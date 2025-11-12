Stellantis Heritage celebra i 60 anni del record di Carlo Abarth con il nuovo Breil Abarth 1000

Stellantis Heritage annuncia una nuova creazione che unisce ancora una volta due simboli dell’eccellenza italiana: Abarth e Breil. Dalla collaborazione tra il marchio dello Scorpione e la storica maison milanese dell’orologeria nasce il Breil Abarth 1000, un cronografo in edizione limitata e numerata di 465 pezzi, tributo al 100° record mondiale conquistato da Carlo Abarth il 20 ottobre 1965 all’Autodromo di Monza.

Breil Abarth 1000 rende omaggio al 100° record mondiale conquistato da Carlo Abarth

Questo segnatempo esclusivo fonde passione meccanica e design sportivo, incarnando lo stesso spirito di audacia e precisione che ha reso celebre il fondatore di Abarth. La cassa in acciaio IP black da 42 mm ospita una lunetta in carbonio forgiato, materiale d’eccellenza utilizzato nelle competizioni. Il quadrante in fibra di carbonio riprende la strumentazione di una monoposto, con lancette scheletrate, contatori cronografici e il dettaglio rosso sulla lancetta dei secondi, simbolo dell’energia dello Scorpione.

Sul fondello è incisa la dicitura “1965–2025 Abarth 1000 – 60 anni di storia”, a celebrare un’impresa leggendaria. Al suo interno batte un movimento al quarzo TMI VK63, sinonimo di precisione assoluta.

Il nuovo Breil Abarth 1000 celebra così l’eroica impresa di Carlo Abarth, che nel 1965, all’età di 57 anni, tornò in pista al volante della sua Abarth 1000 monoposto, stabilendo due record mondiali di accelerazione nella Classe G. Un esemplare autentico di quella vettura è oggi esposto presso l’Heritage HUB di Torino, accanto ad altre icone come la Abarth 750 Record Bertone e la Fiat-Abarth 1000 Pininfarina, nell’area “Records and Races”.

Un omaggio all’ingegno italiano e a un marchio che continua a coniugare stile, performance e memoria storica, rendendo ogni dettaglio un inno alla determinazione e alla velocità firmate Abarth.

