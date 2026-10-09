XPENG G9L: prima prova di produzione a Graz, poi a Parigi

Graz (Austria), 9 ottobre 2026 – XPENG ha completato con successo la prima prova di produzione della G9L, il luxury SUV basato su intelligenza artificiale di nuova generazione, presso lo stabilimento Magna di Graz. È il quarto modello del marchio fabbricato in Europa, dopo G6, G9 e P7+. Il primo esemplare preserie percorrerà 1.324 chilometri da Graz a Parigi per l’anteprima mondiale al Salone dell’Automobile del 12 ottobre.

XPENG G9L: la prima prova di produzione a Graz

La G9L è il quarto modello XPENG a entrare in linea nello stabilimento austriaco, dove sono già attive le catene di montaggio di G6, G9 e P7+. Il traguardo arriva a un anno dall’avvio della partnership produttiva con Magna a Graz: le attività sono iniziate ufficialmente nel terzo trimestre del 2025 e rappresentano il primo programma di produzione locale avviato da XPENG in Europa.

La società, azienda globale della Physical AI quotata al NYSE (XPEV) e a Hong Kong (HKEX: 9868), parla di un ulteriore passo nella strategia di localizzazione in Europa, che integra la produzione su scala locale con standard e processi di sviluppo veicolo globali.

Da Graz a Parigi: 1.324 km in vista del debutto del 12 ottobre

Dopo il test di assemblaggio, il primo esemplare preserie destinato al mercato europeo affronterà il viaggio di 1.324 chilometri verso la capitale francese. Il percorso, in condizioni reali, servirà a dimostrare su strada le prestazioni di ricarica, la dinamica di guida e i sistemi di sicurezza gestiti dalle tecnologie AI di XPENG, prima dell’ingresso sullo stand del marchio.

Al Salone dell’Automobile di Parigi XPENG svelerà ufficialmente la G9L al pubblico internazionale e aprirà gli ordini per il proprio SUV top di gamma AI di nuova generazione.

Un modello globale: 64 mercati e 6,74 milioni di km di test

La G9L è stata concepita fin dall’origine come vettura globale, con un piano di commercializzazione in 64 paesi e regioni oltre alla Cina. Il programma di sviluppo e validazione ha coperto 26 nazioni in tre anni, con circa 6,74 milioni di chilometri di test su strada.

Il SUV ha superato 192 crash test e oltre 110 protocolli di prova, con validazione sia per la guida a sinistra sia per quella a destra. È progettato per soddisfare i quattro principali standard di sicurezza internazionali a cinque stelle: E-NCAP, A-NCAP, C-NCAP e C-IASI, con architetture di sicurezza ridondanti e sistemi di protezione attiva e passiva. Tra i test c’è anche una prova a sette fasi denominata «720 gradi», che ha valutato la risposta del veicolo in condizioni ambientali terrestri, acquatiche e aeree.

Telaio: sospensioni pneumatiche e sterzo posteriore fino a 15 gradi

La G9L combina le più recenti evoluzioni AI di XPENG con un telaio pensato per bilanciare comfort e precisione dinamica. Di serie ci sono sospensioni pneumatiche a doppia camera, ammortizzazione variabile intelligente e uno sterzo integrale posteriore con angolo di sterzata fino a 15 gradi. Questa soluzione serve ad aumentare maneggevolezza e agilità a bassa velocità, mantenendo la massima stabilità nei tratti più rapidi.

Magna e XPENG: le parole di Prettner e Zhang Li

Roland Prettner, Presidente di Magna Complete Vehicles, ha dichiarato: «G9L rappresenta una tappa fondamentale nella nostra collaborazione con XPENG. Questo traguardo dimostra come un lavoro di squadra affiatato sappia tradurre la visione di prodotto e le specifiche tecniche di XPENG in processi produttivi solidi».

Zhang Li, Vice President of Global Manufacturing di XPENG, ha sottolineato: «Questo recente risultato produttivo è un passaggio chiave nel nostro percorso: dall’ingresso in Europa fino alla produzione specifica per l’Europa». Il G9L si gioverà dell’esperienza di Magna nell’assemblaggio di vetture di fascia alta per marchi premium.

XPENG in Europa: oltre 60.000 veicoli consegnati

A oggi XPENG ha consegnato oltre 100.000 veicoli sui mercati internazionali, di cui più di 60.000 in Europa. In Francia sono oltre 6.000 le vetture vendute dall’esordio commerciale di due anni fa. Nel secondo trimestre del 2026 le consegne estere hanno superato per la prima volta le 20.000 unità (+81% su base annua) e nel primo semestre hanno generato il 25% dei ricavi, con un prezzo medio di vendita superiore a 40.000 euro. In Italia il marchio è importato e distribuito in esclusiva da ATFlow.

Domande frequenti su XPENG G9L

Cosa ha completato XPENG a Graz con la G9L?

XPENG ha completato la prima prova di produzione della G9L presso lo stabilimento Magna di Graz, in Austria. La G9L è il quarto modello del marchio costruito in Europa, dopo G6, G9 e P7+.

Quando debutta la XPENG G9L a Parigi?

L’anteprima mondiale è prevista al Salone dell’Automobile di Parigi il 12 ottobre 2026. In quell’occasione XPENG aprirà anche gli ordini per il SUV.

Quanti chilometri farà la G9L da Graz a Parigi?

Il primo esemplare preserie europeo percorrerà 1.324 chilometri, per mostrare su strada ricarica, dinamica di guida e sistemi di sicurezza.

In quanti paesi sarà venduta la XPENG G9L?

Il piano di commercializzazione prevede 64 paesi e regioni oltre alla Cina. Lo sviluppo ha coperto 26 nazioni in tre anni, con circa 6,74 milioni di km di test.

Quali dotazioni di telaio ha la G9L?

Di serie ha sospensioni pneumatiche a doppia camera, ammortizzazione variabile intelligente e sterzo integrale posteriore con angolo fino a 15 gradi.

Quante auto XPENG sono state vendute in Europa?

XPENG ha consegnato oltre 100.000 veicoli sui mercati internazionali, di cui più di 60.000 in Europa, con oltre 6.000 in Francia.

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