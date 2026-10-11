Citroën 2 CV Concept: l’icona torna elettrica, lunga 3,76 metri

Poissy, 11 ottobre 2026 – Al Salone dell’Auto di Parigi 2026 Citroën svela la 2 CV Concept, reinterpretazione elettrica, minimalista e compatta (3,76 metri) della storica 2 CV. Il concept anticipa un modello che la Marca presenterà entro i prossimi due anni: prodotto in Europa, con un prezzo di partenza indicativo di circa 15.000 euro e conforme alle future normative E-Car.

Citroën 2 CV Concept, svelata al Salone di Parigi 2026

Lo spirito della 2 CV per la mobilità elettrica

Citroën spiega di non essere partita dal ricreare la 2 CV, ma dall’immaginare la piccola auto elettrica del futuro: pratica, desiderabile, capace di rendere di nuovo entusiasmanti i brevi spostamenti quotidiani. Il concept si inserisce tra Ami ed ë-C3 e punta a rendere la mobilità elettrica accessibile al maggior numero possibile di persone, in controtendenza rispetto a un mercato in cui le auto diventano sempre più grandi, pesanti e costose.

Con i suoi 3,76 metri la 2 CV Concept è più corta dell’originale, una scelta deliberata per ritrovare agilità e semplificare guida e parcheggio. L’obiettivo di peso è di una tonnellata: una massa inferiore significa una batteria più piccola e meno costosa, con un’autonomia calibrata sull’uso quotidiano. Xavier Chardon, CEO di Citroën, spiega: «Reinventare la 2 CV non significa replicare un’auto del passato, ma reinventare ciò che la rendeva unica: la sua semplicità, la sua accessibilità e la libertà che offriva».

Il design: tradizione e rinnovamento

La silhouette resta immediatamente riconoscibile, con linee più tese e volumi generosi. Davanti ci sono fari rotondi separati dalla carrozzeria, una firma luminosa a LED, un cofano scolpito con nervature ispirate alla TPV, prese d’aria integrate e tergicristalli a vista. Sulle fiancate spiccano il parabrezza verticale, il tetto curvo e fluido, i parafanghi arrotondati e i cerchi in acciaio da 18 pollici ispirati a quelli della 2 CV, con pneumatici Michelin con logo Heritage e Double Chevron. Dietro, il portellone nero scende fino al paraurti come sulla 2 CV di prima generazione e la targa riporta i soprannomi della 2 CV nei diversi Paesi.

La 2 CV Concept in tinta Infra Red

La tinta esterna è Infra Red, derivata da una base arancione con riflessi gialli e rossi. Per semplificare produzione e riparabilità, le superfici sono piatte e tese, le prese d’aria sono dirette sotto il parabrezza e i paraurti, separati dalla carrozzeria, sono sostituibili singolarmente.

Interni: tartan, vimini e “Radioën”

L’abitacolo con sedili in tartan giallo

Dentro non c’è una plancia tradizionale: al suo posto un cilindro che regge un volante monorazza, un’unica leva di comando, un selettore del cambio a comando diretto e un display Citroën Smart Vision. C’è anche uno schermo touch “phygital” quadrato da 8 pollici con grafiche ispirate ai fumetti. Le sedute, ampie, adottano la tecnologia Citroën Advanced Comfort® e il sedile anteriore è estraibile. Un cestino rimovibile sostituisce la console centrale, le maniglie delle porte sono morbide cinghie e “Radioën” è una radio rimovibile che funge anche da altoparlante, utilizzabile dentro e fuori dall’auto. Il tetto apribile è in tela.

Il tartan, motivo iconico della 2 CV, riveste i sedili in tonalità di giallo, con accenti beige che richiamano la bachelite. Pavimento, plancia e pannelli porta usano un tessuto ispirato al vimini; il cestino combina legno e plastica di origine biologica stampata in 3D.

Sedili, cestino portaoggetti e Radioën

I richiami al passato

Il suono del clacson e quello del motore elettrico all’avviamento riprendono quelli della 2 CV. Sul parabrezza i numeri 48 / 90 / 26 indicano il 1948, anno del lancio, il 1990, fine della produzione, e il 2026, anno di presentazione del concept. I pedali hanno una tartaruga sul freno e una lepre sull’acceleratore, i vani porta oggetti delle porte sono pensati per contenere le uova e gli adesivi a forma di cuore richiamano l’affetto suscitato dal modello.

Il “gemello digitale” Michelin

Insieme a Michelin Citroën ha sviluppato il “Gemello Digitale Universale del Pneumatico”, che non richiede sensori nello pneumatico. Sfruttando i dati già disponibili a bordo, valuta in tempo reale aderenza, usura, pressione, carico e condizioni di guida, permette al veicolo di adattare il proprio comportamento e aiuta ad anticipare la sostituzione dei pneumatici.

Domande frequenti sulla Citroën 2 CV Concept

Che cos’è la Citroën 2 CV Concept?

È una concept car elettrica presentata al Salone dell’Auto di Parigi 2026 che reinterpreta lo spirito della storica 2 CV e anticipa un modello che Citroën presenterà entro i prossimi due anni.

Quanto è lunga la 2 CV Concept?

Misura 3,76 metri, meno dell’originale 2 CV, scelta pensata per migliorare agilità, manovrabilità e parcheggio.

Quanto costerà la futura 2 CV elettrica?

Il modello di serie sarà prodotto in Europa e punterà a un prezzo di partenza indicativo di circa 15.000 euro.

Dove si colloca rispetto alla gamma Citroën?

Si posiziona tra Ami ed ë-C3 e sarà conforme alle future normative europee per le piccole auto elettriche E-Car.

Di che colore è la 2 CV Concept?

La tinta esterna è Infra Red, derivata da una base arancione con riflessi gialli e rossi. All’interno prevalgono il giallo del tartan e gli accenti beige.

Che cos’è Radioën?

È una radio rimovibile che funge anche da altoparlante e accompagna gli occupanti sia all’interno sia all’esterno del veicolo.

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