6 Ore di Monza, TOYOTA RACING completa la doppietta iridata

TOYOTA RACING ha chiuso il sipario su una spettacolare stagione del FIA World Endurance Championship (WEC) riconquistando il titolo mondiale piloti nell’ottavo e ultimo round del 2026, la 6 Ore di Monza. Quattro vittorie in questa stagione, tra cui la 24 Ore di Le Mans e la gara di casa al Fuji Speedway, avevano già permesso al team di assicurarsi il Campionato Mondiale Costruttori il mese scorso, nella penultima prova disputata a Barcellona, nel primo anno di attività con il nome TOYOTA RACING.

Indice

Il titolo piloti conquistato dall’equipaggio #8

Alla vigilia dell’ultimo appuntamento in Italia, la lotta per il titolo piloti era una sfida interna tra i due equipaggi del team. Alla 6 Ore di Monza, Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa hanno conquistato il titolo iridato con la loro #8 TR010 HYBRID, chiudendo la gara all’11° posto. Grazie a tre vittorie stagionali, l’equipaggio della #8 ha conquistato il suo terzo titolo mondiale insieme: per Sébastien e Brendon si tratta del quinto titolo mondiale in carriera, mentre Ryō conquista il suo terzo campionato.

I vincitori della 24 Ore di Le Mans, Mike Conway, Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, erano chiamati a recuperare 17 punti di svantaggio per conquistare il titolo con la loro #7 TR010 HYBRID. Una situazione competitiva difficile per entrambe le vetture a Monza ha reso l’impresa ancora più complicata e il trio ha concluso la gara al 12° posto.

Il Campionato Costruttori già vinto a Barcellona

TOYOTA RACING conclude così la prima stagione di competizioni della TR010 HYBRID con un bilancio di quattro vittorie e sette podi. La doppietta mondiale consente alla squadra di raggiungere quota otto titoli costruttori e sette titoli piloti dal ritorno nel WEC nel 2012.

La gara di Monza: poche sessioni asciutte e quattro Safety Car

La gara di Monza si è rivelata un finale impegnativo per una stagione di grande successo. L’unica sessione disputata in condizioni di asciutto durante il fine settimana è stata la qualifica, fornendo relativamente pochi dati su cui basare assetti e strategie di gara. La vettura #8 è scattata dalla 14ª posizione, mentre la #7 si è schierata in 17ª.

Davanti a 75.181 spettatori presenti nel corso del weekend, Mike Conway ha avuto l’onore di prendere il via nella sua ultima gara prima del ritiro, dopo 12 stagioni, due titoli mondiali e 20 vittorie con il team dal suo ingresso nel 2014. Entrambe le vetture hanno spinto al massimo per entrare in zona punti, recuperando diverse posizioni: la gara è stata caratterizzata da quattro periodi di Safety Car ed è rimasta priva di incidenti per le TR010 HYBRID fino agli ultimi 90 minuti.

La #7 ha subito danni alla carrozzeria in seguito a un contatto con una Ford LMGT3 alla prima variante. Pochi giri più tardi, nello stesso punto del circuito, Kamui Kobayashi è stato tamponato dalla Genesis #17. Nonostante tutto, entrambe le vetture hanno evitato ulteriori problemi e hanno visto la bandiera a scacchi mentre il sole tramontava sul Tempio della Velocità.

Il bilancio della stagione 2026 di TOYOTA RACING

“Nella nostra primissima stagione come TOYOTA RACING, abbiamo ottenuto quattro vittorie e conquistato sia il Campionato Mondiale Costruttori sia il Campionato Mondiale Piloti”, ha dichiarato Hiroki Nakajima, Executive Vice President. “Tutto è iniziato con la nostra prima vittoria a Imola. A Le Mans, una strategia efficace, la determinazione dei piloti e lo sforzo collettivo dell’intera squadra ci hanno permesso di affrontare con successo 24 intense ore di gara. Nella nostra gara di casa al Fuji Speedway, abbiamo trasformato in energia il sostegno delle tribune, mentre a Barcellona siamo riusciti a concretizzare tutto il potenziale sviluppato nel corso della stagione.”

“I risultati ottenuti nella nostra prima stagione come TOYOTA RACING non rappresentano un traguardo finale”, ha aggiunto Nakajima. “Con lo spirito di ‘For the Engineering Race’ nel cuore, utilizzeremo l’esperienza acquisita per alimentare la nostra prossima evoluzione e continuare a perseguire l’obiettivo di essere i migliori al mondo.”

Domande frequenti su TOYOTA RACING e la 6 Ore di Monza

Chi ha vinto il titolo piloti WEC 2026?

L’equipaggio della TOYOTA TR010 HYBRID #8, formato da Sébastien Buemi, Brendon Hartley e Ryō Hirakawa, che ha conquistato il titolo alla 6 Ore di Monza chiudendo la gara all’11° posto.

Quando TOYOTA RACING ha vinto il Campionato Costruttori 2026?

Il titolo costruttori era già stato conquistato nella penultima prova stagionale, la 6 Ore di Barcellona, completando così la doppietta mondiale insieme al titolo piloti vinto a Monza.

Quante vittorie ha ottenuto TOYOTA RACING nella stagione 2026?

Quattro vittorie, tra cui la 24 Ore di Le Mans e la gara di casa al Fuji Speedway, per un bilancio stagionale di quattro vittorie e sette podi con la TR010 HYBRID.

Qual è il bilancio complessivo di Toyota nel WEC dal 2012?

Con la doppietta 2026, Toyota raggiunge quota otto titoli costruttori e sette titoli piloti dal proprio ritorno nel FIA World Endurance Championship nel 2012.

Chi ha disputato la sua ultima gara con Toyota a Monza?

Mike Conway, pilota della #7 TR010 HYBRID, ha concluso a Monza la sua carriera agonistica con il team dopo 12 stagioni, due titoli mondiali e 20 vittorie dal suo ingresso nel 2014.

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