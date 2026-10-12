BYD ATTO 8 a Parigi: SUV a sette posti con ricarica FLASH

BYD ha presentato in anteprima europea al Salone di Parigi la ATTO 8, nuovo SUV elettrico a sette posti che si colloca al vertice della gamma del marchio in Europa. Con Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh e fino a 653 km di autonomia WLTP, introduce per la prima volta su una BYD europea la ricarica FLASH e arriverà nella prima parte del 2027.

La ATTO 8 guida una famiglia di SUV che comprende ATTO 2, ATTO 3 e SEAL U. Misura 5.040 mm in lunghezza, 1.996 mm in larghezza e 1.760 mm in altezza: dimensioni che consentono un abitacolo per sette passeggeri senza rinunciare alla capacità di carico.

Design

Il frontale ha sottili luci diurne integrate e fari Matrix LED, mentre il disegno del paraurti inferiore accentua la larghezza visiva. In fiancata, una linea che nasce alle porte anteriori raggiunge il passaruota posteriore; il montante C è scuro, il D con finitura cromata. Al posteriore i gruppi ottici con motivo “Infinity Knot” affiancano il logo BYD illuminato, mentre lo spoiler integrato nel tetto e gli elementi aerodinamici sui pannelli posteriori ottimizzano i flussi d’aria.

BYD ATTO 8: i gruppi ottici “Infinity Knot” con il logo BYD illuminato

Motori, batteria e autonomia

La ATTO 8 sarà proposta in due versioni completamente elettriche, entrambe con Blade Battery di seconda generazione da 115 kWh. La Design RWD ha un motore posteriore da 340 kW (462 CV) e 365 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 8 secondi e dichiara 653 km di autonomia combinata WLTP. La Excellence AWD aggiunge un motore all’anteriore: potenza complessiva di 570 kW (775 CV), coppia di 775 Nm, 0-100 km/h in 4,6 secondi e 602 km WLTP.

Il modello introduce per la prima volta in Europa su una BYD la tecnologia FLASH Charging, che consente di ricaricare la batteria dal 10% al 97% in 9 minuti.

Abitacolo e dotazioni

Il tetto panoramico in vetro ha una superficie di 2,39 m². Entrambe le versioni hanno quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, head-up display widescreen da 26 pollici, touchscreen centrale da 15,6 pollici e Google Built-in con Google Maps, Google Assistant e Google Play Store.

I sedili anteriori sono riscaldati, ventilati e con funzione massaggio, come i due esterni della seconda fila. I due posti della terza fila hanno poggiatesta regolabili e i passeggeri posteriori gestiscono il clima da un pannello dedicato; il climatizzatore tri-zona è di serie e tutti i sedili sono in pelle. L’audio è a 10 altoparlanti sulla Design RWD e DiSound a 21 altoparlanti sulla Excellence AWD. Completano la dotazione un vano refrigerato anteriore (da -6 a 50 °C), due pad wireless da 50 W e porte USB Type-C.

Bagagliaio

Il bagagliaio offre 270 litri anche con sette posti in uso e arriva a 1.960 litri abbattendo seconda e terza fila. A questi si aggiungono 136 litri nel frunk.

Le altre novità BYD a Parigi

Sul palco di Parigi debutta in Europa anche BYD SHARK DMO, il pick-up plug-in hybrid Super Hybrid, in arrivo in alcuni mercati europei nei prossimi tre mesi, con estensione della commercializzazione nella prima metà del 2027. Il sistema ha due motori elettrici e un 1.5 turbo benzina che lavora prevalentemente da generatore: 321 kW (436 CV) e 650 Nm di potenza e coppia combinate, 0-100 km/h in 5,7 secondi. La batteria da 32,2 kWh consente fino a 90 km in elettrico e 675 km di autonomia complessiva; il V2L arriva a 6 kW.

Debutta inoltre un’evoluzione di DOLPHIN SURF, ora disponibile anche a cinque posti, con touchscreen da 12,8 pollici e Google Built-in sulla Comfort, nuovo selettore del cambio al piantone dello sterzo e la nuova tinta Skiing White. Sullo stand sono presenti anche ATTO 2 e SEAL U Super Hybrid DM-i, ATTO 3 EVO e SEALION 7.

Stella Li, Executive Vice President di BYD, ha dichiarato che la ATTO 8 mostra come BYD trasformi ricerca e innovazione in soluzioni concrete, combinando la più recente tecnologia di propulsione con la Blade Battery di seconda generazione, oltre 600 km di autonomia e sette posti.

Domande frequenti su BYD ATTO 8

Quando arriva in Europa la BYD ATTO 8?

È attesa sui mercati europei nella prima parte del 2027.

Quanto è lunga la ATTO 8?

Misura 5.040 mm in lunghezza, 1.996 mm in larghezza e 1.760 mm in altezza.

Quanta autonomia dichiara?

653 km WLTP combinati per la Design RWD e 602 km per la Excellence AWD.

Quanto è rapida la ricarica?

Con FLASH Charging si passa dal 10% al 97% in 9 minuti.

Quanta potenza ha la versione a trazione integrale?

La Excellence AWD sviluppa 570 kW (775 CV) e 775 Nm, e accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi.

Quanto è grande il bagagliaio?

270 litri con sette posti, fino a 1.960 litri abbattendo le file posteriori, più 136 litri nel frunk.

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