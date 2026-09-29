XPENG IRON: il robot umanoide entra in produzione

XPENG ha ufficialmente attivato le proprie linee di produzione per robot umanoidi: l’8 settembre 2026, a Guangzhou, in Cina, il robot IRON è uscito autonomamente a piedi dalla linea di assemblaggio appena completata, segnando il passaggio dalla fase di prototipazione R&D alla produzione in linea.

IRON cammina da solo fuori dalla linea di produzione

Secondo quanto comunicato da XPENG, l’azienda ha completato la produzione del primo robot umanoide avanzato general-purpose al mondo realizzato su linee di assemblaggio dedicate, che IRON ha lasciato camminando in autonomia al termine del processo produttivo. Il traguardo rappresenta, secondo la Casa cinese, un salto decisivo dalla prototipazione in laboratorio alla produzione industriale in serie, e un passo importante verso la produzione su larga scala.

Linee di produzione automatizzate oltre l’80% e standard automotive

Le linee di produzione robotica di XPENG vengono descritte dall’azienda come le prime linee automatizzate al mondo dedicate a robot umanoidi avanzati, costruite integrando i sistemi di qualità automotive maturati nel settore dei veicoli elettrici con la manifattura di precisione richiesta dalla robotica. Oltre l’80% dei processi core risulta automatizzato, per un sistema produttivo che XPENG definisce ad alta precisione, flessibile e intelligente, pensato fin dall’inizio per garantire qualità costante nelle fasi critiche e porre le basi per una rapida espansione della capacità produttiva.

76 gradi di libertà e tre chip Turing da 2.250 TOPS

Sul piano tecnico, XPENG IRON è caratterizzato da una struttura reticolare flessibile e completamente racchiusa, proprietaria dell’azienda, pensata per bilanciare estetica e sicurezza. Il robot dispone di 76 gradi di libertà (DOF) distribuiti sul corpo, di cui 21 per ciascuna mano, per garantire, secondo XPENG, livelli di destrezza e mobilità ai vertici della categoria. Sul fronte dell’intelligenza artificiale, IRON è alimentato da tre chip Turing AI, capaci di erogare fino a 2.250 TOPS di potenza di calcolo effettiva: una capacità che consente a XPENG di eseguire il proprio modello fondazionale di IA fisica direttamente a bordo del robot, permettendo a IRON di svolgere in autonomia compiti complessi senza necessità di teleoperazione remota, con inferenza a bassa latenza e maggiore sicurezza dei dati.

He Xiaopeng: “IRON è ufficialmente entrato a far parte del team”

He Xiaopeng, Chairman e CEO di XPENG, ha commentato l’avvio delle linee di produzione: «Le linee di produzione dei robot sono state create da zero, senza precedenti da seguire. Il passo di oggi è piccolo, ma XPENG sta costruendo le linee di produzione per una categoria di prodotto interamente nuova». He Xiaopeng ha aggiunto di voler costruire «un nuovo tipo di robot con piena capacità di generalizzazione, che possa davvero entrare a far parte della vita quotidiana, migliorare la vita delle persone e diventare infine un compagno nelle loro vite». Durante la cerimonia, il CEO ha simbolicamente applicato a IRON un badge da dipendente, a segnare l’ingresso del robot come membro ufficiale del team XPENG.

Verso la produzione di massa entro fine 2026

Secondo la tabella di marcia comunicata da XPENG, i robot della gamma sono attesi in produzione di massa entro la fine del 2026, con le prime implementazioni in scenari commerciali che partiranno dagli stessi punti vendita e campus dell’azienda. Il lancio ufficiale sul mercato e le prime consegne, sia in Cina sia nei mercati esteri, sono invece previsti per il 2027. IRON rappresenta un tassello della strategia di Physical AI di XPENG, che l’azienda affianca alle altre due direttrici di crescita dichiarate: automotive e globalizzazione.

Oltre 900 milioni di dollari raccolti per la divisione robotica

L’annuncio delle linee di produzione arriva a poche settimane da un’importante operazione finanziaria: il 24 agosto 2026 la divisione robotica di XPENG ha raccolto oltre 900 milioni di dollari, con una valutazione superiore ai 6,3 miliardi di dollari, il più grande singolo round di raccolta capitali privati nel settore dell’IA incarnata (embodied AI) in Cina fino a quel momento.

Domande frequenti su XPENG IRON

Cos’è successo l’8 settembre 2026 con il robot XPENG IRON?

XPENG ha ufficialmente attivato le proprie linee di produzione per robot umanoidi a Guangzhou, e il robot IRON è uscito camminando in autonomia dalla linea di assemblaggio al termine del processo produttivo.

Quali sono le specifiche tecniche di XPENG IRON?

IRON ha 76 gradi di libertà sul corpo, di cui 21 per ciascuna mano, ed è alimentato da tre chip Turing AI capaci di erogare fino a 2.250 TOPS di potenza di calcolo.

Quanto sono automatizzate le linee di produzione di XPENG IRON?

Secondo XPENG, oltre l’80% dei processi core della produzione è automatizzato, con un sistema costruito secondo standard di qualità automotive applicati per la prima volta alla robotica umanoide.

Quando arriverà XPENG IRON sul mercato?

XPENG prevede la produzione di massa entro fine 2026, con le prime implementazioni commerciali nei propri store e campus, mentre il lancio ufficiale e le prime consegne in Cina e all’estero sono attesi nel 2027.

Quanti fondi ha raccolto la divisione robotica di XPENG?

Il 24 agosto 2026 la divisione robotica di XPENG ha raccolto oltre 900 milioni di dollari, con una valutazione superiore ai 6,3 miliardi di dollari.

Cosa ha detto He Xiaopeng sul robot IRON?

Il Chairman e CEO di XPENG ha definito l’avvio delle linee di produzione un passo verso «una categoria di prodotto interamente nuova», applicando simbolicamente a IRON un badge da dipendente durante la cerimonia.

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