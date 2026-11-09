Citroën Racing e HRX: nuova partnership per la Formula E 2027

Il Team Citroën Racing Formula E è orgoglioso di annunciare la nuova partnership con HRX, specialista italiano nell’abbigliamento da gara ad alte prestazioni realizzato su misura, in vista della stagione 2027 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E.

La partnership tra Citroën Racing e HRX

Fondata su un impegno comune verso prestazioni e innovazione, la partnership ha portato allo sviluppo di tute da gara progettate specificamente per rispondere alle esigenze di Citroën Racing in Formula E, combinando materiali avanzati, comfort per i piloti e libertà di movimento. Mentre Citroën Racing si prepara a entrare nell’era GEN4, questa collaborazione sottolinea l’importanza di ogni dettaglio nel raggiungimento delle prestazioni, in pista e fuori.

Il nuovo rosso Citroën e la cura dell’ergonomia

Uno degli elementi chiave della collaborazione è stata la creazione di una tonalità distintiva di rosso Citroën, sviluppata attraverso un accurato processo di corrispondenza cromatica su materiali di base omologati FIA. Lavorando a stretto contatto, HRX e Citroën Racing hanno perfezionato il colore mediante test successivi, fino a ottenere la finitura desiderata preservando le proprietà tecniche, la traspirabilità e gli standard di sicurezza del tessuto.

Oltre all’estetica, è stata dedicata particolare attenzione all’ergonomia dei piloti. Sulla base dei loro riscontri diretti, HRX ha aggiunto inserti elasticizzati intorno al giromanica e nella zona lombare, garantendo maggiore flessibilità e libertà di movimento nell’abitacolo. La costruzione su misura contribuisce inoltre a ridurre al minimo il tessuto in eccesso, sostenendo i piloti durante gli impegnativi E-Prix.

“Siamo lieti di collaborare con HRX. Non è un segreto che, nel motorsport, ogni dettaglio conti: questa partnership dimostra perfettamente come le prestazioni vadano oltre la vettura stessa, poiché sicurezza e comfort sono di importanza fondamentale per i piloti di alto livello”, ha dichiarato Beth Paretta, Managing Director e Team Principal del Citroën Racing Formula E Team. “Lavorando a stretto contatto con HRX, abbiamo sviluppato tute da gara che riflettono la nostra identità e rispondono alle esigenze specifiche dei nostri piloti.”

Chi è HRX

HRX è un’azienda italiana con sede a Torino, specializzata nella progettazione e produzione di abbigliamento da gara ad alte prestazioni e abbigliamento tecnico per il motorsport. Combina artigianalità italiana, materiali avanzati e tecnologie innovative per sviluppare equipaggiamenti da gara su misura, interamente personalizzati e omologati FIA, destinati a piloti e team di tutto il mondo.

“Siamo orgogliosi di affiancare Citroën Racing nel suo nuovo capitolo in Formula E, mettendo al servizio del team, e in particolare di Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy, la competenza di HRX nell’abbigliamento tecnico per il motorsport, nello sviluppo su misura e nella produzione italiana”, ha dichiarato Ago Alberghino, fondatore di HRX. “Condividiamo la stessa determinazione nel perseguire l’eccellenza, sfidare le convenzioni e migliorare costantemente.”

Domande frequenti su Citroën Racing e HRX

Chi è il nuovo partner tecnico di Citroën Racing per l’abbigliamento da gara?

È HRX, azienda italiana con sede a Torino specializzata in abbigliamento da gara ad alte prestazioni e abbigliamento tecnico per il motorsport, interamente personalizzato e omologato FIA.

Da quando è attiva la partnership tra Citroën Racing e HRX?

La collaborazione è stata annunciata in vista della stagione 2027 del Campionato Mondiale ABB FIA Formula E, nel momento in cui Citroën Racing si prepara a entrare nell’era GEN4.

Cosa caratterizza le nuove tute da gara di Citroën Racing?

Una tonalità distintiva di rosso Citroën sviluppata su materiali omologati FIA, oltre a inserti elasticizzati intorno al giromanica e nella zona lombare per maggiore flessibilità e libertà di movimento nell’abitacolo.

Chi sono i piloti del Citroën Racing Formula E Team?

I piloti citati nel comunicato sono Jean-Éric Vergne e Nick Cassidy, per i quali HRX ha sviluppato le nuove tute da gara su misura.

Dove ha sede HRX?

HRX ha sede a Torino e combina artigianalità italiana, materiali avanzati e tecnologie innovative per lo sviluppo di equipaggiamenti da gara su misura per piloti e team di tutto il mondo.

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