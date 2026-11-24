Torino, 24 novembre 2026 – Stellantis e il Politecnico di Torino hanno rinnovato per i prossimi 4 anni l’accordo di collaborazione avviato nel 1999. L’intesa è stata siglata dal Presidente di Stellantis John Elkann e dal Rettore dell’ateneo Stefano Corgnati.

Un accordo da 7,4 milioni di euro per il quadriennio 2026-2030

L’accordo rinnovato copre il quadriennio 2026-2030 e prevede un impegno di Stellantis fino a 7,4 milioni di euro a sostegno delle attività di ricerca sulle tematiche legate all’ingegneria dell’autoveicolo. La collaborazione, consolidata in oltre venticinque anni, coinvolge professori, ricercatori, studenti e specialisti del CRF e di Stellantis.

L’obiettivo è rafforzare il legame tra mondo accademico e industria attraverso attività di ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico. L’intesa avrà ricadute dirette anche sull’aggiornamento dei contenuti della didattica nell’ambito dell’autoveicolo e coinvolgerà gli studenti tramite proposte di didattica esperienziale. Alle aree di collaborazione già sviluppate negli anni precedenti si aggiunge un focus ancora più ampio sul manufacturing, con l’intento di contribuire allo sviluppo di nuove tecnologie e competenze applicabili sia ai veicoli sia ai processi con cui vengono progettati e prodotti.

Elettrificazione, software e manufacturing: i temi della ricerca

La collaborazione si concentrerà sulle principali trasformazioni che stanno ridefinendo l’industria automotive: dall’elettrificazione alle tecnologie di guida assistita e automatizzata, dalla connettività e dal software alle nuove soluzioni per il manufacturing e alla digitalizzazione dei processi industriali, fino alla sostenibilità e all’economia circolare.

L’obiettivo comune è trasformare ricerca e innovazione in soluzioni concrete capaci di rendere i veicoli più sicuri, efficienti, intuitivi e semplici da utilizzare, migliorando l’esperienza quotidiana dei clienti, e allo stesso tempo sviluppare tecnologie e processi produttivi più efficienti, flessibili e sostenibili.

I risultati del quadriennio 2022-2026

Nel precedente quadriennio 2022-2026 la collaborazione tra CRF, Stellantis e Politecnico di Torino ha prodotto 10 progetti di ricerca congiunti, dedicati soprattutto alle tecnologie per l’elettrificazione: batterie e chimica delle celle, motori elettrici, elettronica di potenza, nuove architetture per i veicoli commerciali e soluzioni per la decarbonizzazione. A questi si aggiungono 14 dottorati di ricerca avviati e completati, il supporto alla Squadra Corse degli studenti del Politecnico e oltre 40 brevetti.

Sul fronte della formazione è proseguito il contributo diretto di manager e professionisti Stellantis al corso di Ingegneria dell’Autoveicolo, con corsi, testimonianze e moduli dedicati. Il percorso mantiene una forte relazione con il mondo del lavoro: oltre il 95% dei laureati magistrali risulta occupato a un anno dal titolo.

Le dichiarazioni di Elkann e Corgnati

John Elkann, Presidente di Stellantis, ha dichiarato: “La collaborazione con il Politecnico di Torino, iniziata più di venticinque anni fa, rappresenta un esempio concreto di come industria e università possano lavorare insieme per sviluppare competenze e tecnologie capaci di accompagnare l’evoluzione della mobilità. Innovazione per noi significa soprattutto trasformare la tecnologia in soluzioni semplici e concrete”.

Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino, ha aggiunto: “Il rinnovo di questa collaborazione rappresenta un investimento strategico sul futuro dell’industria e del nostro territorio. In una fase di profonda trasformazione del settore automotive, crediamo che la ricerca e la formazione debbano procedere insieme”.

Domande frequenti su Stellantis e Politecnico di Torino

Quanto dura il nuovo accordo tra Stellantis e Politecnico di Torino?

L’accordo è stato rinnovato per 4 anni e copre il quadriennio 2026-2030. La collaborazione era partita nel 1999.

Quanto investe Stellantis?

L’impegno di Stellantis ammonta fino a 7,4 milioni di euro per sostenere le attività di ricerca su temi legati all’ingegneria dell’autoveicolo.

Chi ha firmato il rinnovo?

L’accordo è stato rinnovato da John Elkann, Presidente di Stellantis, e da Stefano Corgnati, Rettore del Politecnico di Torino, a Torino il 24 novembre 2026.

Quali temi tecnologici saranno al centro della ricerca?

Elettrificazione, guida assistita e automatizzata, connettività e software, manufacturing e digitalizzazione dei processi industriali, sostenibilità ed economia circolare.

Quali risultati ha prodotto il quadriennio 2022-2026?

Nel periodo 2022-2026 sono stati realizzati 10 progetti di ricerca congiunti, 14 dottorati e oltre 40 brevetti.

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