Alex Quinn pilota ufficiale Peugeot TotalEnergies WEC dal 2027

9 ottobre 2026 – Alex Quinn diventa pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies nel Campionato Mondiale FIA Endurance a partire dalla stagione 2027, con un accordo pluriennale. Il pilota britannico, campione LMP2 dell’IMSA SportsCar Championship 2026, passa da pilota collaudatore e di sviluppo a pilota a tempo pieno della PEUGEOT 9X8.

Alex Quinn pilota ufficiale Peugeot dal 2027

Nel 2026 Quinn ha ricoperto il ruolo di Test and Development Driver. Come spiega il comunicato, il suo impegno durante le sessioni di test, la qualità dei feedback tecnici e la stretta collaborazione con la squadra hanno contribuito alla crescita del suo ruolo nel programma 9X8. Grazie a questa esperienza, alla conoscenza della vettura e alle prestazioni competitive, entra nella formazione piloti a tempo pieno del team con un contratto che va oltre una sola stagione.

Quinn aveva incontrato per la prima volta il Team Peugeot TotalEnergies e la 9X8 durante il FIA WEC Rookie Test in Bahrain del novembre 2025, dove era salito per la prima volta sulla vettura sul circuito di Sakhir.

Dal karting al WEC: la carriera di Alex Quinn

Pluricampione di karting, Quinn si è fatto una solida reputazione tra i junior sulle monoposto, venendo nominato Rookie of the Year sia nel British F4 Championship sia nella Formula Renault Cup. Poi il passaggio all’endurance: nel 2024 ha corso sia nell’IMSA sia nell’European Le Mans Series, chiudendo secondo nella classifica LMP2, e ha debuttato alla 24 Ore di Le Mans con un sesto posto di classe.

Nel 2025 le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di Peugeot, che lo ha invitato al Rookie Test in Bahrain e poi lo ha inserito nel programma come pilota collaudatore e sviluppatore per il 2026.

Stagione 2026: Daytona, Le Mans e titolo IMSA LMP2

Parallelamente al lavoro sulla 9X8, nel 2026 Quinn ha continuato a ottenere risultati in LMP2: ha vinto la Rolex 24 a Daytona all’inizio della stagione e la classe LMP2 Pro/Am alla 24 Ore di Le Mans. Il titolo IMSA SportsCar Championship LMP2 2026 è arrivato dopo un finale spettacolare al Petit Le Mans, dove sia la vittoria sia il titolo sono stati decisi all’ultimo giro.

Le parole di Quinn e del Team Principal Esnault

Alex Quinn ha dichiarato: «Diventare pilota ufficiale del Team Peugeot TotalEnergies nel Campionato Mondiale FIA di Endurance è un sogno che si avvera. Assumere un posto a tempo pieno in gara è qualcosa che mi entusiasma moltissimo e per cui mi sento pronto dopo i miei recenti successi in altri campionati».

Emmanuel Esnault, Team Principal del Team Peugeot TotalEnergies, ha aggiunto: «Siamo lieti di promuovere Alex da pilota collaudatore e sviluppo a pilota a tempo pieno nel 2027. Questa è la seconda volta che, in Peugeot, promuoviamo un giovane talento proveniente dal panorama LMP2 per un ruolo di pilota in LMH, e non vediamo l’ora di correre con lui il prossimo anno al volante della evoluta PEUGEOT 9X8».

Domande frequenti su Alex Quinn e Peugeot

Chi è Alex Quinn?

Alex Quinn è un pilota britannico, campione LMP2 dell’IMSA SportsCar Championship 2026 e vincitore della classe LMP2 Pro/Am alla 24 Ore di Le Mans 2026. Nel 2026 era pilota collaudatore e di sviluppo del Team Peugeot TotalEnergies.

Quando correrà Alex Quinn con la Peugeot 9X8?

Quinn sarà pilota ufficiale a tempo pieno del Team Peugeot TotalEnergies dalla stagione 2027 del Campionato Mondiale FIA Endurance, con un accordo pluriennale.

Come ha conosciuto la Peugeot il team?

Ha guidato per la prima volta la PEUGEOT 9X8 durante il FIA WEC Rookie Test in Bahrain, sul circuito di Sakhir, nel novembre 2025.

Quali risultati ha ottenuto Quinn nel 2026?

Ha vinto la Rolex 24 a Daytona, la classe LMP2 Pro/Am alla 24 Ore di Le Mans e il titolo IMSA SportsCar Championship LMP2 2026, deciso all’ultimo giro del Petit Le Mans.

Qual è stata la sua prima 24 Ore di Le Mans?

Quinn ha debuttato alla 24 Ore di Le Mans nel 2024, ottenendo il sesto posto di classe. Nello stesso anno ha chiuso secondo nella classifica LMP2 dell’European Le Mans Series.

Cosa ha detto Esnault dell’ingaggio di Quinn?

Il Team Principal Emmanuel Esnault ha spiegato che è la seconda volta che Peugeot promuove un giovane talento dalla LMP2 a un ruolo di pilota in LMH e che non vede l’ora di correre con lui nel 2027 sulla evoluta 9X8.

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