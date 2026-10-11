Alfa Romeo Cuorerosso: la concept svelata a Parigi, coupé 2+2 di 4,7 metri

Torino, 11 ottobre 2026 – Debutta in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi 2026 la concept car Alfa Romeo Cuorerosso, una coupé 2+2 lunga 4.700 mm che il Biscione presenta come un manifesto del proprio design futuro. Non anticipa un modello di serie, ma indica la direzione per una gamma multi-energy con vetture lunghe fino a 4,7 metri e il potenziale per accogliere le versioni Quadrifoglio.

Alfa Romeo Cuorerosso, la concept car presentata al Salone di Parigi 2026

Rosso, Italia e Sportività: i tre pilastri

Secondo Alfa Romeo, Cuorerosso nasce da tre elementi legati all’identità del marchio: l’Italia, con la sua maestria sartoriale e la tradizione del design, la Sportività, intesa come tensione verso il dinamismo e il piacere di guida, e il Rosso, simbolo di performance e passione. Il nome unisce il Cuore, simbolo universale delle emozioni, al Rosso, sinonimo di sportività.

Santo Ficili, CEO di Alfa Romeo e Maserati, la definisce così: «Con Cuorerosso portiamo questa identità nel futuro, un domani aperto a differenti soluzioni energetiche, nel quale tecnologia, funzione e qualità sono sempre al servizio delle emozioni e del piacere di guida».

La “Bellezza Necessaria” e il design scolpito

Al centro del progetto c’è la Bellezza Necessaria, la filosofia progettuale che elimina il superfluo per lasciare spazio all’essenziale. Dopo una o due settimane dedicate ai primi bozzetti, il Centro Stile Alfa Romeo è passato direttamente alla modellazione tridimensionale, trattando Cuorerosso come un unico blocco solido da scolpire, inizialmente privo di ruote, cristalli e dettagli. Ne risulta una scultura monolitica e continua, con superfici che sembrano fondersi come metallo liquido.

Dimensioni, aerodinamica e stile

Cuorerosso è lunga 4.700 mm, larga 1.980 mm e alta 1.331 mm, con un passo di 2.930 mm e un peso di 1.750 kg. Forma pulita, coda tronca e diffusore basso integrato consentono un Cx di 0,28.

Sul frontale lo Scudetto nasce dal volume della carrozzeria e si propaga lungo il cofano; la calandra ha una trama di piccoli elementi triangolari retroilluminati, che disegnano una firma luminosa pulsante come un cuore. Il lunotto posteriore ha la forma di Scudetto e la coda tronca ospita due elementi luminosi circolari. Scompaiono le maniglie: le porte si aprono con un comando touch sul tetto e le posteriori sono controvento. I cerchi forgiati reinterpretano la configurazione “a telefono” con uno schema 2+2+2, mentre il Quadrifoglio richiama la sportività del marchio.

La coda tronca e il lunotto a forma di Scudetto

Dal punto di vista dinamico la concept prevede sospensioni pneumatiche e un impianto frenante Brembo carboceramico con pinze specifiche Alfa Romeo.

L’abitacolo: Cannocchiale Vivente e Magma Display

Le porte posteriori controvento facilitano l’accesso ai quattro sedili singoli

L’abitacolo ha quattro sedili singoli, una lunga consolle centrale e una plancia ispirata alla 33 Stradale del 1967 e alla nuova 33 Stradale. Davanti al guidatore c’è il “Cannocchiale Vivente”, un’interfaccia dinamica con due configurazioni: “Immersivo”, con i due elementi tradizionali, e “Concentrato”, in cui i due cannocchiali si ricompongono in uno solo. Le esperienze di guida sono tre: Cruise, Sport e Quadrifoglio. Il sistema steer-by-wire reinterpreta il volante a tre razze con il principio del “Con-tatto Volante”.

Sul tunnel centrale si trova il “Magma Display”, centro di controllo phygital con superficie touch, ghiera rotativa, selettore di guida e comandi a levetta. Il rosso entra anche nei materiali: nabuk Poltrona Frau rifinito a mano, metalli dai toni titanio, antracite e gunmetal, una pelle rigenerata con il 60% di scarti post-industriali e, per la plancia, un tessuto monofilamento sviluppato con Luna Rossa. Ci sono anche una borsa removibile integrata nella plancia e fibre di carbonio riciclate abbinate a resine rosse.

L’abitacolo rosso con consolle centrale e sedili ergonomici

Liquid Ink Red e approccio multi-energy

La carrozzeria è in Liquid Ink Red, nuova tinta ottenuta con una base in alluminio e uno strato trasparente colorato: appare sospesa tra metallo liquido e lava incandescente e, al variare della luce, tende al nero. Sul fronte della propulsione la concept anticipa l’offerta multi-energy di Alfa Romeo: Full Electric, Plug-in Hybrid, Mild Hybrid e Full Hybrid. La massima espressione prestazionale può essere immaginata con un 2.9 V6 Full Hybrid, abbinato alla trazione integrale Q4, al convertitore di coppia e all’albero di trasmissione in fibra di carbonio.

Il Magma Display sul tunnel centrale

Il video ufficiale

Domande frequenti su Alfa Romeo Cuorerosso

Che cos’è Alfa Romeo Cuorerosso?

È una concept car, una coupé 2+2 presentata in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi 2026. Alfa Romeo la descrive come un manifesto del proprio design futuro, non come l’anticipazione di un modello di serie.

Quali sono le dimensioni di Cuorerosso?

È lunga 4.700 mm, larga 1.980 mm e alta 1.331 mm, con un passo di 2.930 mm e un peso di 1.750 kg. Il Cx è pari a 0,28.

Che motorizzazione ha Cuorerosso?

Il comunicato parla di approccio multi-energy, con soluzioni Full Electric, Plug-in Hybrid, Mild Hybrid e Full Hybrid. La massima espressione prestazionale può essere immaginata con un 2.9 V6 Full Hybrid con trazione integrale Q4.

Che cos’è la Bellezza Necessaria?

È la filosofia progettuale Alfa Romeo che elimina il superfluo e lascia spazio all’essenziale, facendo convergere estetica, funzionalità, tecnologia e qualità in un unico linguaggio.

Di che colore è Cuorerosso?

È rifinita in Liquid Ink Red, una nuova tinta che appare sospesa tra metallo liquido e lava incandescente e che al variare dell’angolo di osservazione tende al nero.

Cosa sono il Cannocchiale Vivente e il Magma Display?

Il Cannocchiale Vivente è la strumentazione dinamica davanti al guidatore, con due configurazioni (Immersivo e Concentrato). Il Magma Display è il centro di controllo phygital sul tunnel centrale, con superficie touch e comandi fisici.

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