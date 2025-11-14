Abarth 600e Competizione: arriva l’edizione olimpica Milano Cortina 2026 [FOTO]

È spinta dal motore elettrico da 280 cavalli

di Fabio Cavagnera14 Novembre, 2025

Abarth 600e Milano Cortina 2026

Stellantis sarà uno dei partner delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, come annunciato nei giorni scorsi. Per celebrare questa manifestazione, sta realizzando delle edizioni speciali dedicate di alcuni dei propri modelli: dopo Fiat e Alfa Romeo, è il turno anche di Abarth. La versione olimpica è basata sulla 600e Competizione, con i suoi 280 CV di potenza 100% elettrici.

Le caratteristiche

Questa serie speciale è limitata a 50 esemplari, riservata solamente al mercato italiano, e mette in primo piano il badge Milano Cortina 2026, posto sul montante laterale, con la possibilità di tinte bicolore con tetto nero a contrasto. Inoltre, la vettura è presentata con una livrea Shock Orange, grafiche laterali dedicate e raffinati interni in Alcantara premium.

Abarth 600e Competizione: arriva l’edizione olimpica Milano Cortina 2026

Non manca la tecnologia. Non solo per quanto riguarda il classico sistema di infotainment, ma anche per la sicurezza, con ADAS di ultima generazione: sensori di parcheggio a 360° e il Blind Spot Detection con Adaptive Cruise Control, con anche il portellone hands-free.

Il motore

La Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 è un modello 100% elettrico, spinto dal motore a zero emissioni da 280 cavalli, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. Per dare lo spirito racing a questa vettura, troviamo anche freni da gara e differenziale autobloccante.

Il prezzo

Questa versione speciale della casa dello Scorpione è in vendita con un listino prezzi di 46.250 euro, ma è possibile acquistarla al costo promo di 41.950 euro, con incentivi e finanziamento.

Rate this post
Motorionline.com è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie
Seguici qui

Foto: Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali

  • Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali - 1
  • Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali - 2
  • Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali - 3
  • Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali - 4
  • Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali - 5
  • Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali - 6
Tags
Leggi altri articoli in Auto

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli correlati

Array
(
)
Fiat e Abarth: novità nel team dedicato alla comunicazione Fiat e Abarth: novità nel team dedicato alla comunicazione
Auto

Fiat e Abarth: novità nel team dedicato alla comunicazione

Andrea Laura Siro Brigiano nominata responsabile della Comunicazione Press al posto di Danilo Coglianese nuovo responsabile della Gestione Eventi Enlarged Europe di Stellantis
Fiat annuncia un avvicendamento nella divisione dedicata alla Comunicazione Press dei brand Fiat e Abarth, con Andrea Laura Siro Brigiano

Ultime news Abarth

Foto

Mazda CX-80 2026 Galleria 2025-11-14 16-22 McLaren Project Viva Hyundai e Maxi Mobility - Corporate rent EV Dacia Sandriders - Presentazione stagione 2026 Bentley Continental GT Supersports Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 - Foto ufficiali FIAT 600 Sport Edizione Milano Cortina 2026 Mercedes AMG SL - Foto spia 13-11-2025 BYD Sealion 7 Inter Edition BMW iX4 - Foto spia 13-11-2025 Audi - Livrea F1 2026 Tutte le foto