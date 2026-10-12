XPENG G9L svelata a Parigi: ordini aperti in Europa

XPENG ha presentato in anteprima mondiale al Salone di Parigi 2026 la G9L, luxury SUV a tre file con 6 o 7 posti, e ha aperto gli ordini per l’Europa. Il lancio commerciale è previsto in 64 Paesi e regioni; il listino per l’Italia sarà comunicato a ridosso dell’inizio delle vendite.

Dimensioni e abitabilità

La XPENG G9L misura 5.120 mm in lunghezza, 1.999 mm in larghezza e 1.788 mm in altezza, con un passo di 3.100 mm. Il configuratore prevede sei o sette posti su tre file. Tra le soluzioni di design figurano fari a matrice DLP, porte elettriche e pedane retrattili.

XPENG G9L, il luxury SUV a tre file di sedili

A bordo, il sistema AI-Driven Active Adaptive Seating adatta il sedile del conducente e offre al passeggero la posizione Zero-Gravity. I sedili in pelle nappa sono riscaldati, ventilati e con funzione massaggio; le tendine parasole elettriche coprono 270°. Il bagagliaio offre 367 litri con sei posti, più 65 litri nel frunk. Completano la dotazione un frigorifero a due zone da 12,5 litri, uno schermo posteriore 3K da 21,4 pollici e un impianto audio a 23 altoparlanti.

Tecnologia e infotainment

Il display centrale è da 17,3 pollici, il quadro strumenti da 8,8 pollici, a cui si aggiunge un head-up display a realtà aumentata. L’assistente vocale “Hey XPENG” opera su sei zone dell’abitacolo. La G9L è il secondo modello XPENG, dopo la L03, con Google Maps nativo.

Motori, autonomia e ricarica

La versione a trazione integrale con doppio motore eroga 430 kW e 695 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e frena da 100 km/h a zero in 35,1 metri. La G9L RWD Long Range Ultra dichiara fino a 591 km di autonomia WLTP, con un consumo di 21,1 kWh/100 km. La piattaforma a 800 V in carburo di silicio supporta la ricarica 5C: dal 10 all’80% in 11,7 minuti. La funzione V2L arriva fino a 6 kW.

XPENG G9L: lunghezza di 5.120 mm e passo di 3.100 mm

Telaio, sicurezza e guida assistita

Il telaio adotta sospensioni a doppio braccio oscillante e multi-link, molle pneumatiche a doppia camera, DCC e sterzo alle ruote posteriori, con raggio di sterzata di 5,5 metri. L’altezza da terra varia di -30/+40 mm fino a 216 mm; la profondità di guado è di 700 mm e il gancio traino arriva a 2 tonnellate. Fino a dieci airbag e frenata automatica d’emergenza fanno parte della dotazione di sicurezza, supportata da 192 crash test e oltre 110 protocolli. La G9L Ultra riceverà via OTA, dal 2027 e subordinatamente alle normative, XPENG NGP basato su VLA 2.0.

Sviluppo e produzione in Europa

Il modello ha affrontato tre anni di test in 26 Paesi per 6,74 milioni di km. La prima prova di produzione è avvenuta presso Magna a Graz: la G9L è il quarto modello XPENG realizzato in Europa. XPENG è presente al Salone di Parigi (12-18 ottobre) nella Hall 6, stand A51. In Italia il marchio è distribuito da ATFlow.

Domande frequenti su XPENG G9L

Quando è stata presentata la XPENG G9L?

È stata svelata in anteprima mondiale il 12 ottobre 2026 al Salone di Parigi, in contemporanea con l’apertura degli ordini per l’Europa.

Quanti posti ha la XPENG G9L?

Ha tre file di sedili ed è disponibile con sei o sette posti.

Quanta autonomia offre la G9L?

La versione RWD Long Range Ultra dichiara fino a 591 km nel ciclo WLTP, con consumo di 21,1 kWh/100 km.

Quanto è veloce la ricarica?

Grazie alla piattaforma a 800 V e alla ricarica 5C, la batteria passa dal 10 all’80% in 11,7 minuti.

Quanto costa in Italia?

Il listino italiano non è ancora stato comunicato: sarà reso noto a ridosso dell’inizio delle vendite.

Dove viene prodotta la G9L per l’Europa?

La prima prova di produzione si è svolta presso lo stabilimento Magna di Graz, in Austria: è il quarto modello XPENG costruito in Europa.

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