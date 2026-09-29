Suzuki 4×4: 113 equipaggi al Raduno di Cervinia

Si è svolto domenica 27 settembre a Cervinia il 15° Raduno Suzuki 4×4, l’appuntamento annuale dedicato ai possessori dei modelli Suzuki a trazione integrale. Sono stati 113 gli equipaggi che hanno preso parte all’edizione 2026, in una giornata di passione off-road tra panorami alpini e percorsi studiati per valorizzare le caratteristiche dei modelli 4×4 del Marchio.

Il 15° Raduno Suzuki 4×4 a Cervinia

Si è svolto domenica 27 settembre a Cervinia il 15° Raduno Suzuki 4×4, l’appuntamento annuale dedicato ai possessori dei modelli Suzuki a trazione integrale. Una giornata di passione off-road, alla scoperta del territorio e all’insegna della convivialità, in uno degli scenari alpini più suggestivi d’Italia, con il Cervino a fare da sfondo all’esperienza. Sono stati 113 gli equipaggi che hanno preso parte all’edizione 2026, mettendosi alla prova lungo i percorsi appositamente studiati per valorizzare le diverse caratteristiche dei modelli 4×4 Suzuki, alternando tratti panoramici e sterrati a passaggi più impegnativi.

Due percorsi, un’unica passione: Explore e Adventure

I partecipanti hanno potuto scegliere tra i due itinerari Explore e Adventure, pensati per offrire esperienze differenti in base alle caratteristiche dei veicoli e al livello di esperienza dei conducenti. Il percorso Explore ha accompagnato gli equipaggi lungo facili sterrati e strade panoramiche, permettendo di apprezzare i paesaggi della Valle d’Aosta con una guida immersiva nella natura. Più tecnico e articolato il percorso Adventure, che ha previsto anche varianti dedicate ai veicoli dotati di marce ridotte, mettendo maggiormente alla prova le capacità dei 4×4 Suzuki e dei loro conducenti.

La passione 4×4 nel segno della condivisione

Il Raduno Suzuki 4×4 si conferma un appuntamento capace di riunire generazioni e modelli diversi accomunati dalla stessa passione per il fuoristrada. Dai più recenti modelli della gamma Suzuki alle vetture che hanno fatto la storia del Marchio, la giornata ha rappresentato un momento di incontro per una community che continua a trovare nel 4×4 uno strumento per esplorare e vivere il territorio. L’iniziativa ha inoltre ribadito l’approccio di Suzuki a un modo di vivere il fuoristrada responsabile e consapevole: i percorsi si sono svolti esclusivamente lungo tracciati autorizzati e nel rispetto delle indicazioni dell’organizzazione, delle normative e dell’ambiente naturale che ha fatto da cornice all’evento.

Una tradizione che continua: 15 edizioni di Raduno Suzuki 4×4

Giunto alla sua 15ª edizione, il Raduno Suzuki 4×4 rappresenta uno degli appuntamenti più longevi dedicati alla community degli appassionati Suzuki. Un format che negli anni ha saputo mantenere intatto il proprio spirito, unendo la passione per la guida alla scoperta di nuovi territori e alla voglia di condividere un’esperienza con altri appassionati.

Domande frequenti sul Raduno Suzuki 4×4 2026

Quando si è svolto il 15° Raduno Suzuki 4×4?

Si è svolto domenica 27 settembre 2026 a Cervinia.

Quanti equipaggi hanno partecipato all’edizione 2026?

Hanno partecipato 113 equipaggi, alla guida di modelli Suzuki a trazione integrale di diverse generazioni.

Quali percorsi erano disponibili al Raduno Suzuki 4×4?

Erano disponibili due itinerari: Explore, più semplice e panoramico, e Adventure, più tecnico e con varianti per veicoli con marce ridotte.

Dove si è svolto l’evento?

L’evento si è svolto a Cervinia, in Valle d’Aosta, con il Cervino a fare da sfondo ai percorsi.

Da quanti anni si tiene il Raduno Suzuki 4×4?

L’edizione 2026 è la 15ª, rendendolo uno degli appuntamenti più longevi dedicati alla community Suzuki.

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