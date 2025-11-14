Auto elettriche e ibride plug-in: le vendite continuano a crescere a livello globale ad ottobre 2025

Ad ottobre le vendite di auto elettriche e ibride plug-in nel mondo ha raggiunto quota 1,9 milioni

14 Novembre, 2025

Auto elettriche

Auto elettriche e ibride plug-in: le vendite continuano a crescere a livello globale ad ottobre 2025

Le auto elettriche e ibride plug-in continuano a conquistare il mercato globale. A ottobre, le vendite sono cresciute del 23%, raggiungendo 1,9 milioni di unità, spinti dalla forte domanda in Europa e in Cina, secondo i dati di Rho Motion. In Europa, la crescita è stata impressionante: +36%, con 372.786 veicoli venduti. Germania, Francia e Regno Unito guidano la ripresa. Charles Lester, responsabile dei dati di Rho Motion, spiega: “La crescita complessiva da inizio anno resta elevata e ci aspettiamo vendite ancora forti verso fine anno”. Anche nuovi progetti europei sulle batterie stanno stimolando l’interesse del settore.

La Cina resta il cuore pulsante del mercato delle auto elettriche e plug-in: oltre metà delle vendite globali provengono dal Paese, con circa 1,3 milioni di veicoli venduti a ottobre. Qui la differenza di prezzo tra auto elettriche e tradizionali è più contenuta, favorendo l’adozione. Lester aggiunge: “Ci aspettiamo un picco di vendite a novembre e dicembre, mentre il Paese passa da un’esenzione totale delle tasse di acquisto a una parziale del 50% sui veicoli elettrici a zero emissioni”.

Negli Stati Uniti e in Nord America, invece, le vendite hanno subito un rallentamento del 41%, fermandosi a 100.370 unità. La fine del credito d’imposta di 7.500 dollari e prezzi ancora più alti rispetto alle auto tradizionali hanno frenato la domanda. Il resto del mondo ha visto un aumento del 37%, con 141.368 veicoli venduti.  Dunque nonostante vari rallentamenti registrati in singoli mercati le vendite di auto elettriche e ibride plug-in continua a crescere, spinte soprattutto da Cina ed Europa, mentre il Nord America affronta una pausa di assestamento.

