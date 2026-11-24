Un nuovo approccio, meno radicale ma forse proprio per questo più reale e attento alle esigenze del mercato. Così si è presentata la nuova Mercedes GLA 2026, che per ora sarà disponibile unicamente con una variante elettrica, ma che nel corso del prossimo anno offrirà anche un modello ibrido. Il fatto che, però, in entrambi i casi si chiamerà GLA è l’ennesima prova, già vista su altre gamme, della volontà di Stoccarda di avvicinarsi molto di più al percepito della sua clientela, rimasta un po’ sconcertata nelle passate generazioni dai nuovi nomi dei modelli a zero emissioni. Quindi niente più EQA, ma solamente GLA electric, che però continua a raccogliere un’eredità di ben 120.000 unità vendute solo nel nostro Paese. Basta guardare il panorama di qualsiasi città per vedere numerose GLA delle varie generazioni passate. “Abbiamo abbandonato un po’ quella percezione che si era fatta forse con le prime generazioni dell’elettrico di un po’ un animale esotico, qualcosa che fosse un mondo a parte – ci ha raccontato a Motorionline Talks Vadim Odinzoff, capo comunicazione di Mercedes-Benz Italia (la puntata sarà disponibile giovedì 26 novembre a partire dalle 18 su tutte le app per podcast) -. È un’integrazione perfetta nella gamma, soprattutto oggi con una maturità dell’elettrica veramente eccelsa”. A questo punto, quindi, la domanda rimane solo una: questa GLA elettrica saprà essere all’altezza delle sue antenate? L’abbiamo guidata sulle strade intorno a Barcellona proprio per scoprirlo!

Dimensioni, design e la nuova griglia illuminata da 608 punti luce

Le dimensioni della Mercedes GLA electric 2026 non si discostano molto da quella passata, anche se il leggero abbassamento dell’altezza generale porta la vettura più vicina al mondo dei crossover stradali che a quello dei SUV nel senso più tradizionale del termine. La sua lunghezza è di 4,56 metri, la larghezza è di 1,87 metri, l’altezza è di 1,60 metri, mentre il passo è aumentato di oltre 6 cm e arriva adesso a 2,79 metri. Il coefficiente aerodinamico, nonostante la forma, è di 0,26, un risultato davvero molto interessante per la categoria e che avrà decisamente il suo ruolo nel raggiungimento dell’autonomia massima. Quello che, però, salta subito all’occhio della vettura è la calandra: invece che optare per un approccio completamente “piatto”, visto il minor bisogno di flussi d’aria per raffreddare il motore, Mercedes ha preferito portare anche sulla GLA la griglia chiusa ispirata alle calandre storiche del marchio, con effetto vetro fumé e 608 punti luce retroilluminati così come la stella centrale. Ai lati troviamo i fari LED High Performance di serie oppure, sugli allestimenti più ricchi, i MULTIBEAM LED con firma luminosa a stella. Il tutto completato da cerchi in lega a filo carrozzeria da 18 a ben 20 pollici di diagonale. In totale Mercedes offre quattro allestimenti al debutto: lo Style Line, il Progressive Line, l’AMG Line e il nuovo AMG Line Plus, a cui si possono anche aggiungere i pacchetti Night e Night Edition.

Abitabilità, bagagliaio e l’infotainment con intelligenza artificiale

Il passo di cui parlavamo prima ha dato una grande mano in termini di spazio alla nuova Mercedes GLA electric 2026. I 2,79 metri totali offrono 38 mm in più per le gambe e 24 mm per la testa dei passeggeri posteriori, ovviamente rispetto alla generazione passata. Anche il bagagliaio ha potuto aumentare in modo sensibile lo spazio a disposizione, toccando i 410 litri di base (sono 70 litri in più rispetto al passato) e arrivando fino a 1.400 litri massimi con i sedili frazionati abbattuti. La versione elettrica, inoltre, ha anche tra gli optional il “frunk” (ovvero il pozzetto sotto al cofano anteriore), che aggiunge 107 litri per qualsiasi bagaglio a mano o, più comodo, per stivare i cavi per la ricarica. Salendo nell’abitacolo troviamo come sempre un ambiente molto curato dal punto di vista dei materiali, che si concede a materiali più duri solamente in zone invisibili o dove oggettivamente è necessario avere qualcosa di più resistente e pulibile. Quello che però attira immediatamente l’occhio è l’MBUX Superscreen, ovvero il sistema di infotainment che, con l’optional del pannello per il passeggero da 14 pollici, può arrivare ad occupare tutta la plancia. Dietro al volante, invece, trova spazio la strumentazione personalizzabile da 10,25 pollici e accanto abbiamo il pannello touchscreen principale da 14 pollici. Questo, in particolare, monta il sistema operativo MB.OS, che offre diverse funzionalità innovative come l’MBUX Virtual Assistant multi-agente, basato sulle IA di ChatGPT, Microsoft Bing e Google Gemini. Ciò significa che è un balzo in avanti dal punto di vista degli assistenti virtuali da auto, dato che il sistema è in grado non solo di comprendere il linguaggio naturale, ma anche di intavolare una conversazione completa, senza dimenticare che capirà molto meglio le indicazioni che gli daremo sullo stato dell’auto. Il tutto è completato dal navigatore basato su Google Maps (utilissimo per programmare i propri viaggi comprensivi di fermate per la ricarica), dalla vista tridimensionale creata dalle numerose videocamere posizionate intorno alla carrozzeria e da ben 40 app diverse, tra cui YouTube, Disney+ e DAZN (queste disponibili per ovvie ragioni solo per il passeggero). Non fondamentale, ma sicuramente d’effetto nell’ambito del lusso, è anche il tetto panoramico in vetro isolante con funzionalità SKY CONTROL, oscurabile elettronicamente in 7 segmenti indipendenti e con 172 stelle integrate e illuminabili (questo sarà però disponibile più avanti e non immediatamente al lancio).

Motori, batterie, cambio a due rapporti e autonomia fino a 657 km

Ora, però, è arrivato il momento di parlare del vero cuore pulsante (o meglio, elettrizzante) di questa Mercedes GLA electric 2026. Come detto, la versione ibrida arriverà nel corso del 2027, ma già con questo elettrico non si scherza, che ci crediate o no. Sulla piattaforma MMA trovano posto tre varianti diverse: la GLA 200 electric, caratterizzata da trazione posteriore, motore da 224 CV e batteria LFP da 58 kWh; la GLA 250+ electric, che alza la potenza a 272 CV e la batteria NMC a 85 kWh e che sarà probabilmente una delle più richieste sul mercato; infine la GLA 350 4MATIC electric, che grazie al doppio motore garantisce 354 CV di potenza e trazione integrale. Particolarmente interessante è anche il cambio, dato che non si tratta di un monomarcia come normalmente avviene sulle elettriche, bensì di un automatico a due rapporti con una prima molto corta per lo spunto in città e una seconda più lunga per garantire maggiore efficienza sulle strade ad alta percorrenza. La 4MATIC, inoltre, è dotata di una frizione che distacca istantaneamente l’asse anteriore ai carichi parziali, abbattendo così del 90% le perdite di trascinamento e aumentando di conseguenza l’autonomia massima. Non a caso, pur essendo la più potente della gamma, la GLA 350 mantiene un’efficienza quasi pari alla 250+ (che tocca i 657 km), potendo contare su un’autonomia massima compresa tra i 555 e i 643 km.. Stiamo quindi parlando di una vettura che potrà benissimo essere utile anche sulle lunghe distanze, potendo recuperare in circa 15-20 minuti la maggior parte della sua carica.

Prime impressioni di guida: silenziosità, frenata One-Box e maneggevolezza

Durante questi nostri primissimi chilometri abbiamo prima di tutto potuto apprezzare l’estrema insonorizzazione della vettura. Non è solo merito del motore elettrico: la doppia disaccoppiatura del propulsore dalla scocca, unita al già citato coefficiente aerodinamico da 0,26, consentono di ridurre al minimo possibile i fruscii aerodinamici e anche il rumore di rotolamento degli pneumatici è praticamente impercettibile. In generale parliamo di una vettura estremamente comoda da guidare, che nonostante la presenza del DYNAMIC SELECT, che consente di variare sensibilmente la risposta del sistema e la reattività della coppia, preferisce offrire uno scatto fluido e progressivo. Questo è vero soprattutto quando si gira in città e il rapporto 11:1 iniziale garantisce un utilizzo il più efficiente possibile, grazie anche al recupero dell’energia fornito dall’impianto frenante One-Box. Questo garantisce una corsa del pedale costante e modulabile, con un passaggio tra frenata meccanica e frenata rigenerativa fino a 200 kW su quattro livelli diversi. Siamo rimasti colpiti anche dalla maneggevolezza, in quanto nonostante i suoi 4,56 metri di lunghezza lo sterzo è progressivo e il diametro di sterzata è di 11,53 metri. Sorprendente visto il segmento di riferimento. Certo, la massa dell’auto è importante e supera le 2 tonnellate, ma visto lo stile di guida suggerito dall’assetto non è un male.

Prezzi e listino italiano della nuova Mercedes GLA electric 2026

Chiudiamo con il listino italiano della Mercedes GLA electric 2026. Nonostante il suo posizionamento premium, il nuovo crossover elettrico di Stoccarda parte con prezzi piuttosto aggressivi rispetto alla sua diretta concorrenza di segmento, persino tedesca. Pochi fanno meglio. La GLA 200 parte da 46.972 €, mentre la 250+ parte da 52.706 € (la grande differenza risiede soprattutto nel cambio di tecnologia per la batteria). Il top di gamma, la GLA 350 4MATIC, invece, parte da 56.036 €.

MERCEDES GLA ELECTRIC 2026: scheda tecnica

Dimensioni: lunghezza 456 cm; larghezza 187 cm; altezza 160 cm; passo 279 cm

Carrozzeria: SUV

Motore in prova: elettrico da 224 CV; elettrico da 272 CV; elettrico da 354 CV

Trazione: posteriore, integrale

Cambio: automatico a 2 rapporti

Accelerazione: da 0 a 100 km/h in 5,4’’ (GLA 350 4MATIC)

Velocità massima: 210 km/h

Allestimenti: Style Line, Progressive Line, AMG Line, AMG Line Plus

Numero di posti: 5 posti

Bagagliaio: da 410 a 1400 litri

Consumi dichiarati: 14,8-17,6 kWh/100 km

Autonomia elettrica: 657 km

Sicurezza: suite MB.DRIVE con 8 telecamere, 5 radar e 12 sensori a ultrasuoni, cruise control adattivo DISTRONIC, assistente alla sterzata e mantenimento attivo di corsia (guida assistita Livello 2), cambio corsia automatico, parcheggio automatizzato MB.DRIVE PARKING ASSIST 360 con vista 3D e avviso protezione cerchi, funzione retromarcia assistita, cofano trasparente per l’off-road

Prezzo: Da 46.972 €

Perché la nuova Mercedes GLA abbandona la sigla EQA?

Mercedes-Benz ha scelto di abbandonare la precedente sigla EQA per integrare direttamente la variante a zero emissioni nella gamma GLA, accanto al modello ibrido in arrivo nel 2027. L’obiettivo è superare la percezione dell’elettrico come mondo a parte, valorizzando un modello che conta 120.000 unità vendute in Italia.

Quali sono le dimensioni e la capacità del bagagliaio della Mercedes GLA electric 2026?

La vettura misura 4,56 metri in lunghezza, 1,87 metri in larghezza e 1,60 metri in altezza, con un passo allungato di oltre 6 cm fino a 2,79 metri e un Cx di 0,26. Il bagagliaio posteriore offre da 410 a 1.400 litri, affiancato dal pozzetto anteriore frunk opzionale da 107 litri.

Che motori, batterie e autonomia offre la nuova Mercedes GLA electric 2026?

Sulla piattaforma MMA debuttano tre versioni: la GLA 200 electric a trazione posteriore da 224 CV con batteria LFP da 58 kWh, la GLA 250+ da 272 CV con batteria NMC da 85 kWh (fino a 657 km di autonomia) e la GLA 350 4MATIC integrale da 354 CV, capace di percorrere tra 555 e 643 km.

Quali novità tecniche introduce sul cambio e nella guida?

La GLA electric adotta un inedito cambio automatico a due rapporti con prima marcia corta (11:1) per lo spunto urbano e seconda lunga per l’efficienza autostradale, oltre a una frizione sulla 4MATIC che scollega l’asse anteriore ai carichi parziali. L’impianto frenante One-Box gestisce fino a 200 kW di recupero su quattro livelli.

Quanto costa in Italia la nuova Mercedes GLA electric 2026?

Il listino italiano della nuova Mercedes GLA electric 2026 parte da 46.972 euro per la versione d’ingresso GLA 200. La variante intermedia GLA 250+ viene proposta a partire da 52.706 euro, mentre per la top di gamma a trazione integrale GLA 350 4MATIC il prezzo base è di 56.036 euro.

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