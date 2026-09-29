Auto usate: continua a calare il diesel, crescono le ibride

Il mercato delle auto usate ha subito una lieve flessione, nel corso del mese di luglio, con una perdita dell’1,7% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Resta comunque un saldo positivo nell’intero 2026, mentre sta cambiando l’andamento di questo mercato. Seguendo anche un po’ quanto avviene nell’acquisto del nuovo: sempre in discesa il diesel, pur restando in prima posizione a livello di quota, mentre le elettrificate stanno avanzando.

I dati di luglio 2026

Entrando un po’ più nel dettaglio, il mese di luglio ha visto 489.551 trasferimenti di proprietà, appunto con una perdita dell’1,7%, rispetto ai 498.217 del luglio 2025. I trasferimenti netti perdono il 3,9%, mentre le minivolture segnano un +1,2%. Nel complesso, i primi 7 mesi di quest’anno vanno in archivio con un incremento dell’1,2% con 3.368.560 trasferimenti.

Il mercato resta stabile per quanto riguarda le regioni. Al primo posto resta stabile la Lombardia, con il 15,9% di quota mercato, la stessa rilevata anche a luglio 2025, seguita da Lazio (10%) e Campania (9,3%). Un dato che, ovviamente, è legato anche a quanto è grande e popolata ogni regione, lasciando in coda a questa classifica quelle con il minor numero di abitanti, cioè Basilicata (0,9% di quota), Molise (0,5%) e Valle d’Aosta (0,2%).

Benzina, sorpasso in vista

Come dicevamo, sta un po’ cambiando il mercato delle alimentazioni. Il diesel conferma la prima posizione di quota (39,2%), ma è in calo di due punti, rispetto a luglio 2025, e potrebbe essere presto superato dalle vetture benzina (37,5%), seppur in calo di 0,7 punti. Il sorpasso è già avvenuto nel cumulato del 2026, dove la quota delle vetture benzina è di 38,6% e quelle a gasolio è 38,5%. Resta sopra il 5% la quota delle auto GPL, confermando la stessa quota di un anno fa.

Come avviene nel mercato delle auto nuove, stanno crescendo le vetture elettrificate. La salita è piuttosto rapida per i modelli ibridi, passati dal 10,7 a 13% in un anno, ma c’è un passo avanti anche delle plug-in (1,7%) e delle elettriche (1,2%). Due alimentazioni ancora marginali tra le vetture di seconda mano, anche a causa di una diffusione molto recente, ma che stanno iniziando ad avere un loro impatto anche tra le auto usate. Crescendo mese dopo mese.

Dominano le auto con più di 10 anni

Il mercato dell’usato vede sempre il dominio delle vetture con più di 10 anni di anzianità, con una quota di mercato del 48,8%, in crescita dello 0,8%, rispetto allo stesso dato del luglio 2025. Seguono le vetture tra 6 e 10 anni (16,7%) e quelle tra 2 e 4 anni (12,6%). Quest’ultime hanno avuto una crescita dello 0,7% e sono le auto con un maggior segno positivo. Ma stanno salendo anche i modelli praticamente nuovi (0-1 anno), che hanno raggiunto il 6,3%.

Per chiudere questa analisi, a luglio i trasferimenti per contraente confermano l’andamento dei mesi precedenti: gli scambi tra privati/aziende, che rimangono largamente predominanti, rappresentano il 54,4% di tutti i passaggi di proprietà. Perdono lo 0,7%, invece, i trasferimenti da operatore a cliente finale, pur mantenendo una solida quota del 40,6%.

Come è andato il mercato delle auto usate a luglio 2026?

A luglio sono stati registrati 489.551 trasferimenti di proprietà, con una flessione dell’1,7% rispetto ai 498.217 dello stesso mese del 2025. I trasferimenti netti sono diminuiti del 3,9%, mentre le minivolture sono cresciute dell’1,2%. Nei primi sette mesi del 2026 il mercato mantiene comunque un saldo positivo, con 3.368.560 trasferimenti e una crescita dell’1,2%.

Quali alimentazioni sono più diffuse tra le auto usate?

Il diesel mantiene la prima posizione con il 39,2%, ma perde due punti in un anno. La benzina è al 37,5%, in calo di 0,7 punti, mentre nel cumulato 2026 ha già superato il diesel: 38,6% contro 38,5%.

Quanto stanno crescendo le auto ibride usate?

Le ibride sono passate dal 10,7% al 13% di quota in un anno. Crescono anche le plug-in, all’1,7%, e le elettriche, all’1,2%, pur restando alimentazioni ancora marginali nel mercato dell’usato.

Quali sono le auto più presenti sul mercato dell’usato?

Le vetture con oltre 10 anni di anzianità dominano con il 48,8% del mercato. Seguono quelle tra 6 e 10 anni con il 16,7% e quelle tra 2 e 4 anni con il 12,6%. Le auto tra 2 e 4 anni sono cresciute dello 0,7%.

5/5 - (1 vote)