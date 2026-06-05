Trofeo Lancia 2026, il Rally Due Valli accende la sfida: a Verona debutta la Ypsilon HF Racing Rally6

Verona si prepara ad accogliere il secondo appuntamento stagionale del Trofeo Lancia 2026, in programma dal 4 al 6 giugno all’interno del Rally Due Valli, terzo round del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco. La gara, organizzata dall’Automobile Club Verona in collaborazione con ACI Verona Sport, avrà un significato particolare per il progetto sportivo firmato Lancia Corse HF: sulle strade scaligere è infatti previsto anche l’esordio tricolore della nuova Ypsilon HF Racing Rally6, vettura pensata per avvicinare nuovi piloti al mondo dei rally.

Trofeo Lancia 2026: al Rally Due Valli debutta nel tricolore la Ypsilon HF Racing Rally6

Il Trofeo Lancia arriva a Verona con numeri di rilievo. Saranno 21 le Ypsilon da gara al via, un dato che, sommato alle altre Lancia presenti nella manifestazione, porta il marchio torinese a rappresentare oltre il 43% del totale degli iscritti. Una percentuale record che conferma il forte interesse intorno al monomarca e al ritorno del brand nel panorama rallistico nazionale.

A rendere ancora più solida la struttura del Trofeo ci sarà la presenza di due coach d’eccezione: Andrea Crugnola, che prenderà parte alla gara con una Ypsilon Rally2 HF Integrale, e Marco Cavigioli, dedicated coach della monomarca. Due figure importanti per accompagnare gli equipaggi in un percorso che non vuole essere soltanto competitivo, ma anche tecnico e formativo.

Il Rally Due Valli 2026 proporrà un format rinnovato, con 13 prove speciali e 144,16 chilometri cronometrati distribuiti su due intense giornate di gara. Verona sarà il centro operativo dell’evento, con il quartier generale allestito a Veronafiere e il Villaggio Lancia Corse HF ospitato nel parco assistenza, nell’area del parcheggio P7. Grande attenzione anche per Piazza Bra, che sabato 6 giugno accoglierà concorrenti e pubblico prima dell’arrivo serale nel centro storico.

Sul piano sportivo, la gara veronese riaccenderà la lotta per il titolo del Trofeo Lancia 2026. Il campionato mette in palio un premio di grande valore: il campione, se Under 35, potrà accedere nella stagione successiva a un programma ufficiale Lancia Corse HF, al volante della nuova Ypsilon Rally2 HF Integrale nel CIAR oppure di una Ypsilon Rally4 HF nel FIA ERC.

Dopo il successo nella prova inaugurale del Rally Il Ciocco, Simone Di Giovanni, affiancato da Andrea Colapietro, arriverà a Verona da leader della classifica. A pari riferimento ci saranno anche Edoardo De Antoni e Martina Musiari, capaci di colmare il divario grazie ai punti bonus conquistati in Garfagnana. Tra i protagonisti attesi figura anche Moreno Cambiaghi, navigato da Giulia Paganoni, terzo in campionato e in evidenza nella classifica Master.

Alle loro spalle è pronto un gruppo di outsider molto competitivo. Tra gli equipaggi da seguire ci sono Christopher Lucchesi-Enrico Bracchi, Salvatore Lo Cascio-Alessio Spezzani, Federico Francia-Marco Nesti, Matteo Greco-Edoardo Brovalli e Mattia Vita-Alessio Foresto. Nomi che rendono particolarmente aperta la sfida, soprattutto su un percorso selettivo come quello del Due Valli.

Grande equilibrio anche nella categoria Junior, riservata agli Under 25. Nicolò Ardizzone, navigato da questa gara da Alessandro Scartabelli, dovrà difendere la leadership dagli attacchi dello svizzero Yohan Surroca, affiancato da Pierre Blot, e di Federico Gangi, in coppia con Federico Capilli. A completare il quadro ci saranno Jonas Muller-Pascal Raabe, Ustun Efe Urundul-Nicola Arena, Asia Vidori-Alice Tasselli e la new entry Gianmarco Lazzarato-Giulia De Nicola.

Nella categoria Expert, invece, Christian Casadei e Nadir Bionaz partiranno da leader, ma dovranno fronteggiare l’equipaggio composto da Roberto Gobbin e Ismale Barra, oltre alle new entry internazionali Thimo Tremmel-Tamara Lutz e Krol Tomasz-Patryk Olejniczak. Una presenza estera che conferma la dimensione sempre più europea del Trofeo Lancia.

Uno dei temi più attesi sarà il debutto nel tricolore delle prime Ypsilon HF Racing Rally6, affidate agli equipaggi Simone Rappa-Roberto Interdonato e Manuel Derossi-Giordano Gegori. La Rally6 nasce con un obiettivo preciso: abbassare la soglia d’ingresso nel mondo dei rally, offrendo una vettura moderna, sicura e sostenibile nei costi.

Con 145 CV, 240 Nm di coppia e un peso di appena 1.050 kg, la nuova Ypsilon HF Racing Rally6 punta su semplicità, efficacia e divertimento. Il differenziale libero richiede precisione di guida, mentre sterzo, frenata ed ergonomia restituiscono sensazioni da vera auto da corsa. A completare il pacchetto ci sono launch control, doppia mappatura motore, cambio robusto e componenti derivate dalla Rally4 HF, come la struttura del roll-bar.

Dopo lo shakedown del mattino, il Rally Due Valli scatterà venerdì 4 giugno da Verona con la prima prova speciale trasmessa in diretta TV e streaming sui canali ACI Sport. Sabato sera, nel cuore della città, le 13 speciali decreteranno il vincitore della 44ª edizione del rally scaligero.

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