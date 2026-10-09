MICHELIN EV Charge: carta e app per la ricarica delle flotte

9 ottobre 2026 – Michelin lancia MICHELIN EV Charge, una soluzione per aiutare le flotte a controllare e ridurre i costi di ricarica elettrica. Con un’unica carta e un’app dedicata, gestori di flotte e conducenti possono accedere a oltre 1,2 milioni di punti di ricarica. La soluzione è pienamente integrata in MyConnectedFleet, la piattaforma di MICHELIN Connected Fleet.

MICHELIN EV Charge: una carta e un’app per la ricarica in mobilità

MICHELIN EV Charge è pensata per semplificare la ricarica dei veicoli elettrici durante gli spostamenti. Con un’unica carta e un’app mobile dedicata, i conducenti accedono a un’ampia rete di ricarica in tutta Europa, individuano facilmente le stazioni disponibili, pianificano i viaggi e scelgono le soluzioni più adatte alle proprie esigenze.

Per i gestori di flotte la soluzione offre più visibilità sulle spese grazie a una tariffazione trasparente, senza maggiorazioni sui prezzi applicati dalle reti di ricarica, e a tariffe negoziate su alcune reti. È uno strumento in più per tenere sotto controllo i costi energetici.

Flotte elettriche in crescita: i numeri citati da Michelin

Michelin ricorda che l’elettrificazione delle flotte aziendali accelera in tutta Europa. Secondo il Barometro 2026 dell’Arval Mobility Observatory, citato nel comunicato, il 57% delle flotte utilizza già veicoli elettrici e un ulteriore 19% intende passare all’elettrico nei prossimi tre anni. In questo contesto la ricarica in mobilità resta una delle principali sfide operative per gestori e conducenti, alle prese con la varietà di reti, tariffe e modalità di accesso.

Integrazione con MyConnectedFleet: dati di ricarica e telematici insieme

Il punto di forza di MICHELIN EV Charge è l’integrazione con l’ecosistema MICHELIN Connected Fleet. Associata alla piattaforma MyConnectedFleet, la soluzione collega automaticamente i dati di ricarica ai dati telematici dei veicoli: i gestori ottengono così una visione consolidata di spostamenti, consumo energetico, stato di carica e modalità di ricarica del parco veicoli.

L’incrocio di questi dati permette di individuare gli utilizzi più costosi e di formulare raccomandazioni mirate per ottimizzare le modalità di ricarica e i costi associati.

Un nuovo tassello dell’offerta di elettrificazione di Michelin Connected Fleet

MICHELIN EV Charge arricchisce l’offerta per l’elettrificazione sviluppata da MICHELIN Connected Fleet per accompagnare le aziende in ogni fase della transizione. L’approccio comprende l’identificazione dei veicoli elettrificabili sulla base degli utilizzi reali della flotta, la gestione dei veicoli elettrici grazie ai dati su autonomia e stato di carica e, da oggi, l’ottimizzazione della ricarica in mobilità e dei costi associati.

Le parole di Sophie Foucque, CEO di Michelin Connected Fleet

Sophie Foucque, CEO di MICHELIN Connected Fleet, ha dichiarato: «Con MICHELIN EV Charge andiamo oltre la semplice ricarica. Combinando i dati di ricarica con i dati dei veicoli della flotta, offriamo alle aziende una comprensione più approfondita dei loro utilizzi e gli strumenti per intervenire concretamente sui costi energetici. Questa nuova soluzione rafforza la nostra capacità di accompagnare i gestori di flotte in ogni fase della transizione verso una mobilità più sostenibile, conciliando performance operativa e controllo dei costi».

Domande frequenti su MICHELIN EV Charge

Cos’è MICHELIN EV Charge?

MICHELIN EV Charge è la nuova soluzione di Michelin per la ricarica in mobilità delle flotte elettriche. Con una carta e un’app dedicata dà accesso a oltre 1,2 milioni di punti di ricarica e aiuta a controllare i costi.

A quanti punti di ricarica si accede con MICHELIN EV Charge?

Gestori di flotte e conducenti possono accedere a oltre 1,2 milioni di punti di ricarica con un’unica carta e un’app mobile dedicata.

Come aiuta MICHELIN EV Charge a ridurre i costi?

Offre tariffazione trasparente, senza maggiorazioni sui prezzi delle reti di ricarica, tariffe negoziate su alcune reti e, tramite MyConnectedFleet, l’analisi dei dati di ricarica e telematici per individuare gli utilizzi più costosi.

Che rapporto c’è con MyConnectedFleet?

MICHELIN EV Charge è pienamente integrata in MyConnectedFleet, la piattaforma di MICHELIN Connected Fleet: collega i dati di ricarica a quelli telematici dei veicoli per una visione consolidata di consumi, stato di carica e modalità di ricarica.

Quante flotte usano già veicoli elettrici?

Secondo il Barometro 2026 dell’Arval Mobility Observatory, citato nel comunicato Michelin, il 57% delle flotte usa già veicoli elettrici e un ulteriore 19% intende passare all’elettrico nei prossimi tre anni.

Chi è Sophie Foucque?

Sophie Foucque è la CEO di MICHELIN Connected Fleet. Nel comunicato afferma che con MICHELIN EV Charge Michelin va «oltre la semplice ricarica», offrendo alle aziende gli strumenti per intervenire sui costi energetici.

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