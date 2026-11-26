Hyundai IONIQ 3, il nuovo modello 100% elettrico del Brand, è stata eletta “Small Car of the Year” ai TopGear.com Awards 2027. Il riconoscimento, annunciato il 26 novembre 2026 e assegnato dalla redazione di BBC Top Gear Magazine e TopGear.com, premia le migliori nuove vetture lanciate sul mercato negli ultimi 12 mesi.

Perché IONIQ 3 ha vinto: il giudizio della redazione

Il titolo arriva a breve distanza dal lancio sul mercato e dopo la prima prova completa realizzata da Top Gear, che ha messo in evidenza il posizionamento competitivo, l’intelligente gestione degli spazi, il design originale e l’ampia capacità del bagagliaio. Il giudizio della redazione è netto: il rapporto qualità-prezzo è “semplicemente eccezionale”.

Secondo Ollie Kew, Deputy Editor di Top Gear, a differenza di altre piccole elettriche IONIQ 3 ha tutte le carte in regola per essere l’unica auto di famiglia, e non semplicemente una seconda vettura da affiancare a un grande SUV. In questa fascia di prezzo, nessuna rivale riesce a competere in termini di autonomia, spazio ed efficienza.

Le parole di Hyundai Motor Europe

“Con IONIQ 3 volevamo portare il design distintivo e le tecnologie avanzate della gamma IONIQ a un livello di prezzo più accessibile, rispondendo al tempo stesso alle esigenze quotidiane dei clienti europei”, ha dichiarato Christopher McKinnon, Head of Product and Product Director Office for Europe di Hyundai Motor Europe. “Questo premio dimostra che la mobilità elettrica può combinare accessibilità, design distintivo e praticità nell’utilizzo quotidiano, senza compromessi in termini di autonomia ed efficienza”.

IONIQ 3 è stata progettata e sviluppata specificamente per i clienti europei ed è prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit. Il premio segue il titolo di “Supermini of the Year” assegnato a INSTER ai TopGear.com Awards 2026 e la recente selezione di IONIQ 3 tra le sette finaliste dell’European Car of the Year 2027, la cui vincitrice sarà annunciata l’8 gennaio 2027 in occasione del Brussels Motor Show.

Hyundai IONIQ 3: le caratteristiche principali

Design distintivo Aero Hatch con un coefficiente aerodinamico (Cx) di appena 0,263, al vertice della categoria. Autonomia combinata fino a 497 km (WLTP) nella versione Long Range, best-in-class. Spazio interno ai vertici del segmento, con cinque posti e un bagagliaio da 441 litri. A bordo il più grande touchscreen centrale del segmento, fino a 14,6 pollici, con Pleos Connect, la piattaforma di infotainment Hyundai di nuova generazione basata su Android Automotive OS. Il prezzo di partenza è inferiore a 30.000 euro sui mercati europei. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito stampa ufficiale di Hyundai Italia.

Domande frequenti su Hyundai IONIQ 3

Quale premio ha vinto Hyundai IONIQ 3?

Hyundai IONIQ 3 è stata eletta “Small Car of the Year” ai TopGear.com Awards 2027, assegnati dalla redazione di BBC Top Gear Magazine e TopGear.com.

Qual è l’autonomia di Hyundai IONIQ 3?

Nella versione Long Range Hyundai IONIQ 3 raggiunge un’autonomia combinata fino a 497 km nel ciclo WLTP, la migliore della categoria secondo Hyundai.

Quanto costa Hyundai IONIQ 3?

Il prezzo di partenza di Hyundai IONIQ 3 è inferiore a 30.000 euro sui mercati europei.

Quanto è grande il bagagliaio di IONIQ 3?

Il bagagliaio di Hyundai IONIQ 3 ha una capacità di 441 litri e l’auto offre cinque posti.

Dove viene prodotta Hyundai IONIQ 3?

Hyundai IONIQ 3 è prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit ed è stata progettata specificamente per i clienti europei.

Quando sarà annunciata l’European Car of the Year 2027?

La vincitrice dell’European Car of the Year 2027, a cui IONIQ 3 partecipa come finalista, sarà annunciata l’8 gennaio 2027 al Brussels Motor Show.

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