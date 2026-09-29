Si chiamerà Alfa Romeo Cuorerosso il concept che sarà protagonista al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, dal 12 al 18 ottobre. Il nome unisce due simboli profondamente radicati nell’identità del Marchio: il rosso, colore della passione, e il cuore, origine dell’energia che unisce ogni Alfa Romeo a chi la guida.

Alfa Romeo Cuorerosso: il nome del concept di Parigi 2026

Torino, 29 settembre 2026 – Alfa Romeo svela il nome del concept che sarà sotto i riflettori del Salone dell’Automobile di Parigi 2026: si chiamerà Cuorerosso. Una denominazione che racchiude l’essenza più profonda del Marchio fondendo due simboli profondamente radicati nella sua identità: il Rosso, colore della passione e segno inconfondibile dell’immaginario Alfa Romeo, e il Cuore, origine di quella stessa energia e simbolo del rapporto viscerale che unisce ogni creazione del Biscione a chi la guida. In Cuorerosso questi due elementi battono all’unisono, dando forma a una dichiarazione d’intenti che va oltre il nome e racconta un’automobile del futuro pensata prima di tutto per emozionare.

Un Love Brand: la filosofia dietro Cuorerosso

Secondo Alfa Romeo, scegliere una propria vettura non è mai stato soltanto un atto razionale, ma un impulso che nasce dentro e solo dopo trova conferma nella ragione. È questa capacità di creare una sintonia profonda con chi la sceglie a rendere Alfa Romeo un autentico Love Brand, capace di andare oltre il prodotto e instaurare un rapporto destinato a durare nel tempo. È proprio da questa sintonia che prende forma Cuorerosso, un concept sviluppato da chi le Alfa Romeo le crea ogni giorno e pensato per gli Alfisti di tutto il mondo, accomunati dalla convinzione che guidare sia ancora qualcosa da sentire, prima ancora che da spiegare.

Dal 12 al 18 ottobre al Salone di Parigi: conferenza stampa il 12 alle 10.55

Dal 12 al 18 ottobre 2026, il nuovo concept Cuorerosso sarà sotto i riflettori del Padiglione n. 4, all’interno del centro espositivo Paris Expo Porte de Versailles. La conferenza stampa Alfa Romeo si terrà il 12 ottobre alle ore 10.55. Il concept arriva dopo settimane di anticipazioni e teaser da parte del Marchio, che aveva già confermato la presenza di una nuova concept car al Salone di Parigi senza tuttavia svelarne il nome, alimentando le ipotesi degli appassionati sulla possibile denominazione.

Domande frequenti su Alfa Romeo Cuorerosso

Come si chiama il nuovo concept Alfa Romeo?

Il concept si chiama Alfa Romeo Cuorerosso, nome che unisce i simboli del rosso e del cuore, elementi identitari del Marchio.

Dove verrà presentato Alfa Romeo Cuorerosso?

Sarà presentato al Salone dell’Automobile di Parigi 2026, dal 12 al 18 ottobre, nel Padiglione 4 di Paris Expo Porte de Versailles.

Quando si tiene la conferenza stampa Alfa Romeo a Parigi?

La conferenza stampa Alfa Romeo si terrà il 12 ottobre 2026 alle ore 10.55.

Cosa rappresenta il nome Cuorerosso per Alfa Romeo?

Rappresenta la fusione tra il Rosso, colore della passione Alfa Romeo, e il Cuore, simbolo del legame emotivo tra il Marchio e chi guida le sue vetture.

Alfa Romeo Cuorerosso è già stata anticipata in precedenza?

Sì, Alfa Romeo aveva già confermato la presenza di una nuova concept car al Salone di Parigi 2026, senza però svelarne il nome fino a questo comunicato.

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