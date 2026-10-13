CUPRA a Parigi: Raval Custom by ABT e il team Formula E KIRO

CUPRA debutta al Salone dell’Auto di Parigi con la nuova CUPRA Raval Custom by ABT e con la monoposto GEN4 del team di Formula E CUPRA KIRO, che annuncia Jake Hughes come nuovo pilota accanto a Pepe Martí. Raval è già il lancio di maggior successo nella storia del marchio, con oltre 50.000 ordini da aprile.

CUPRA Raval: oltre 50.000 ordini e 15.000 consegne

Dal debutto ad aprile CUPRA Raval ha raccolto più di 50.000 ordini, oltre il doppio delle previsioni iniziali, e quasi 15.000 vetture sono già state consegnate. Tra gennaio e settembre 2026 CUPRA ha consegnato oltre 250.000 auto (+2% su base annua), con crescita in Spagna, Regno Unito e Italia. Gli ordini di auto 100% elettriche sono cresciuti del 79% su base annua, oltre 108.000 unità, e nel solo terzo trimestre del 158%: quasi un ordine su due è per un modello completamente elettrico.

Markus Haupt, CEO di SEAT & CUPRA, parla del completamento della più grande trasformazione nella storia dell’azienda, con oltre 3 miliardi di euro investiti nello stabilimento di Martorell. Sven Schuwirth, Vicepresidente Vendite, Marketing e Aftersales, indica l’obiettivo di 100.000 unità il prossimo anno, che farebbe di Raval il modello più venduto del marchio.

Raval Custom by ABT: look racing artigianale

Dopo Leon e Formentor, la collaborazione con ABT arriva anche su Raval, nel segno del DNA racing del concept UrbanRebel. Il kit comprende splitter anteriori e posteriori, mini gonne laterali, spoiler sul tetto e alette aerodinamiche, cerchi in lega da 19″ Sport Black Matt, lettering ABT, loghi CUPRA in Dark Chrome e dettagli interni dedicati. Viene realizzato artigianalmente presso la CUPRA Racing Factory e poi montato sulla vettura con un processo che garantisce omologazione e standard qualitativi del marchio.

All’inizio del prossimo anno Raval introdurrà nuove funzioni: logo illuminato, indicatori di direzione con proiezioni luminose esterne, velocità massima portata a 190 km/h e un assistente alla retromarcia che permette di ripercorrere automaticamente fino a 50 metri della traiettoria memorizzata.

CUPRA KIRO: la monoposto GEN4 e Jake Hughes

Il team presenta la nuova monoposto GEN4 con propulsore Porsche per la stagione 2026/27. La GEN4 supera i 335 km/h, accelera da 0 a 100 km/h in meno di due secondi e ha la trazione integrale permanente. La livrea conferma i dettagli color rame ispirati alla conduttività elettrica. Jake Hughes, britannico con due podi e quattro pole position in Formula E, affiancherà Pepe Martí, confermato per la seconda stagione dopo il titolo di miglior esordiente e i podi di Monaco e Sanya.

Sennheiser e showcar Tindaya

La CUPRA Tavascan Black Edition mostra il nuovo sistema SENNHEISER AMBEO con quattro attuatori aggiuntivi nel tetto, per un audio immersivo a 360 gradi. Arriverà anche su Formentor e Terramar, mentre Leon e Leon Sportstourer adotteranno il sistema IMMERSIVE by SENNHEISER. Sullo stand c’è anche la showcar CUPRA Tindaya, ispirata al vulcano da cui prende il nome e costruita sull’idea “No drivers, No CUPRA”. Tutte le novità sono esposte nel Padiglione 4 dal 12 al 18 ottobre.

Domande frequenti su CUPRA al Salone di Parigi 2026

Che cos’è CUPRA Raval Custom by ABT?

Una versione della compatta elettrica con kit aerodinamico artigianale, cerchi da 19″ neri opachi e dettagli ABT, nata dalla collaborazione tra CUPRA e ABT.

Quanti ordini ha raccolto CUPRA Raval?

Oltre 50.000 dal lancio di aprile, più del doppio delle previsioni, con quasi 15.000 consegne.

Chi sono i piloti di CUPRA KIRO per la nuova stagione?

Jake Hughes, nuovo ingresso, e Pepe Martí, confermato per il secondo anno.

Quali prestazioni ha la monoposto GEN4?

Oltre 335 km/h di velocità massima, 0-100 km/h in meno di due secondi e trazione integrale permanente.

Quali novità arrivano su CUPRA Raval a inizio 2027?

Logo illuminato, indicatori con proiezioni luminose, velocità massima fino a 190 km/h e assistente alla retromarcia fino a 50 metri.

Dove si trova lo stand CUPRA a Parigi?

Nel Padiglione 4, dal 12 al 18 ottobre.

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