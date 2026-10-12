BYD ATTO 8 a Parigi: SUV a sette posti con ricarica FLASH

Anteprima europea al Salone di Parigi: Blade Battery da 115 kWh, fino a 653 km WLTP e ricarica 10-97% in 9 minuti. A Parigi anche SHARK DMO e DOLPHIN SURF a cinque posti

di Redazione12 Ottobre, 2026

BYD ATTO 8

BYD ha svelato a Parigi la ATTO 8, SUV elettrico a sette posti lungo 5.040 mm con fino a 570 kW, 653 km WLTP e FLASH Charging. Arrivo in Europa nel 2027.

BYD ha presentato in anteprima europea al Salone di Parigi la ATTO 8, nuovo SUV elettrico a sette posti che si colloca al vertice della gamma del marchio in Europa. Con Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh e fino a 653 km di autonomia WLTP, introduce per la prima volta su una BYD europea la ricarica FLASH e arriverà nella prima parte del 2027.

La ATTO 8 guida una famiglia di SUV che comprende ATTO 2, ATTO 3 e SEAL U. Misura 5.040 mm in lunghezza, 1.996 mm in larghezza e 1.760 mm in altezza: dimensioni che consentono un abitacolo per sette passeggeri senza rinunciare alla capacità di carico.

Design

Il frontale ha sottili luci diurne integrate e fari Matrix LED, mentre il disegno del paraurti inferiore accentua la larghezza visiva. In fiancata, una linea che nasce alle porte anteriori raggiunge il passaruota posteriore; il montante C è scuro, il D con finitura cromata. Al posteriore i gruppi ottici con motivo “Infinity Knot” affiancano il logo BYD illuminato, mentre lo spoiler integrato nel tetto e gli elementi aerodinamici sui pannelli posteriori ottimizzano i flussi d’aria.

BYD ATTO 8, dettaglio del posteriore con fanale a LED
BYD ATTO 8: i gruppi ottici “Infinity Knot” con il logo BYD illuminato

Motori, batteria e autonomia

La ATTO 8 sarà proposta in due versioni completamente elettriche, entrambe con Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh. La Design RWD ha un motore posteriore da 340 kW (462 CV) e 365 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi e dichiara 653 km di autonomia combinata WLTP. La Excellence AWD aggiunge un motore all’anteriore: potenza complessiva di 570 kW (775 CV), coppia di 775 Nm, 0-100 km/h in 4,6 secondi e 602 km WLTP.

Il modello introduce per la prima volta in Europa su una BYD la tecnologia FLASH Charging, che consente di ricaricare la batteria dal 10% al 97% in 9 minuti.

Abitacolo e dotazioni

Il tetto panoramico in vetro ha una superficie di 2,39 m². Entrambe le versioni hanno quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, head-up display widescreen da 26 pollici, touchscreen centrale da 15,6 pollici e Google Built-in con Google Maps, Google Assistant e Google Play Store.

I sedili anteriori sono riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, come i due esterni della seconda fila. I due posti della terza fila hanno poggiatesta regolabili e i passeggeri posteriori gestiscono il clima da un pannello dedicato; il climatizzatore tri-zona è di serie e tutti i sedili sono in pelle. L’audio è a 10 altoparlanti sulla Design RWD e DiSound a 21 altoparlanti sulla Excellence AWD. Completano la dotazione un vano refrigerato anteriore (da -6 a 50 °C), due pad wireless da 50 W e porte USB Type-C.

Bagagliaio

Il bagagliaio offre 270 litri anche con sette posti in uso e arriva a 1.960 litri abbattendo seconda e terza fila. A questi si aggiungono 136 litri nel frunk.

Le altre novità BYD a Parigi

Sul palco di Parigi debutta in Europa anche BYD SHARK DMO, il pick-up plug-in hybrid Super Hybrid, in arrivo in alcuni mercati europei nei prossimi tre mesi, con estensione della commercializzazione nella prima metà del 2027. Il sistema ha due motori elettrici e un 1.5 turbo benzina che lavora prevalentemente da generatore: 321 kW (436 CV) e 650 Nm di potenza e coppia combinate, 0-100 km/h in 5,7 secondi. La batteria da 32,2 kWh consente fino a 90 km in elettrico e 675 km di autonomia complessiva; il V2L arriva a 6 kW.

Debutta inoltre un’evoluzione di DOLPHIN SURF, ora disponibile anche a cinque posti, con touchscreen da 12,8 pollici e Google Built-in sulla Comfort, nuovo selettore del cambio al piantone dello sterzo e la nuova tinta Skiing White. Sullo stand sono presenti anche ATTO 2 e SEAL U Super Hybrid DM-i, ATTO 3 EVO e SEALION 7.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato che la ATTO 8 mostra come BYD trasformi ricerca e innovazione in soluzioni concrete, combinando la più recente tecnologia di propulsione con la Blade Battery di seconda generazione, oltre 600 km di autonomia e sette posti.

Domande frequenti su BYD ATTO 8



Quando arriva in Europa la BYD ATTO 8?

È attesa sui mercati europei nella prima parte del 2027.

Quanto è lunga la ATTO 8?

Misura 5.040 mm in lunghezza, 1.996 mm in larghezza e 1.760 mm in altezza.

Quanta autonomia dichiara?

653 km WLTP combinati per la Design RWD e 602 km per la Excellence AWD.

Quanto è rapida la ricarica?

Con FLASH Charging si passa dal 10% al 97% in 9 minuti.

Quanta potenza ha la versione a trazione integrale?

La Excellence AWD sviluppa 570 kW (775 CV) e 775 Nm, e accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

Quanto è grande il bagagliaio?

270 litri con sette posti, fino a 1.960 litri abbattendo le file posteriori, più 136 litri nel frunk.

5/5 - (1 vote)
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

TI POTREBBE INTERESSARE