A1, scuola bus si scontra contro un tir: 30 bambini coinvolti, un ferito grave

Brutto incidente questa mattina sull’autostrada A1 nel tratto tra San Vittore del Lazio e Caianello in provincia di Frosinone. Un violento scontro si sarebbe verificato tra uno scuola bus con a bordo 30 bambini in gita scolastica e un tir. Ci sarebbe solo un ferito grave mentre tra i bambini, in stato di shock ci sarebbero solo feriti lievi. Sul luogo dell’incidente sono subito accorsi Vigili del fuoco, Polizia stradale e un elicottero.

Si scontrano scuola bus e tir sull’autostrada A1: a bordo 30 bambini

Come è possibile vedere dall’immagine che vi mostriamo ,la parte anteriore dell’autobus è stata completamente distrutta nell’impatto. La dinamica di questo incidente che ha coinvolto uno scuola bus e un tir questa mattina è ancora in fase di accertamento da parte delle autorità. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso. Il tratto stradale coinvolto ha registrato forti rallentamenti e significativi disagi alla circolazione, ma il traffico è stato parzialmente ripristinato nel corso delle ore successive all’incidente. Vi aggiorneremo nel caso in cui nelle prossime ore dovessero arrivare novità importanti a proposito di questo incidente che si è verificato nelle prime ore di questa mattina.

