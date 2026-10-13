ADAC Opel GSE Rally Cup debutta in Italia al Rally di Sanremo

La ADAC Opel GSE Rally Cup approda per la prima volta in Italia: il campionato elettrico monomarca corre al 73° Rally di Sanremo, in Riviera dal 16 al 18 ottobre, con 14 team al via sulle Opel Mokka GSE Rally da 207 kW (281 CV).

L’Opel Mokka GSE Rally della ADAC Opel GSE Rally Cup

Un tracciato unico: otto prove, 113 chilometri

Il Rally di Sanremo, disputato per la prima volta nel 1928, è stato parte del Mondiale Rally fino al 2003. Per Opel è una tappa ricca di storia: nel 1981 e nel 1982 Tony Fassina e il futuro campione del mondo Walter Röhrl chiusero entrambi terzi su una Ascona 400. Per Jörg Schrott, Direttore di Opel Motorsport, la gara ha “un enorme significato storico” per la Casa e le sue prove su asfalto sono il banco di prova ideale per la Mokka GSE Rally.

Le otto prove speciali, per 113 chilometri, si sviluppano su strade di montagna strette e impegnative nell’entroterra di Sanremo. Le velocità medie sono relativamente basse e richiedono il massimo della precisione: anche il minimo errore può costare caro.

Il debutto in Italia della ADAC Opel GSE Rally Cup

La classifica: tre piloti in dieci punti

È la quinta delle sette gare della stagione. Dopo il recente ADAC Rallye Stemweder Berg, il gallese Ioan Lloyd (con il copilota Sion Williams) guida con 111 punti, a sette lunghezze da Timo Schulz (104), vincitore di tre delle prime quattro gare ma ritirato al Rallye Vosges Grand-Est. A tre punti dal tedesco c’è il francese Tom Dufour (101), già tre volte sul podio quest’anno. Seguono Dante Johansson (70), Claire Schönborn (62), Alex Español (55), Thyrsa Eertmans (44), Fabian Kamermans (35), Valentino Ledda (24) e Luka Wlömer (20).

Valentino Ledda e la sfida di casa

In Italia l’occhio è sul diciannovenne Valentino Ledda, pilota Opel Italia: arriva dalla Sardegna ma per lui Sanremo è una gara quasi di casa. Dopo la prova solida a Stemwede punta al podio, come Alex Español, secondo nella ADAC Opel Electric Rally Cup dell’anno scorso e salito sul podio per la prima volta quest’anno nel nord della Germania.

Programma e dove seguire la gara

Il rally si svolge su tre giorni, a circa 50 chilometri a est di Montecarlo. Parte venerdì 16 ottobre alle 12:05 CEST e l’arrivo a Sanremo è previsto intorno alle 17:30 CEST di domenica. I tempi in diretta sono disponibili sul sito di ADAC Motorsport e sul canale Instagram di Opel Motorsport.

Domande frequenti sulla ADAC Opel GSE Rally Cup a Sanremo

Quando si corre il Rally di Sanremo 2026?

Dal 16 al 18 ottobre: partenza venerdì 16 alle 12:05 CEST, arrivo previsto domenica intorno alle 17:30 CEST.

Quali auto corrono nella ADAC Opel GSE Rally Cup?

Le Opel Mokka GSE Rally elettriche, con una potenza fino a 207 kW (281 CV). A Sanremo sono al via 14 team.

Quante prove speciali ci sono?

Otto, per un totale di 113 chilometri su strade di montagna strette e impegnative.

Chi guida la classifica?

Ioan Lloyd con 111 punti, davanti a Timo Schulz (104) e Tom Dufour (101), dopo quattro gare su sette.

Chi è il pilota italiano da seguire?

Valentino Ledda, diciannovenne sardo di Opel Italia, 24 punti in classifica.

Che legame ha Opel con il Rally di Sanremo?

Nel 1981 e nel 1982 Tony Fassina e Walter Röhrl arrivarono terzi su Ascona 400.

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