Abarth 600e Competizione: arriva l’edizione olimpica Milano Cortina 2026 [FOTO]

Stellantis sarà uno dei partner delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, come annunciato nei giorni scorsi. Per celebrare questa manifestazione, sta realizzando delle edizioni speciali dedicate di alcuni dei propri modelli: dopo Fiat e Alfa Romeo, è il turno anche di Abarth. La versione olimpica è basata sulla 600e Competizione, con i suoi 280 CV di potenza 100% elettrici.

Le caratteristiche

Questa serie speciale è limitata a 50 esemplari, riservata solamente al mercato italiano, e mette in primo piano il badge Milano Cortina 2026, posto sul montante laterale, con la possibilità di tinte bicolore con tetto nero a contrasto. Inoltre, la vettura è presentata con una livrea Shock Orange, grafiche laterali dedicate e raffinati interni in Alcantara premium.

Non manca la tecnologia. Non solo per quanto riguarda il classico sistema di infotainment, ma anche per la sicurezza, con ADAS di ultima generazione: sensori di parcheggio a 360° e il Blind Spot Detection con Adaptive Cruise Control, con anche il portellone hands-free.

Il motore

La Abarth 600e Competizione Milano Cortina 2026 è un modello 100% elettrico, spinto dal motore a zero emissioni da 280 cavalli, per un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 5,85 secondi. Per dare lo spirito racing a questa vettura, troviamo anche freni da gara e differenziale autobloccante.

Il prezzo

Questa versione speciale della casa dello Scorpione è in vendita con un listino prezzi di 46.250 euro, ma è possibile acquistarla al costo promo di 41.950 euro, con incentivi e finanziamento.

