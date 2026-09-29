FIAT a ROM-E 2026: 500 Dolcevita e Topolino Sport a Roma

FIAT partecipa a ROM-E Ecosostenibilità e Futuro 2026, l’evento dedicato alla transizione energetica e alla mobilità sostenibile nel cuore di Roma, dal 2 al 4 ottobre. In esposizione e in test drive la 500 Hybrid cabrio Dolcevita e la nuova Topolino Sport, protagoniste della visione FIAT di una mobilità sostenibile, accessibile e vicina alle nuove generazioni.

FIAT a ROM-E 2026: il programma dell’evento

Torino, 29 settembre 2026 – FIAT partecipa a ROM-E Ecosostenibilità e Futuro 2026, la manifestazione dedicata all’innovazione, all’energia e alla mobilità sostenibile che si terrà a Roma dal 2 al 4 ottobre. L’evento rappresenta un importante momento di incontro tra istituzioni, aziende e cittadini sui temi della transizione energetica e dello sviluppo sostenibile. La manifestazione prenderà il via venerdì 2 ottobre con il Rom-E Talk presso la Casa del Cinema, un appuntamento dedicato al confronto sui temi dell’energia e della mobilità sostenibile con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, aziende ed esperti del settore. Sabato 3 e domenica 4 ottobre, presso il Viale delle Magnolie a Villa Borghese, FIAT accoglierà il pubblico all’interno della propria area espositiva.

Le dichiarazioni di Alessio Scutari, Managing Director FIAT e Abarth Italia

“La partecipazione a ROM-E si inserisce nel percorso che vede FIAT impegnata a democratizzare le nuove tecnologie e a favorire una mobilità più responsabile, semplice e vicina alle esigenze delle persone” ha dichiarato Alessio Scutari, Managing Director di FIAT e Abarth in Italia. “Per questo partecipiamo a ROM-E con modelli come Topolino Sport e 500 Hybrid Dolcevita; per noi questo evento è una ulteriore occasione per mettere al centro il dialogo con cittadini ed istituzioni per la diffusione di una nuova cultura della mobilità così importante in una città come Roma”.

500 Hybrid cabrio Dolcevita: l’elettrificazione accessibile secondo FIAT

Protagonista dello spazio FIAT sarà la 500 Hybrid cabrio Dolcevita, che trae ispirazione dalle estati sulla costa italiana e dall’eleganza sofisticata degli anni ’60, con un inconfondibile spirito mediterraneo. Prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori, la vettura amplia l’offerta elettrificata del marchio e interpreta la filosofia FIAT di una transizione energetica pragmatica e accessibile, mantenendo il carattere che ha reso la 500 un’icona internazionale. Una versione cabrio della 500 è presente nella gamma dell’icona italiana dal suo primo lancio nel 1957. All’esterno presenta calotte degli specchietti cromate, un badge laterale con logo Dolcevita, cerchi in lega da 16″ diamantati, la capote in tessuto blu dedicata e i fari full LED. L’abitacolo conferma la vocazione raffinata con sedili in tessuto Pieds de poule e vinile dal logo “500” ricamato, l’autoradio DAB da 10,25″, il climatizzatore automatico, il sensore pioggia e i sensori di parcheggio posteriori.

Topolino Sport: l’icona elettrica che parla alle nuove generazioni

Tra i modelli disponibili in test drive sarà presente la Topolino Sport, una nuova interpretazione della microcar elettrica FIAT pensata per un pubblico più giovane e sensibile ai temi della sostenibilità. L’edizione speciale trae ispirazione dall’iconica Nuova 500 Sport del 1958, simbolo di audacia e spirito sportivo, reinterpretandola in chiave moderna. Semplice, giocosa e accessibile: sono queste le tre parole che racchiudono l’essenza della nuova Topolino Sport, dove il fascino senza tempo incontra un’attitudine fresca e contemporanea, riaffermando l’impegno FIAT nel rendere la mobilità elettrica urbana sempre più accessibile e coinvolgente per i giovani.

Domande frequenti su FIAT a ROM-E 2026

Quando si svolge ROM-E 2026?

ROM-E Ecosostenibilità e Futuro 2026 si svolge a Roma dal 2 al 4 ottobre 2026, tra la Casa del Cinema e Villa Borghese.

Quali modelli FIAT sono presenti a ROM-E 2026?

Sono presenti la 500 Hybrid cabrio Dolcevita, in esposizione, e la Topolino Sport, disponibile anche in test drive.

Cos’è la FIAT 500 Hybrid cabrio Dolcevita?

È una versione speciale della 500 Hybrid con capote in tessuto blu, cerchi da 16″ diamantati e finiture dedicate, prodotta nello stabilimento di Mirafiori.

A cosa si ispira la nuova Topolino Sport?

Si ispira alla Nuova 500 Sport del 1958, reinterpretando in chiave moderna ed elettrica lo spirito sportivo di quel modello.

Chi ha commentato la partecipazione di FIAT a ROM-E 2026?

Alessio Scutari, Managing Director di FIAT e Abarth in Italia, che ha sottolineato l’impegno del marchio nel rendere la mobilità elettrica più accessibile.

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