appare presumibile saranno proprio la berlina elettrica SU7 ed il SUV sportivo YU7 ad aprire la commercializzazione. Inoltre, potrebbe non essere stato un caso il lancio dei modelli con range extender, proprio a pochi mesi dall’atteso arrivo continentale. Come ben sappiamo, il 100% elettrico sta facendo fatica a prendere piede in numerosi mercati (tra cui sicuramente anche l’Italia), seppur in espansione nel corso degli ultimi mesi, e la soluzione EREV è già stata utilizzata da più di un costruttore, con risultati discreti a livello di vendite.

Non resta che attendere ulteriori informazioni, per avere più dettagli sullo sbarco in Italia del colosso cinese, anche con le sue vetture. Di sicuro, Xiaomi non entrerà in Europa solamente per fare numero o per una trovata pubblicitaria, ma per confermare i risultati di altissimo livello ottenuti in Cina, nei primi anni di ingresso in questo settore. Con il traguardo di 500.000 esemplari della SU7 tagliato la scorsa estate ed i numeri da record anche per la YU7.

Quando arriveranno le auto Xiaomi in Europa e in Italia?

Xiaomi ha programmato il proprio debutto nel mercato automobilistico europeo nella seconda metà del 2027. I primi quattro Paesi coinvolti saranno Germania, Svezia, Spagna e Italia. La Germania dovrebbe essere il mercato di apertura, mentre per gli altri tre Paesi non sono ancora state comunicate date precise per l’inizio della commercializzazione. Il marchio sarà presente anche al Salone di Monaco 2027, previsto a settembre.

Quali saranno i primi modelli Xiaomi disponibili in Europa?

Non è ancora stata ufficializzata la gamma destinata al Vecchio Continente. Tra i modelli che potrebbero aprire la commercializzazione figurano la berlina elettrica SU7 e il SUV sportivo YU7. Xiaomi ha già ottenuto risultati importanti in Cina, dove la SU7 ha raggiunto il traguardo di 500.000 esemplari la scorsa estate, mentre anche la YU7 ha registrato numeri da record.

Xiaomi venderà esclusivamente auto elettriche?

Non è ancora stata definita l’offerta europea, ma il recente lancio di modelli con tecnologia range extender potrebbe anticipare una strategia più ampia. Questa soluzione EREV permette di affiancare alla mobilità elettrica un sistema di estensione dell’autonomia, una tecnologia che potrebbe avere spazio anche nei mercati dove le vetture completamente elettriche stanno incontrando maggiori difficoltà di diffusione, come quello italiano.

Dove verranno testate le auto Xiaomi destinate all’Europa?

Il costruttore cinese utilizzerà sette differenti siti di test per sviluppare le vetture destinate al mercato europeo. Tra quelli indicati figurano il centro di prove invernali di Arjeplog, in Svezia, e il circuito del Nürburgring, in Germania, già utilizzato da Xiaomi per test e record con modelli come SU7 Ultra e YU7 GT.

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