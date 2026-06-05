1000 Miglia 2026, Mercedes-Benz celebra 140 anni di innovazione con la 300 SL

Dal 9 al 13 giugno 2026 la 1000 Miglia tornerà a portare sulle strade italiane il fascino senza tempo delle grandi auto storiche. Da Brescia a Roma e ritorno, il percorso attraverserà città, borghi e paesaggi che ogni anno diventano parte integrante dello spettacolo. Non è solo una gara di regolarità, ma un viaggio nella memoria dell’automobile, capace di coinvolgere equipaggi, collezionisti e pubblico lungo tutto il tracciato. Per Mercedes-Benz Classic, l’edizione 2026 avrà un significato ancora più speciale.

Protagonista la Mercedes-Benz 300 SL, un modello entrato da tempo nell’immaginario degli appassionati

La Casa della Stella celebrerà infatti 140 anni di innovazione, portando alla 1000 Miglia alcune delle vetture che meglio raccontano la sua storia. Al centro ci sarà la Mercedes-Benz 300 SL, un modello entrato da tempo nell’immaginario degli appassionati e ancora oggi capace di attirare attenzione ovunque passi.

Accanto al mito della 300 SL ci sarà idealmente la nuova Classe S, espressione contemporanea della tecnologia Mercedes-Benz. Il confronto tra questi due modelli racconta bene l’identità del marchio: da una parte una sportiva leggendaria, nata per le corse e diventata icona di stile; dall’altra una berlina moderna, simbolo di comfort, sicurezza e innovazione. Epoche diverse, stesso filo conduttore: la volontà di anticipare il futuro.

La partecipazione alla “corsa più bella del mondo” non sarà quindi una semplice passerella celebrativa. Mercedes-Benz porterà alla 1000 Miglia 2026 un pezzo vivo della propria storia sportiva e industriale. Al via sono previste quattro Mercedes-Benz 300 SL, appartenenti alle serie W 194 e W 198, insieme a sette equipaggi clienti inseriti nel Mercedes-Benz Heritage works team.

A seguire le vetture lungo tutto l’itinerario ci saranno anche gli specialisti del Mercedes-Benz Classic Center. Il loro compito sarà garantire assistenza tecnica durante la manifestazione, un aspetto essenziale quando si parla di automobili rare, preziose e complesse. Ogni intervento richiede competenza, esperienza e una conoscenza profonda della meccanica storica Mercedes-Benz.

“La Mille Miglia è il palcoscenico ideale per dare forma alla nostra filosofia ‘Heritage Creates Future’”, ha dichiarato Marcus Breitschwerdt, CEO di Mercedes-Benz Heritage GmbH. Una frase che sintetizza il senso dell’iniziativa: non limitarsi a custodire il passato, ma riportarlo su strada e trasformarlo in ispirazione per il futuro.

La grande protagonista sarà la 300 SL racing sports car, serie W 194. Alla 1000 Miglia 2026 prenderà parte uno dei soli dieci esemplari costruiti. Fu proprio con questa vettura che Mercedes-Benz tornò alle competizioni nel 1952, conquistando alla Mille Miglia un secondo e un quarto posto assoluto. Un risultato che segnò il ritorno della Stella nel motorsport internazionale.

Da quella esperienza nacque poi la 300 SL W 198, la celebre “Gullwing” con portiere ad ali di gabbiano. Un’auto che ancora oggi unisce eleganza, tecnica e sportività in modo unico. Alla manifestazione saranno presenti due esemplari della collezione aziendale e una vettura di Mercedes-Benz Italia. La nuova Classe S porterà invece il racconto nel presente, ricordando come l’innovazione resti il cuore della filosofia Mercedes-Benz. Anche il suo legame con la Mille Miglia affonda nella storia: nel 1956 una vettura della sua genealogia ottenne un piazzamento importante in una prova estremamente impegnativa.

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