PETRONAS Lubricants Italy ha premiato Cristina Prandi, rettrice dell’Università degli Studi di Torino, nel corso della terza tappa di Our Road to Parity, il percorso dell’azienda dedicato alla parità di genere. L’evento, dal titolo “Revisione: Tagliando agli stereotipi”, si è svolto il 24 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della violenza contro le donne, negli spazi del PETRONAS Global Research & Technology Centre di Santena (TO).

Cristina Prandi, prima donna rettrice in sei secoli di storia dell’Università di Torino

Si tratta del primo riconoscimento Our Road To Parity assegnato da PETRONAS: a consegnarlo a Cristina Prandi, prima donna rettrice nella storia plurisecolare dell’Università degli Studi di Torino, sono state due ex studentesse di Chimica oggi impiegate in PETRONAS Fluid Technology Solutions. Nel corso dell’evento è stato inoltre annunciato l’ampliamento della collaborazione tra l’ateneo torinese e PETRONAS, che si estenderà ad attività di ricerca e sviluppo, orientamento, tirocini e cultura d’impresa.

La giornata si è aperta con laboratori didattici pensati per superare gli stereotipi di genere nelle materie STEM, realizzati con la partecipazione di due scuole del territorio piemontese: l’Engim Piemonte di Pinerolo e l’Istituto Salesiano Cnos Fap di Fossano.

Parity Live Talk: istituzioni, scuole e imprese insieme contro gli stereotipi

Il momento centrale della giornata è stato il panel “Parity Live Talk“, aperto dagli interventi di Fulvio Savio, Marketing Manager Italy & Africa di PETRONAS Lubricants Italy, e di Federico Rossotto, HR Manager dell’azienda, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali locali e la moderazione della giornalista Paola Chiara, Direttrice Responsabile del Corriere di Chieri.

Cristina Prandi ha condiviso alcuni dati sulla presenza femminile nelle materie scientifiche all’Università di Torino, dove le donne rappresentano circa il 46% degli iscritti alle materie STEM e superano il 54% nelle facoltà scientifiche. Al panel di discussione hanno preso parte anche Monia Vasta, CEO di Azzurra Srl (Gruppo Marazzato), alcune rappresentanti del Network Officine di PETRONAS (Stefania Vivona, Matteo Comba e Federica Pau) e Massimo Tiburli Marini, in rappresentanza della Fondazione Giulia Cecchettin e del Maschile Plurale Fest di Bologna, che ha richiamato l’attenzione sulla necessità di contrastare la cultura patriarcale alla base dei femminicidi.

Stefania Migliore, PR & Communication Specialist Italy & Africa di PETRONAS Lubricants International, ha commentato l’iniziativa sottolineando l’impegno dell’azienda nel promuovere concretamente la parità di genere, non solo come valore interno ma come responsabilità sociale condivisa con il territorio.

PETRONAS Lubricants Italy ha ottenuto nell’aprile 2025 la certificazione di parità di genere UNI/PdR 125:2022, rilasciata da Bureau Veritas e rinnovata nell’aprile 2026. L’azienda opera in Italia con sedi a Villastellone, Santena e Napoli: secondo i dati Fim CISL, le donne rappresentano in media il 19% degli occupati nel settore automotive italiano, una quota che in PETRONAS Italia supera il 25% e raggiunge il 34% nel centro di ricerca di Santena.

PETRONAS Lubricants International (PLI), fondata nel 2008 e con sede a Kuala Lumpur, ha uffici anche a Torino, Belo Horizonte, Pechino e Chicago, ed è partner tecnico del Mercedes-AMG PETRONAS Formula 1 Team attraverso la divisione Fluid Technology Solutions™. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale it.pli-petronas.com.

Domande frequenti su PETRONAS e Our Road to Parity

Cos’è l’iniziativa Our Road to Parity di PETRONAS?

È il percorso di PETRONAS Lubricants Italy dedicato alla parità di genere, giunto alla terza tappa con l’evento “Revisione: Tagliando agli stereotipi” del 24 novembre a Santena (TO).

Chi è Cristina Prandi?

È la rettrice dell’Università degli Studi di Torino, la prima donna a ricoprire questo ruolo nella storia plurisecolare dell’ateneo, premiata da PETRONAS con il primo riconoscimento Our Road To Parity.

Cosa prevede la nuova collaborazione tra PETRONAS e Università di Torino?

Un ampliamento delle attività congiunte su ricerca e sviluppo, orientamento, tirocini e cultura d’impresa, annunciato durante l’evento del 24 novembre.

Che certificazione sulla parità di genere ha ottenuto PETRONAS Lubricants Italy?

La certificazione UNI/PdR 125:2022, rilasciata da Bureau Veritas nell’aprile 2025 e rinnovata nell’aprile 2026.

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