SEAT Leon MY2027: schermo da 12,9″ di serie e USB-C da 45W

La gamma SEAT Leon si aggiorna per l’anno modello 2027 con nuovi equipaggiamenti di serie, in un’ottica di value for money. Su tutte le motorizzazioni e gli allestimenti arriva lo schermo infotainment da 12,9″, insieme a due prese USB-C anteriori da 45W al posto delle precedenti da 15W.

Le novità di serie su Leon e Leon Sportstourer

Oltre allo schermo da 12,9″ e alle USB-C da 45W, il sistema SEAT Full Link Wireless diventa di serie già dall’allestimento Style, garantendo connettività Android Auto e Apple CarPlay su qualsiasi versione. Il Connectivity Box, il sistema di ricarica wireless per smartphone, passa da 15W a 25W.

Sulla Leon Sportstourer la presa elettrica da 230V nel bagagliaio entra nel Comfort Pack dedicato alla versione Style ed è di serie sulle versioni Business e FR.

Optional e pacchetti: cosa cambia

Debutta il colore Manhattan Grey, che sostituisce il Magnetic Tech. La videocamera posteriore non è più un optional singolo ma è inclusa in specifici pacchetti: il Vision Plus comprende videocamera e Park Assist, quest’ultimo solo con cambio manuale, mentre per le versioni DSG è disponibile l’Intelligent Park Assist, che combina videocamera, assistenza al parcheggio intelligente e memorizzazione del percorso di parcheggio.

Con lo schermo da 12,9″ di serie esce di listino il Sistema di Navigazione Plus: al suo posto, per Leon e Leon Sportstourer, si ordina il nuovo pacchetto Sistema di Navigazione. Esce dalla gamma anche il Dynamic & Confort Pack, che comprendeva controllo dinamico dell’assetto (DCC) e sterzo progressivo, mentre il Technology Pack Light è disponibile solo con cambio manuale.

Il Technology Pack, riservato alle motorizzazioni con cambio DSG, ora comprende fari anteriori Matrix LED, SEAT Sound Audio, Safe & Driving Pack M, videocamera posteriore, Intelligent Park Assist e ruotino di scorta da 18″, con un vantaggio cliente del 54% sul valore complessivo delle dotazioni incluse. Restano disponibili anche i Safe & Driving Pack L e XL per aggiungere assistenti alla guida.

Dettagli, condizioni e note legali delle offerte commerciali sono disponibili sul sito ufficiale SEAT Italia.

Domande frequenti sulla SEAT Leon anno modello 2027

Quale schermo ha la SEAT Leon MY2027?

Un sistema di infotainment da 12,9″, di serie su tutte le motorizzazioni e tutti gli allestimenti.

Quanto sono potenti le prese USB-C anteriori?

45W ciascuna, al posto delle precedenti da 15W.

Da quale allestimento il SEAT Full Link Wireless è di serie?

Dall’allestimento Style, per Android Auto e Apple CarPlay senza cavo.

Che cosa cambia per la videocamera posteriore?

Non è più un optional singolo ma è inclusa in specifici pacchetti, come il Vision Plus o l’Intelligent Park Assist per le versioni DSG.

Quale nuovo colore debutta?

Manhattan Grey, che sostituisce il Magnetic Tech.

Che fine fa il Sistema di Navigazione Plus?

Non è più disponibile: al suo posto c’è il nuovo pacchetto Sistema di Navigazione, per Leon e Leon Sportstourer.

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