Nissan Qashqai e-Power 2026: motore, prestazioni e consumi del SUV ‘senza spina’

La terza edizione della Nissan Qashqai 2026 si presenta come una crossover ibrida a benzina che non ama fare rumore, ma che punta tutto sulla concretezza. Con uno stile basato su tratti decisi, una grande mascherina a trapezio e luci sottili, la Qashqai non vuole fare la diva, ma essere la compagna affidabile che convince sulla lunga distanza.

Dimensioni e abitabilità

Le proporzioni restano centrali nel segmento C-SUV, con misure che garantiscono un ottimo equilibrio tra agilità urbana e spazio: dunque parliamo di una lunghezza di 443 cm, una larghezza di 184 cm, una altezza di 163 cm con un abitacolo capace di ospitare fino 5 passeggeri.

L’abitabilità è di buon livello e l’accessibilità è particolarmente curata: le porte posteriori sono ampie e si aprono ad angolo retto (90°), facilitando l’ingresso. I sedili offrono una postura dominante perché decisamente rialzati, anche se il volante, piuttosto inclinato in avanti, tende a restare un po’ in basso o troppo vicino al petto.

Interni: eleganza e tecnologia made by Google

L’abitacolo è elegante e classico, con finiture di ottimo livello e superfici morbide al tatto. La tecnologia è all’avanguardia grazie all’integrazione di Google Automotive (Assistant, Maps e Play Store), con Android Auto e Apple CarPlay di serie (anche wireless). Davanti a me vedo un cruscotto digitale da 12,3” configurabile con i menu che più mi aggradano durante la guida mentre a lato posso osservare l’impianto multimediale con touchscreen fino a 12,3”.

Buona anche la dotazione generale dell’abitacolo che comprende quattro prese USB, unapiastra di ricarica wireless e un efficace e chiaro Head-up display. I comandi sono comodi, anche se le scritte del clima sono poco visibili in certe condizioni di luce. Unico neo: le tasche nelle porte sono piuttosto piccole.

Cuore e-Power: come funziona

A differenza delle versioni mild-hybrid 1.3 (da 140 o 158 CV), la full hybrid e-Power (fino a 205 CV) utilizza un sistema in serie unico: il nuovo motore 1.5 tre cilindri turbo funge solo da generatore con un rendimento del 42%. La trazione è sempre 100% elettrica. Il cuore del sistema funge quindi esclusivamente da generatore di bordo. Rispetto alla versione precedente, Nissan ha rimosso la tecnologia a compressione variabile per ottimizzare questo propulsore esclusivamente sulla produzione di energia.

Da segnalare che il dato del 42% di rendimento termico è reale ed è uno dei valori più alti al mondo per un motore a combustione interna di grande serie. Per darti un termine di paragone, un motore a benzina tradizionale ha solitamente un rendimento intorno al 30-35%. Raggiungere il 42% è possibile proprio perché il motore non deve subire i continui cambi di regime dovuti alla trazione e alle marce; può lavorare quasi sempre nel suo “punto di massima efficienza” per produrre elettricità.

Consumi e autonomia

Eppure, i consumi non riescono davvero a stupire. Il sistema e-Power è efficente, specialmente in città e nel traffico intenso, dove il dato ufficiale del WLTP risulta di 4,5 l/100 km (22,2 km/l). E finchè si guida in città va tutto molto bene con un consumo che si è attestato dai 3.5 (usando l’e-Pedal) ai 4,5 litri per 100 chilometri. Il vero problema si presenta fuori dalla città, con il consumo (da quadro strumenti) che è oscilato dai 6 fino ai 7.5 l/100 km.

Bagagliaio e carico

Il vano bagagli è spazioso e versatile con una capacità che varia da 455-504 litri fino a un massimo di 1379-1447 litri abbattendo i sedili. Nota pratica: La soglia di carico è regolare ma risulta piuttosto alta da terra, richiedendo uno sforzo extra per sollevare i bagagli pesanti.

Prova su strada

Guidare la Nissan Qashqai e-Power 2026 è un’esperienza particolare perché, pur mettendo benzina nel serbatoio, le sensazioni sono al 100% quelle di un’auto elettrica. Non ci sono i vuoti del cambio o i trascinamenti tipici delle ibride tradizionali come l’effetto scooter. Le sospensioni lavorano con efficacia per filtrare le irregolarità dell’asfalto, dai piccoli tombini cittadini alle giunzioni autostradali, mantenendo l’auto sempre composta.

Nonostante il peso non indifferente dovuto alla tecnologia ibrida, la Qashqai si muove con equilibrio grazie a un baricentro ben studiato. Lo sterzo risulta leggero e facile da azionare in manovra, pur mantenendo una precisione adeguata quando si affrontano percorsi extraurbani, trasmettendo una sensazione di sicurezza e stabilità costante.

L’insonorizzazione è ottima, merito anche della riduzione del rumore di 5,6 dB del nuovo motore, tranne che su asfalto molto rugoso per le versioni con cerchi da 20 pollici. Nissan ha lavorato molto sulla sincronizzazione: quando acceleri forte, il regime del motore termico sale in modo proporzionale alla velocità (si chiama Linear Tune), per evitare quella sensazione fastidiosa di “motore che urla” mentre l’auto accelera piano

Appena sfiori l’acceleratore, l’auto scatta. Avendo 330 Nm di coppia disponibili subito, la ripresa è molto vivace, specialmente tra gli 0 e i 60 km/h. La sensazione è di avere sempre riserva di potenza senza dover aspettare che il motore scali marcia o salga di giri. La sicurezza è di serie: fari full led, cruise control adattativo, sensori di parcheggio e molti aiuti alla guida (ADAS) sono inclusi fin dalla base.

I prezzi

La gamma e-power parte da 38.100 euro (allestimento Visia) e arriva a 47.100 euro (Tekna/N-Design).

Perché sì (PRO):

-Abitacolo ben isolato e marcia fluida.

-Risposta immediata (stile elettrico) e consumi record (fino a 29 km/l).

-Dotazione di serie molto ricca sin dall’allestimento base.

Si deve rivedere (CONTRO):

-Soglia di carico alta da terra, faticosa per carichi pesanti.

-Tasche interne poco capienti.

-Volante inclinato che tende a restare basso rispetto al sedile.

-La tecnologia e-Power ha un costo d’attacco non popolare.

Nissan Qashqai e-Power 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 443 cm; larghezza 184 cm; altezza 163 cm; passo 267 cm

Carrozzeria: SUV, cinque porte

Motori: mild hybrid benzina da 140 o 158 CV; full hybrid e-Power da 190 CV

Trazione: anteriore

Cambio: automatico monomarcia e-Power; manuale o CVT per mild hybrid

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi

Velocità massima: 170 km/h

Allestimenti: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna, N-Design

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 455 a 1447 litri

Consumi dichiarati: 4,5 l/100 km (22,2 km/l)

Autonomia elettrica: non prevista, sistema full hybrid non plug-in

Sicurezza: cruise control adattivo, mantenimento corsia, monitoraggio angolo cieco, HUD

Prezzo: da 38.100 €

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