Volvo, nuove funzioni di sicurezza connessa su EX60, EX90 ed ES90

Volvo Cars introduce nuove funzioni di Connected Safety per avvisare i guidatori della presenza di pericoli sulla strada, dando loro più tempo per reagire. Lo stesso aggiornamento software porta anche lo Spatial Audio su Apple CarPlay per i modelli EX90 ed ES90.

Quattro nuove segnalazioni di pericolo

Introdotta per la prima volta nel 2016, la tecnologia di sicurezza connessa di Volvo consente di ricevere segnalazioni di pericolo in tempo reale basate sui dati condivisi da altre auto. L’ultimo aggiornamento software aggiunge quattro nuovi tipi di segnalazione:

Animali di grossa taglia : avvisa i conducenti in caso di presenza di un animale di grossa taglia sulla strada o nelle vicinanze.

: avvisa i conducenti in caso di presenza di un animale di grossa taglia sulla strada o nelle vicinanze. Utenti vulnerabili sulla strada : segnala la presenza di pedoni e ciclisti sulla strada o nelle vicinanze.

: segnala la presenza di pedoni e ciclisti sulla strada o nelle vicinanze. Lavori in corso : indica la presenza di cantieri lungo il percorso.

: indica la presenza di cantieri lungo il percorso. Incidente più avanti: avvisa della presenza di incidenti utilizzando dati in tempo reale da altre Volvo connesse o dai centri di monitoraggio del traffico.

Le nuove funzioni sono disponibili sui modelli Volvo EX90, ES90 ed EX60 e si aggiungono a quelle già esistenti, come la segnalazione di fondo stradale scivoloso e di luci di emergenza accese. Oggi sono oltre 1 milione le Volvo che hanno attivato la tecnologia di sicurezza connessa; tramite l’ecosistema europeo Data for Road Safety, i dati possono essere condivisi anche con auto di altre marche e con i centri nazionali di monitoraggio del traffico.

Le dichiarazioni di Åsa Haglund

“Frutto di decenni di esperienza sul campo in materia di sicurezza, queste innovazioni rappresentano un ulteriore passo avanti verso la realizzazione del nostro obiettivo di riduzione a zero degli incidenti. Ogni volta che una Volvo condivide informazioni sulla sicurezza, aiuta gli altri automobilisti a essere più preparati ad affrontare le situazioni di pericolo e prevenire gli incidenti, facendoli sentire più al sicuro.”

— Åsa Haglund, responsabile del Centro Sicurezza di Volvo Cars

Spatial Audio su Apple CarPlay

L’aggiornamento introduce anche la compatibilità con lo Spatial Audio di CarPlay per i modelli Volvo EX90 ed ES90, grazie alla tecnologia Dolby Atmos. L’impianto audio Bowers & Wilkins, con 25 speaker ad alte prestazioni, offre un’esperienza sonora multidimensionale in tutto l’abitacolo, che si tratti di musica, un concerto dal vivo o un podcast. La funzionalità richiede l’impianto audio Bowers & Wilkins opzionale, disponibile in fase d’ordine.

Volvo Cars ha recentemente ricevuto da S&P Global Mobility il riconoscimento di unica casa automobilistica di lunga tradizione ad aver raggiunto il Livello 5 di capacità nelle auto definite dal software.

Domande frequenti

Su quali modelli Volvo arrivano le nuove funzioni di sicurezza?

Su Volvo EX90, ES90 ed EX60, in Europa, Stati Uniti e Canada, con tempistiche che variano a seconda del modello.

Quali sono le nuove segnalazioni di pericolo?

Animali di grossa taglia, utenti vulnerabili sulla strada, lavori in corso e incidente più avanti.

Quante Volvo hanno già attivato la sicurezza connessa?

Oltre 1 milione di veicoli nel mondo.

Cos’è lo Spatial Audio su Volvo EX90 ed ES90?

Una funzionalità di Apple CarPlay con tecnologia Dolby Atmos, disponibile con l’impianto audio Bowers & Wilkins opzionale.

Che riconoscimento ha ricevuto Volvo da S&P Global Mobility?

È stata riconosciuta come unica casa automobilistica di lunga tradizione ad aver raggiunto il Livello 5 di capacità nelle auto definite dal software.

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